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MOBILIZAÇÃO

Julho Verde: ação em BH conscientiza sobre câncer de cabeça e pescoço

Evento reuniu associações, profissionais de saúde e pacientes para alertar sobre a importância do diagnóstico precoce e da qualidade de vida após o tratamento

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Joana Gontijo
Joana Gontijo
Repórter
Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.
04/07/2026 14:48

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Mobilização reforça a importância do diagnóstico precoce para melhores condições de vida para pacientes com câncer de cabeça e pescoço
Mobilização reforça a importância do diagnóstico precoce para melhores condições de vida a pacientes com câncer de cabeça e pescoço crédito: Arquivo Pessoal

Belo Horizonte sediou uma ação de conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço na Praça Floriano Peixoto, no Bairro Santa Efigênia, na Região Centro-Sul, na manhã deste sábado (4/7). A mobilização integra a campanha Julho Verde, mês dedicado mundialmente à prevenção e ao diagnóstico precoce desse tipo de doença.

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A iniciativa foi promovida pelas associações Acolhendo a Dor Com Amor, presidida pela psicóloga Adriane do Carmo Pedrosa, e ASPEC Solidária, comandada por Marcelo Pedroso. O objetivo foi chamar a atenção da população para a importância do diagnóstico precoce, fator determinante para o aumento das chances de cura. 

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O evento contou com a participação de pacientes acometidos principalmente pelo câncer de laringe, além de familiares, que compartilharam experiências e reforçaram a necessidade de atenção não apenas ao tratamento, mas também à qualidade de vida após a doença. Dentre as principais consequências desse tipo de câncer estão sequelas físicas e emocionais, como perda da voz e prejuízos significativos ao sistema respiratório.

A ação também buscou sensibilizar o poder público sobre a necessidade de ampliar o acesso, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a insumos essenciais para esses pacientes, como filtros, adesivos e outros dispositivos que auxiliam na respiração e na reabilitação.

"Esse tipo de ação é importante para conscientizar a população sobre os riscos do câncer, buscando cuidado precoce e melhorando hábitos de vida com uma proposta mais saudável. Foi uma ação importante também para mostrar a necessidade do poder público de incorporar a distribuição dos insumos pelo SUS. São esses insumos que devolvem qualidade de vida para os pacientes após o diagnóstico e tratamento do câncer de laringe”, destacou Adriane do Carmo Pedrosa.

O encontro teve a participação das fonoaudiólogas Raquel Nogueira e Ana Cláudia Gonçalves Lima, que orientaram o público sobre reabilitação vocal, além dos doutores palhaços do grupo Movimentos de Amor, que levaram atividades lúdicas e de acolhimento aos participantes.

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Julho Verde

A campanha Julho Verde reforça, ao longo de todo o mês, a importância de hábitos saudáveis, atenção a sintomas persistentes e acesso ao diagnóstico precoce como formas de enfrentar o câncer de cabeça e pescoço.

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