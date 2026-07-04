Estudante americano de 18 anos surpreende campeão olímpico Tebogo em Eugene

O estudante americano do ensino médio Tate Taylor, de 18 anos, protagonizou uma grande surpresa neste sábado (4) ao derrotar o campeão olímpico botsuanense, Letsile Tebogo, na prova dos 200 metros do Prefontaine Classic em Eugene, Oregon, uma etapa da Diamond League.

Taylor, aluno da John M. Harlan High School em San Antonio, Texas, venceu com o tempo espetacular de 19,75 segundos, apesar de um vento contrário de 0,9 m/s, superando de forma decisiva Tebogo (19,93) em uma das atuações de destaque do dia.

O velocista americano havia conquistado o título nacional sub-20 no mês passado, no mesmo local, o Hayward Field, com a marca de 19,94 segundos. Ele também detém um recorde pessoal de 10,04 segundos nos 100 metros.

Eugene vai sediar o Mundial Sub-20 em agosto.

Com o tempo de 19,75 segundos, Taylor se tornou o terceiro atleta sub-20 mais rápido da história, ficando atrás apenas de seu compatriota Erriyon Knighton (19,49 em 2022) e do australiano Gout Gout (19,67 em 2025), além de superar a marca que Usain Bolt alcançou na mesma idade (19,93 em 2004).

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