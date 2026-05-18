Saiba os valores recebidos pelos vencedores da Maratona de BH

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

A primeira Maratona de Belo Horizonte foi realizada nesse domingo (17/7) e mais de 4 mil atletas profissionais e amadores tomaram as ruas da capital mineira em um percurso de 42 quilômetros. A prova teve largada às 5h na Praça da Estação, no Hipercentro, e premiou apenas corredores da categoria elite, com valores que chegaram a R$ 15 mil para os campeões masculino e feminino. Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO Corredores passaram pela Arena MRV Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press Largada às 5h na Praça da Estação, no Hipercentro da cidade Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press Pódio masculino Maratona Oficial de Belo Horizonte Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press Pódio feminino Maratona Oficial de Belo Horizonte Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press Eulália Santos exausta e emocionada com a vitória Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press A paulista Eulália Santos, de 45 anos, venceu a disputa feminina Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press Gilberto Silvestre Lopes venceu a primeira Maratona Oficial de Belo Horizonte Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press Largada Elite da Maratona oficial de BH Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press Maratona oficial de BH perto do trecho a Arena MRV Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press Voltar Próximo

A premiação da elite foi igual para homens e mulheres. Os campeões faturaram R$ 15 mil cada. O segundo lugar recebeu R$ 9 mil, enquanto os terceiros colocados ganharam R$ 6 mil. Já os atletas que terminaram na quarta posição levaram R$ 3 mil e os quintos colocados receberam R$ 2 mil.

Na disputa masculina, o grande vencedor foi Gilberto Silvestre Lopes, que completou os 42 km em 2h27min15s. Renilson Vitorino da Silva terminou em segundo lugar, com tempo de 2h35min55s, seguido por Fabricio Gomes Santos Pancada, que cruzou a linha de chegada apenas um segundo depois, com 2h35min56s. Pai e filha dividem percurso na primeira Maratona de BH

William Correa ficou na quarta posição, com 2h39min06s, enquanto o queniano Justin Mogire, único estrangeiro da competição, terminou em quinto lugar, com o tempo de 2h39min56s.

No pódio feminino, Eulália dos Santos conquistou o título ao completar o percurso em 2h52min17s. Raimunda Silva terminou em segundo lugar, com 2h54min55s, e Paula Adriana dos Santos ficou em terceiro, com 2h58min46s.

Juliana Pereira da Silva garantiu a quarta colocação ao concluir a prova em 2h59min22s. Já Jéssica Amanda Pereira fechou o top 5 feminino com o tempo de 3h04min13s.

Segundo a organização do evento, apenas atletas da elite estavam aptos a receber premiação oficial. “Atletas das demais categorias, incluindo a categoria geral, não estão elegíveis à premiação mesmo que venham a completar a prova entre os primeiros colocados”, informou. Maratona de BH: evento começa com corrida de 5 km; veja fotos Os atletas atravessaram diferentes regiões da cidade em um trajeto que chegou próximo dos limites com Sabará e Contagem, na Região Metropolitana. Ao longo da prova os atletas passaram pela Serraria Souza Pinto, pelo Viaduto Santa Tereza, o Horto Florestal, o Museu de História Natural da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a Arena MRV, o Complexo Esportivo do Pompéia e a Via 710, além de trechos com vista para a Serra do Curral antes do retorno à Região Central.

Segunda edição

A segunda edição da Maratona Oficial de Belo Horizonte já tem data marcada para acontecer. O anúncio foi feito nesse domingo (17/5) pelo prefeito de BH, Álvaro Damião (União Brasil), durante a cerimônia de premiação da primeira edição da prova. Segundo ele, o evento voltará às ruas da cidade em 15 de maio de 2027.

Durante o anúncio, o prefeito afirmou que a maratona passa a fazer parte do calendário esportivo da cidade e destacou a intenção de aprimorar a organização para os próximos anos. “A maratona veio pra ficar, essa é a primeira de muitas. Ano que vem a segunda maratona vai acontecer no primeiro domingo depois do Dia das Mães. Já está confirmada".

Damião também ressaltou que a prefeitura fará uma avaliação da estreia do evento para corrigir possíveis falhas e manter os pontos considerados positivos pela organização e pelos participantes.

“A gente vai ver tudo que fizemos de bom e o que não deu certo. Acredito que poucas coisas não tenham dado certo, a maioria foi muito bacana e queremos repetir no ano que vem”, afirmou. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia