Evento paralímpico reuniu centenas de atletas em BH neste sábado

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

O evento Meeting Paralímpico Loterias Caixa reuniu 439 atletas em Belo Horizonte neste sábado (4/7) para disputas de atletismo, natação e halterofilismo que aconteceram na Academia de Bombeiros Militar (ABM) e na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O evento, realizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), é uma oportunidade tanto de obter novas marcas quanto de socialização para os esportistas.

Heloisa Rios, presidente do conselho de administração do Comitê Paralímpico Brasileiro, considera que a etapa realizada na capital mineira foi um grande sucesso e que a reunião de tantos atletas, de diferentes modalidades e níveis de desenvolvimento, demonstra a força do movimento paralímpico brasileiro.

“O Meeting cumpre um papel fundamental ao ampliar oportunidades de competição, descoberta de talentos e fortalecimento do esporte em todo o país. Além disso, ao atrair atletas de diversas cidades, o evento amplia a visibilidade do esporte e aproxima as famílias desse universo”, declara Rios ao Estado de Minas.

Ainda segundo a presidente, reunir tantos atletas em um único espaço é importante para criar um ambiente de convivência, aprendizado e troca de experiências, contribuindo para o desenvolvimento esportivo e humano de cada participante.

“Quando atletas de diferentes modalidades, idades e níveis de desenvolvimento estão juntos, todos ganham: os mais jovens se inspiram, os mais experientes compartilham suas vivências, testam seus índices e o movimento paralímpico se fortalece como um todo”, opina.

Ela conta sobre seu encontro com Henrique Braz, de 11 anos, que treina em Três Corações, no Sul de Minas, e veio para competir, testar seus índices e se preparar para escolher seu esporte para quando puder competir oficialmente, aos 14. “O resultado? Duas medalhas de ouro no peito no atletismo, a amizade e contato direto com o experiente campeão pan-americano de halterofilismo, Bruno Carra”, afirma a presidente.

Competindo em família

Arthur Xavier ao lado do irmão, Pedro Augusto Xavier, e do primo, Davi Almeida Divulgação/Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB)

Um dos destaques do Meeting Paralímpico deste sábado foi o nadador mineiro Arthur Xavier, de 19, que conquistou a medalha de bronze no revezamento 4x100m livre nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024 e a prata no revezamento 4x100m medley no Mundial de Singapura 2025 na classe S14 (deficiência intelectual).

Arthur iniciou na natação aos 4 anos para tratar problemas respiratórios e, aos 12, passou a competir na modalidade convencional, chegando à natação paralímpica aos 16 anos. “Ele foi evoluindo e fomos investindo nele. Hoje ele é um atleta paralímpico. Sinto muito orgulho dele”, disse Willian Ribeiro, pai de Arthur e Pedro.

Arthur, que já se inspirou em vários atletas, se vê agora no lugar de inspiração para o irmão Pedro Augusto Xavier, de 14 anos, e do primo Davi Almeida, de 16. Hoje foi a primeira vez que os três competiram juntos em um evento. Pedro também compete na classe S14, enquanto Davi integra a classe S10 (deficiência físico-motora) devido a uma má-formação nos pés.

Pedro seguiu os passos do irmão mais velho e também começou a nadar aos 4 anos, estreando em competições convencionais aos 9 e passou a disputar provas paralímpicas aos 13. Já o primo, Davi, entrou para a modalidade em 2024 e conheceu o esporte paralímpico por meio dos primos.

“Eu gosto de ser uma inspiração para eles. A gente treina junto e acho que estar ali motivando eles é muito importante”, declarou o Arthur. “Hoje foi muito bom, ainda mais por estar na nossa casa, onde a gente treina, e ter a família torcendo é bem legal”, completa.

Na etapa do Meeting de Belo Horizonte, Davi conquistou três medalhas de ouro, todas pela classe S10 categoria sub-17: nos 100m livre, nos 100m peito e nos 50m livre. Pela classe S14, Pedro também subiu ao lugar mais alto do pódio nos 100m borboleta e nos 100m peito. Arthur, por sua vez, venceu os 100m borboleta e os 100m livre na classe S14.

Para o futuro, Arthur espera que os três possam compartilhar o pódio e seguir a busca pelo ouro olímpico: “Eu espero continuar evoluindo sempre, conquistando medalhas e subir no topo do pódio, acho que isso ainda falta.”

O Meeting Paralímpico

O evento percorrerá todas as unidades federativas brasileiras até o mês de agosto, com a última etapa programada para a capital paulista, de 6 a 8 de agosto. Em cada etapa do Meeting acontecem tanto provas do alto rendimento como também de atletas em desenvolvimento, divididos por faixa etária – a partir da categoria sub-11.

As marcas obtidas em todas as categorias são válidas para os respectivos rankings brasileiros, utilizados como critério de classificação para etapas nacionais de competições organizadas pelo CPB, como as Paralimpíadas Escolares, Paralimpíadas Universitárias e os Circuitos Brasileiros.

“Espero que o esporte paralímpico brasileiro siga sendo reconhecido como um poderoso instrumento de inclusão, transformação e desenvolvimento do nosso país. Que os Centros de Referência e os Meetings Paralímpicos continuem se expandindo, levando oportunidades para cada vez mais atletas e famílias em todas as regiões do Brasil e que o Brasil siga entre as grandes potências paralímpicas do mundo, sendo também referência em inclusão por meio do esporte”, afirma Heloisa Rios sobre o futuro do esporte paralímpico.

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Desde abril deste ano, outras 18 capitais brasileiras já receberam o evento esportivo: Belém (PA), Rio Branco (AC), São Luís (MA), Teresina (PI), Porto Velho (RO), Boa Vista (RR), Fortaleza (CE), Cuiabá (MT), Manaus (AM), Natal (RN), João Pessoa (PB), Campo Grande (MS), Macapá (AP), Brasília (DF), Recife (PE), Palmas (TO), Goiânia (GO) e Maceió (AL).