Padrasto suspeito de abusar das enteadas por 5 anos é preso no Norte de MG
Suspeito preso tem histórico de homicídio e de cometer violência psicológica contra a própria filha. Vítimas foram abusadas durante a adolescência
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Um homem de 51 anos investigado por abusar sexualmente de duas enteadas durante cinco anos foi preso preventivamente nesta quinta-feira (21/5), em Indaiabira (MG), no Norte do estado. De acordo com a Polícia Civil (PC), os abusos começaram quando as vítimas tinham 10 e 18 anos.
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Atualmente, as vítimas têm 21 e 29 anos. Conforme relatado por elas, os episódios de violência sexual ocorreram durante toda a adolescência dentro do ambiente familiar.
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Segundo o relato da mais nova, os abusos envolviam toques de cunho sexual e ameaças recorrentes. O padrasto, inclusive, ameaçava matá-la e a mãe delas caso denunciasse. Aos 15 anos, a vítima deixou a casa da família.
Já a irmã mais velha disse que foi ameaçada com uma arma de fogo e alvo de atos sexuais enquanto voltava para casa depois de uma festa.
Ainda de acordo com a PC, a filha biológica do suspeito, atualmente com 11 anos, sofre violência psicológica e é intimidada frequentemente. O investigado tem registro criminal anterior por homicídio.
Segundo a delegada Mayra Coutinho, responsável pelas investigações, os relatos demonstram um contexto prolongado de intimidação e silêncio imposto às vítimas.
“Crimes de violência sexual praticados no ambiente doméstico e familiar são marcados pelo medo e pela dificuldade de denúncia. O acolhimento especializado e os canais de comunicação com a polícia são fundamentais para interromper esse ciclo”, afirmou.
Em março deste ano, após cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do suspeito, a polícia apurou novas ameaças contra familiares e pessoas relacionadas à denúncia, realizada virtualmente. Após a denúncia, foram adotadas medidas de proteção.
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A prisão do suspeito foi deferida pela Justiça e a medida foi executada pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em Taiobeiras (MG), também no Norte do estado. O investigado foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.