BH: passarela ganha nome de ex-aluno e eterniza memória de jovem professor

Formado em Jornalismo e pós-graduado em Jornalismo e Práticas Contemporâneas, estudou Arte Contemporânea Escola Guignard (UEMG). É repórter fotográfico multimídia dos Diários Associados, que edita os jornais Estado de Minas, o tabloide Aqui e o Portal de

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Em uma homenagem especial, a passarela em frente ao colégio Loyola, na Avenida do Contorno, no Bairro Cidade Jardim, Região Centro-Sul Belo Horizonte, passa a ter o nome de um ex-aluno da escola. Por iniciativa do vereador Helton Junior (PSD), a estrutura agora se chama Antonio Moncorvo Mascarenhas, lembrando o jovem que morreu no ano passado, aos 25 anos, deixando saudade entre familiares e amigos. Cerca de 50 pessoas próximas de Antonio se reuniram na manhã desse sábado (4/7) onde está a placa com a nova referência, com um minuto de silêncio e o saudaram com uma salva de palmas.



O pai do jovem, Carlos Mascarenhas, falou com emoção. Conhecido como Lito, ele relembrou a trajetória do filho, que estudou na instituição desde a infância, formou-se em Biologia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e retornou ao colégio como professor. “Ele estudou aqui a vida toda, depois foi para a Federal e voltou para dar aula de biologia. Era muito querido pelos alunos”, conta.



Antonio morreu em decorrência de uma pancreatite aguda. Segundo Lito, a perda precoce, abalou não só a família, mas toda a comunidade. “Foi uma morte muito inesperada para todos nós. No velório, tinha tantas pessoas que a gente até se surpreendeu. Ele era muito adorado”, diz. Sempre presente no cotidiano do bairro, Antonio mantinha vínculos próximos com alunos, colegas e vizinhos. “A gente sente muita saudade. É uma dor muito grande, que continua”, afirma Carlos.



A escolha de dar o nome do jovem à passarela — por onde ele passou “milhares de vezes”, diz o pai — trouxe algum conforto à família. “Para nós, foi muita alegria. É um legado que ele deixou. Uma forma bonita de manter viva a memória dele em um lugar que fez parte de sua vida.”



A iniciativa partiu do vereador Helton Junior, colega de Antonio nos tempos de escola. Ele falou sobre a importância do amigo em sua trajetória pessoal e na comunidade. “Antonio foi meu amigo de escola, nós nos formamos juntos aqui no Loyola. Foi uma pessoa extremamente marcante na minha história, alguém muito alegre, que construía muitas pontes."



O pai de Antonio e o vereador, amigo de escola: homenagem transforma o espaço de travessia em símbolo de memória e conexão Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press

O vereador diz que a homenagem busca não apenas reconhecer a história do ex-aluno, mas também fortalecer a memória afetiva da cidade. “A gente quis deixar essa singela homenagem para marcar a trajetória de uma pessoa que impactou profundamente essa parte da cidade. Também é uma forma de trazer memória e significado para um espaço tão importante para Belo Horizonte.”

Durante a cerimônia de nomeação, a passarela também recebeu uma bênção conduzida pelo padre André Araújo, que falou sobre o simbolismo do espaço como lugar de encontro e conexão — características que, segundo ele, marcavam a vida de Antonio. “Uma passarela é um lugar de travessia, de passagem, e o Antonio sempre foi essa ponte entre as pessoas, alguém que estabelecia conexões por onde passava”, afirmou.



Padre André Araujo disse que o jovem construiu vínculos que permanecem vivos na memória da comunidade Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press

O religioso lembrou que o jovem, além de ex-aluno, também integrou a equipe da instituição, mantendo vínculos que permanecem na memória da comunidade. “É uma alegria saber que ele continua presente dessa forma, inspirando a todos nós. Ao olhar para essa homenagem, somos convidados também a sermos ponte, a sermos presença no mundo."



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O padre citou um ensinamento do papa Francisco para reforçar o sentido da iniciativa. “O mundo precisa mais de pontes do que de muros. O Antonio nos inspira justamente nisso. A aproximar pessoas e construir caminhos de encontro”.