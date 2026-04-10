Damião sobre tarifa zero: ‘Ônibus de graça tem que ser um projeto federal’
Prefeito de BH avalia a gratuidade aos domingos e feriados como muito positiva, mas afirma que não é possível estender o benefício
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O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), afirmou que tarifa zero para transporte coletivo deveria ser um projeto federal. Damião avaliou a gratuidade aos domingos e fins de semana, anunciada por ele, em dezembro do ano passado, como muito positiva. Porém, segundo o prefeito, não é possível estender o benefício.
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“Ônibus de graça tem que ser um projeto federal”, declarou ao EM Entrevista desta sexta-feira (10/04).
O prefeito destaca o aumento de usuários desde que a medida começou a valer. “Foram 30% de aumento de viagens aos domingos, já está chegando a 40%.” Ele atribui o crescimento à novidade, mas afirma que a gratuidade beneficia quem, realmente, não tem condições de arcar com a passagem.
“Aquela senhora que queria levar o neto no Parque Municipal e não conseguia, aquele senhor que queria levar o neto à igreja. São essas pessoas que vão começar a utilizar o transporte público aos domingos e feriados de graça. O saldo é positivo. As pessoas estão entendendo que atendemos a camada mais simples e mais pobre da cidade, que não tinha vale-transporte para lazer”, pontua.
Apesar do sucesso da gratuidade, o prefeito descarta que o benefício seja ampliado. “Seria hipocrisia da minha parte. Não temos condições financeiras para fazer esse movimento. Esse movimento foi feito com muita cautela, não fizemos para colocar o custo nas costas dos próprios usuários.”
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Ele diz que já tratou do assunto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “A ideia que demos foi, inclusive, absorvida por ele. Já vi, em rede nacional, em alguns jornais, ele usando inclusive o tema que é o SUS do transporte público”, frisa.