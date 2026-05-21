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ABUSO SEXUAL

Padrasto suspeito de abusar das enteadas por 5 anos é preso no Norte de MG

Suspeito preso tem histórico de homicídio e de cometer violência psicológica contra a própria filha. Vítimas foram abusadas durante a adolescência

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
21/05/2026 13:44

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Homem foi preso preventivamente por abusar sexualmente das enteadas durante a adolescência delas no Norte de Minas
Homem foi preso preventivamente por abusar sexualmente das enteadas durante a adolescência delas no Norte de Minas crédito: PCMG/Divulgação

Um homem de 51 anos investigado por abusar sexualmente de duas enteadas durante cinco anos foi preso preventivamente nesta quinta-feira (21/5), em Indaiabira (MG), no Norte do estado. De acordo com a Polícia Civil (PC), os abusos começaram quando as vítimas tinham 10 e 18 anos.

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Atualmente, as vítimas têm 21 e 29 anos. Conforme relatado por elas, os episódios de violência sexual ocorreram durante toda a adolescência dentro do ambiente familiar.

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Segundo o relato da mais nova, os abusos envolviam toques de cunho sexual e ameaças recorrentes. O padrasto, inclusive, ameaçava matá-la e a mãe delas caso denunciasse. Aos 15 anos, a vítima deixou a casa da família.

Já a irmã mais velha disse que foi ameaçada com uma arma de fogo e alvo de atos sexuais enquanto voltava para casa depois de uma festa.

Ainda de acordo com a PC, a filha biológica do suspeito, atualmente com 11 anos, sofre violência psicológica e é intimidada frequentemente. O investigado tem registro criminal anterior por homicídio.

Segundo a delegada Mayra Coutinho, responsável pelas investigações, os relatos demonstram um contexto prolongado de intimidação e silêncio imposto às vítimas.

“Crimes de violência sexual praticados no ambiente doméstico e familiar são marcados pelo medo e pela dificuldade de denúncia. O acolhimento especializado e os canais de comunicação com a polícia são fundamentais para interromper esse ciclo”, afirmou.

Em março deste ano, após cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do suspeito, a polícia apurou novas ameaças contra familiares e pessoas relacionadas à denúncia, realizada virtualmente. Após a denúncia, foram adotadas medidas de proteção.

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A prisão do suspeito foi deferida pela Justiça e a medida foi executada pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em Taiobeiras (MG), também no Norte do estado. O investigado foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

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