Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Estudante americano de 18 anos surpreende campeão olímpico Tebogo em Eugene

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
04/07/2026 19:38

compartilhe

SIGA

O estudante americano do ensino médio Tate Taylor, de 18 anos, protagonizou uma grande surpresa neste sábado (4) ao derrotar o campeão olímpico botsuanense, Letsile Tebogo, na prova dos 200 metros do Prefontaine Classic em Eugene, Oregon, uma etapa da Diamond League. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Taylor, aluno da John M. Harlan High School em San Antonio, Texas, venceu com o tempo espetacular de 19,75 segundos, apesar de um vento contrário de 0,9 m/s, superando de forma decisiva Tebogo (19,93) em uma das atuações de destaque do dia. 

O velocista americano havia conquistado o título nacional sub-20 no mês passado, no mesmo local, o Hayward Field, com a marca de 19,94 segundos. Ele também detém um recorde pessoal de 10,04 segundos nos 100 metros. 

Eugene vai sediar o Mundial Sub-20 em agosto. 

Com o tempo de 19,75 segundos, Taylor se tornou o terceiro atleta sub-20 mais rápido da história, ficando atrás apenas de seu compatriota Erriyon Knighton (19,49 em 2022) e do australiano Gout Gout (19,67 em 2025), além de superar a marca que Usain Bolt alcançou na mesma idade (19,93 em 2004).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

rg-vg/fbx/cl/ag/aam

Tópicos relacionados:

2026 atletismo diamante liga usa

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay