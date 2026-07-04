Homem é executado a caminho da barbearia em BH

Um homem de 37 anos foi morto a tiros nessa sexta-feira (3/7), na Rua José Arnaldo Teixeira, no Bairro Aarão Reis, na Região Norte de Belo Horizonte. Ao cair, a vítima deixou R$ 7.160 em espécie espalhados no chão.

Segundo a Polícia Militar, uma testemunha, que preferiu não se identificar por medo de represálias, relatou que o homem desembarcou de um Toyota Corolla blindado e seguia a pé em direção a uma barbearia, onde costumava cortar o cabelo.

Pouco depois, um Fiat Idea se aproximou. Um dos ocupantes desceu do veículo e efetuou diversos disparos contra a vítima. Ainda conforme a PM, o homem tentou retornar ao Corolla para se proteger no veículo, mas foi atingido antes de conseguir entrar no automóvel.

Após os disparos, o atirador voltou ao seu carro e fugiu. A Polícia Militar informou que a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas e era do Rio de Janeiro. Ele havia se mudado para Belo Horizonte há cerca de três anos e, segundo levantamentos iniciais, tinha desavenças com pessoas ligadas ao Bairro Heliópolis.

Testemunhas disseram que o homem tinha o hábito de frequentar a barbearia às sextas-feiras. A perícia da Polícia Civil constatou perfurações provocadas por disparos de calibre 9 mm na cabeça, no tronco e nos membros da vítima.

Ao lado do corpo, os peritos encontraram R$ 7.160 em dinheiro e dois aparelhos iPhone. O Toyota Corolla foi liberado para familiares.

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O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). Até o momento, o autor dos disparos não foi identificado. O caso será investigado pela 3ª Delegacia Especializada de Investigação de Homicídios de Venda Nova.