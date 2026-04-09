Manifestação fecha a Estação São Gabriel, na Região Nordeste de BH

Uma ato de protesto bloqueia o trânsito de coletivos à Estação São Gabriel, na Região Nordeste de Belo Horizonte, na noite desta quinta-feira (9/4). Os manifestantes fecharam completamente os acessos dos veículos com bancos e cadeiras. Equipes da BHTrans e da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) estão no local.

Sem conseguir entrar na estação, os motoristas estão parando os ônibus na Avenida Risoleta Neves. Uma enorme fila de passageiros tentando embarcar se formou do lado de fora. O ato causa reflexos no trânsito da região, que está bastante congestionado.



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Informações preliminares indicam que os manifestantes são passageiros insatisfeitos com constantes atrasos em linhas de ônibus operadas pela empresa Saritur. O Estado de Minas contatou a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e aguarda retorno.