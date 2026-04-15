PM recupera 27 caixas de carne roubada em BH

Uma carga de carne roubada foi parcialmente recuperada pela Polícia Militar durante uma operação no bairro Jaqueline, na região Norte de Belo Horizonte (MG).

A abordagem aconteceu em uma base policial após os militares identificarem um veículo com o licenciamento atrasado. Durante a fiscalização, os agentes perceberam que o carro estava com a suspensão muito baixa, indicando excesso de peso.

Ao ser questionado, o condutor afirmou que transportava carnes, mas não apresentou nota fiscal. A ausência do documento e as condições inadequadas de transporte, já que o produto estava fora de refrigeração, levantaram suspeitas sobre a procedência da carga.

Após consultar o sistema de informações da PM, os policiais constataram que a carne havia sido roubada durante a madrugada, em Betim (MG), perto de um posto de combustíveis. Segundo o motorista do caminhão, ele descansava dentro do veículo quando percebeu movimentação na carroceria. Ao verificar o que aconteceu, foi rendido por cerca de cinco criminosos.

Os suspeitos usaram dois veículos, um Fiat Palio e um Fiat Uno, para transferir a carga do caminhão. Depois, fugiram pela BR-381, no sentido São Paulo. Durante a operação em Belo Horizonte, foram recuperadas 27 caixas de carne, metade das caixas levadas no assalto. O restante da carga ainda não foi localizado.

O homem de 32 anos foi preso e afirmou que pretendia revender os produtos em um comércio próprio, que venderia itens próximos do vencimento, mas se recusou a informar o endereço do estabelecimento ou o destino do restante da mercadoria.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ele foi encaminhado à Polícia Civil e o veículo foi apreendido e removido para um pátio credenciado. A carga recuperada foi devolvida ao proprietário, que levou um caminhão refrigerado para fazer o transporte adequado. Dois celulares também foram apreendidos durante a ocorrência.