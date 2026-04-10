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MOBILIDADE URBANA

Damião sobre tarifa zero: ‘Ônibus de graça tem que ser um projeto federal’

Prefeito de BH avalia a gratuidade aos domingos e feriados como muito positiva, mas afirma que não é possível estender o benefício

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
10/04/2026 17:56

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O prefeito avaliou a gratuidade das tarifas aos domingos e fins de semana, em entrevista ao EM Entrevista
O prefeito avaliou a gratuidade das tarifas aos domingos e fins de semana, em entrevista ao EM Entrevista crédito: Jair Amaral/EM/D.A.Press

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), afirmou que tarifa zero para transporte coletivo deveria ser um projeto federal. Damião avaliou a gratuidade aos domingos e fins de semana, anunciada por ele, em dezembro do ano passado, como muito positiva. Porém, segundo o prefeito, não é possível estender o benefício. 

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“Ônibus de graça tem que ser um projeto federal”, declarou ao EM Entrevista desta sexta-feira (10/04). 

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O prefeito destaca o aumento de usuários desde que a medida começou a valer. “Foram 30% de aumento de viagens aos domingos, já está chegando a 40%.” Ele atribui o crescimento à novidade, mas afirma que a gratuidade beneficia quem, realmente, não tem condições de arcar com a passagem. 

“Aquela senhora que queria levar o neto no Parque Municipal e não conseguia, aquele senhor que queria levar o neto à igreja. São essas pessoas que vão começar a utilizar o transporte público aos domingos e feriados de graça. O saldo é positivo. As pessoas estão entendendo que atendemos a camada mais simples e mais pobre da cidade, que não tinha vale-transporte para lazer”, pontua. 

Apesar do sucesso da gratuidade, o prefeito descarta que o benefício seja ampliado. “Seria hipocrisia da minha parte. Não temos condições financeiras para fazer esse movimento. Esse movimento foi feito com muita cautela, não fizemos para colocar o custo nas costas dos próprios usuários.”

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Ele diz que já tratou do assunto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “A ideia que demos foi, inclusive, absorvida por ele. Já vi, em rede nacional, em alguns jornais, ele usando inclusive o tema que é o SUS do transporte público”, frisa.

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