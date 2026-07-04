Estudante americano de 18 anos surpreende campeão olímpico Tebogo em Eugene
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O estudante americano do ensino médio Tate Taylor, de 18 anos, protagonizou uma grande surpresa neste sábado (4) ao derrotar o campeão olímpico botsuanense, Letsile Tebogo, na prova dos 200 metros do Prefontaine Classic em Eugene, Oregon, uma etapa da Diamond League.
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Taylor, aluno da John M. Harlan High School em San Antonio, Texas, venceu com o tempo espetacular de 19,75 segundos, apesar de um vento contrário de 0,9 m/s, superando de forma decisiva Tebogo (19,93) em uma das atuações de destaque do dia.
O velocista americano havia conquistado o título nacional sub-20 no mês passado, no mesmo local, o Hayward Field, com a marca de 19,94 segundos. Ele também detém um recorde pessoal de 10,04 segundos nos 100 metros.
Eugene vai sediar o Mundial Sub-20 em agosto.
Com o tempo de 19,75 segundos, Taylor se tornou o terceiro atleta sub-20 mais rápido da história, ficando atrás apenas de seu compatriota Erriyon Knighton (19,49 em 2022) e do australiano Gout Gout (19,67 em 2025), além de superar a marca que Usain Bolt alcançou na mesma idade (19,93 em 2004).
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