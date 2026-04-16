Rei Momo de BH está hospitalizado e pede por doações de sangue

O Rei Momo do carnaval de Belo Horizonte usou as redes sociais para mobilizar a população por um ato de solidariedade. Wallace Guedes, eleito três vezes como personagem símbolo da folia na capital mineira, em 2020, 2024 e 2026, está hospitalizado na Santa Casa e pede doações de sangue.

"Eu preciso de ajuda", diz Wallace. "São muitas as restrições para as pessoas doarem (sangue) e, por mais que a gente peça a amigos e familiares, as pessoas não doam; vem muito pouca gente", sintetiza, destacando a necessidade urgente do recebimento do material biológico.

O motivo da internação é o tratamento de uma leucemia, diagnosticada pouco depois do carnaval deste ano. Os primeiros sintomas que Wallace começou a apresentar foram vômitos persistentes. Em seguida, veio também uma forte inflamação na garganta e muita febre.

Inicialmente, no último mês de abril, o Rei Momo recebeu um diagnóstico de inflamação em um dos dentes de siso. Àquela altura, ele já estava fazendo uso de antibióticos. Só depois um dentista descartou essa hipótese, o paciente foi internado no Hospital João XXIII, onde os médicos suspeitaram de leucemia.

No último dia 9, Wallace, enfim, foi transferido para a Santa Casa de Belo Horizonte. "Foi muito difícil (conseguir uma vaga), conta. "A única pessoa que conseguiu ajudar foi a (ex-ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania) Macaé Evaristo, que conseguiu um leito aqui na Santa Casa", acrescenta.

Nesta semana, após a realização de um exame detalhado da medula óssea, a equipe médica confirmou o diagnóstico de leucemia. Devido à natureza da doença, que compromete a produção de células saudáveis, Wallace necessita de transfusões constantes de sangue e plaquetas para estabilizar seu quadro e seguir com o tratamento hematológico, o que torna as doações essenciais.

Trajetória de superação

A trajetória de Wallace é marcada por superações. Ele foi criado no Aglomerado da Serra e chegou a morar nas ruas, mas conseguiu transformar a própria realidade por meio da arte e do samba, até ser eleito Rei Momo pela primeira vez, em 2020. Após a pandemia de Covid-19, veio o segundo título e, em janeiro deste ano, o tricampeonato.

Após o reconhecimento na capital mineira, o artista brilhou no carnaval do Rio de Janeiro, onde desfilou como muso em agremiações como Lins Imperial e Acadêmicos de Niterói. Ele é o primeiro Rei Momo de Belo Horizonte a participar oficialmente dos desfiles cariocas.

Como doar sangue para Wallace?

Doações de qualquer tipo sanguíneo são aceitas e têm importância fundamental para o tratamento.

Qualquer pessoa com idade entre 16 e 69 anos, com peso superior a 50 kg e em boas condições de saúde pode fazer a doação. Menores de idade também podem colaborar, desde que com autorização dos pais ou responsáveis.

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É imprescindível informar o nome completo do paciente: Wallace Filipe Guedes Vieira. As doações são feitas no Hemominas Belo Horizonte, localizado na Alameda Ezequiel Dias, 321, Bairro Santa Efigênia. Agendamento e informações estão disponíveis no telefone (31) 3768-4500 e no WhatsApp (31) 98415-0123.