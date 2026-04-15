PM recupera 27 caixas de carne roubada em BH
Carga havia sido roubada durante a madrugada em Betim; suspeito de 32 anos foi preso com parte da mercadoria
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Uma carga de carne roubada foi parcialmente recuperada pela Polícia Militar durante uma operação no bairro Jaqueline, na região Norte de Belo Horizonte (MG).
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A abordagem aconteceu em uma base policial após os militares identificarem um veículo com o licenciamento atrasado. Durante a fiscalização, os agentes perceberam que o carro estava com a suspensão muito baixa, indicando excesso de peso.
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Ao ser questionado, o condutor afirmou que transportava carnes, mas não apresentou nota fiscal. A ausência do documento e as condições inadequadas de transporte, já que o produto estava fora de refrigeração, levantaram suspeitas sobre a procedência da carga.
Após consultar o sistema de informações da PM, os policiais constataram que a carne havia sido roubada durante a madrugada, em Betim (MG), perto de um posto de combustíveis. Segundo o motorista do caminhão, ele descansava dentro do veículo quando percebeu movimentação na carroceria. Ao verificar o que aconteceu, foi rendido por cerca de cinco criminosos.
Os suspeitos usaram dois veículos, um Fiat Palio e um Fiat Uno, para transferir a carga do caminhão. Depois, fugiram pela BR-381, no sentido São Paulo. Durante a operação em Belo Horizonte, foram recuperadas 27 caixas de carne, metade das caixas levadas no assalto. O restante da carga ainda não foi localizado.
O homem de 32 anos foi preso e afirmou que pretendia revender os produtos em um comércio próprio, que venderia itens próximos do vencimento, mas se recusou a informar o endereço do estabelecimento ou o destino do restante da mercadoria.
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Ele foi encaminhado à Polícia Civil e o veículo foi apreendido e removido para um pátio credenciado. A carga recuperada foi devolvida ao proprietário, que levou um caminhão refrigerado para fazer o transporte adequado. Dois celulares também foram apreendidos durante a ocorrência.