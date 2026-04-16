Assine
overlay
Início Gerais
MOBILIZAÇÃO

Rei Momo de BH está hospitalizado e pede por doações de sangue

Wallace Guedes, eleito três vezes como personagem símbolo da folia na capital mineira, depende da solidariedade para superar leucemia

Publicidade
Carregando...
AC
Alexandre Carneiro
AC
Alexandre Carneiro
Repórter
16/04/2026 21:35

compartilhe

SIGA
×
Wallace Guedes em janeiro de 2026, quando foi eleito, pela terceira vez, Rei Momo do Carnaval de Belo Horizonte: ele está em traje carnavalesco, de braços abertos, segurando um chapéu em uma das mãos, de olhos fechados e sorrindo, comemorando o título
Wallace Guedes em janeiro de 2026, quando foi eleito, pela terceira vez, Rei Momo do Carnaval de Belo Horizonte crédito: Marcos Vieira/EM/D.A.Press

O Rei Momo do carnaval de Belo Horizonte usou as redes sociais para mobilizar a população por um ato de solidariedade. Wallace Guedes, eleito três vezes como personagem símbolo da folia na capital mineira, em 2020, 2024 e 2026, está hospitalizado na Santa Casa e pede doações de sangue.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Eu preciso de ajuda", diz Wallace. "São muitas as restrições para as pessoas doarem (sangue) e, por mais que a gente peça a amigos e familiares, as pessoas não doam; vem muito pouca gente", sintetiza, destacando a necessidade urgente do recebimento do material biológico.

O motivo da internação é o tratamento de uma leucemia, diagnosticada pouco depois do carnaval deste ano. Os primeiros sintomas que Wallace começou a apresentar foram vômitos persistentes. Em seguida, veio também uma forte inflamação na garganta e muita febre.

Inicialmente, no último mês de abril, o Rei Momo recebeu um diagnóstico de inflamação em um dos dentes de siso. Àquela altura, ele já estava fazendo uso de antibióticos. Só depois um dentista descartou essa hipótese, o paciente foi internado no Hospital João XXIII, onde os médicos suspeitaram de leucemia.

No último dia 9, Wallace, enfim, foi transferido para a Santa Casa de Belo Horizonte. "Foi muito difícil (conseguir uma vaga), conta. "A única pessoa que conseguiu ajudar foi a (ex-ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania) Macaé Evaristo, que conseguiu um leito aqui na Santa Casa", acrescenta.

Leia Mais

Nesta semana, após a realização de um exame detalhado da medula óssea, a equipe médica confirmou o diagnóstico de leucemia. Devido à natureza da doença, que compromete a produção de células saudáveis, Wallace necessita de transfusões constantes de sangue e plaquetas para estabilizar seu quadro e seguir com o tratamento hematológico, o que torna as doações essenciais.

Trajetória de superação

A trajetória de Wallace é marcada por superações. Ele foi criado no Aglomerado da Serra e chegou a morar nas ruas, mas conseguiu transformar a própria realidade por meio da arte e do samba, até ser eleito Rei Momo pela primeira vez, em 2020. Após a pandemia de Covid-19, veio o segundo título e, em janeiro deste ano, o tricampeonato.

Após o reconhecimento na capital mineira, o artista brilhou no carnaval do Rio de Janeiro, onde desfilou como muso em agremiações como Lins Imperial e Acadêmicos de Niterói. Ele é o primeiro Rei Momo de Belo Horizonte a participar oficialmente dos desfiles cariocas.

Como doar sangue para Wallace?

Doações de qualquer tipo sanguíneo são aceitas e têm importância fundamental para o tratamento.
Qualquer pessoa com idade entre 16 e 69 anos, com peso superior a 50 kg e em boas condições de saúde pode fazer a doação. Menores de idade também podem colaborar, desde que com autorização dos pais ou responsáveis.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

É imprescindível informar o nome completo do paciente: Wallace Filipe Guedes Vieira. As doações são feitas no Hemominas Belo Horizonte, localizado na Alameda Ezequiel Dias, 321, Bairro Santa Efigênia. Agendamento e informações estão disponíveis no telefone (31) 3768-4500 e no WhatsApp (31) 98415-0123.

Tópicos relacionados:

carnaval doacao-de-sangue hemominas leucemia rei-momo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay