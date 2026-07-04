Filmes e Séries
Magos e alquimistas: conheça as figuras místicas mais famosas da mitologia e da literatura
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Merlin é um dos magos mais icônicos da cultura ocidental. Figura central das lendas do Rei Arthur, ele é conselheiro e mentor do rei. Sua sabedoria foi fundamental para a formação do reino de Camelot. Morgana Le Fay também integra o universo arturiano como a poderosa feiticeira e meia-irmã do Rei Arthur. Em várias versões da história, ela começa como aliada de Arthur, mas depois se torna sua inimiga. Foto: Montagem / Domínio Público
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Gandalf pertence ao universo de "O Senhor dos Anéis", criado por J.R.R. Tolkien, e tem inspiração na mitologia nórdica. Sábio e corajoso, ele é encarregado de proteger a Terra Média do mal. O mago liderou e inspirou outros personagens ao longo da história, sempre aparecendo no momento certo para combater as forças sombrias. Foto: Divulgação
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Circe é uma feiticeira poderosa que vive na ilha de Ea, segundo a mitologia grega. Ela ficou famosa por transformar humanos em animais, como ocorre na "Odisseia" de Homero, quando converte os homens de Ulisses em porcos. Fausto é uma figura da literatura alemã criado por Johann Wolfgang von Goethe em sua obra homônima. Ele é um estudioso que faz um pacto com o demônio Mefistófeles, trocando sua alma por conhecimento e poder sobrenatural. Foto: Montagem / Reprodução da pintura de John William Waterhouse / Domínio Público
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Simão, o Mago, é uma figura do cristianismo primitivo descrita na Bíblia como o feiticeiro da Samaria. Ele se converteu ao cristianismo, mas ficou conhecido por tentar comprar dos apóstolos o poder de realizar milagres. Esse episódio deu origem ao termo "simonia". Foto: Reprodução do Youtube
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Rasputin não era um mago no sentido estrito, mas é frequentemente lembrado como uma figura mística e misteriosa da Rússia. Conhecido por seu papel próximo à família imperial no início do século 20, foi descrito como curandeiro e profeta. Aleister Crowley foi um ocultista britânico do século 20 e fundador da religião de Thelema. Ele se autointitulava "A Grande Besta" e escreveu extensivamente sobre rituais de magia, astrologia e misticismo. Foto: Montagem / Domínio Público
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Paracelso foi alquimista, médico e astrólogo suíço-alemão do século 16, famoso pelo trabalho com medicamentos e pela criação de teorias alquímicas que relacionavam substâncias químicas à cura de doenças. Já John Dee foi matemático, astrônomo, astrólogo e conselheiro da rainha Elizabeth I no século 16, na Inglaterra. Estudou alquimia e magia e acreditava na comunicação com anjos para desvendar segredos divinos. Foto: Montagem / Domínio Público
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Zaratustra, também chamado de Zoroastro, foi o profeta fundador do zoroastrismo na Pérsia Antiga e é considerado um mestre espiritual. Embora não seja um mago no sentido fantástico, ele teve papel crucial no desenvolvimento de ideias sobre o dualismo entre o bem e o mal. Os druidas, por sua vez, eram sacerdotes, curandeiros e conselheiros nas sociedades celtas antigas, associados ao conhecimento dos mistérios da natureza e à condução de rituais religiosos. Foto: Montagem / Domínio Público / Museu Nacional do País de Gales
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