Manifestação fecha a Estação São Gabriel, na Região Nordeste de BH
Ato seria causado por atrasos constantes em uma linha de ônibus; trânsito está congestionado no local
compartilheSIGA
Uma ato de protesto bloqueia o trânsito de coletivos à Estação São Gabriel, na Região Nordeste de Belo Horizonte, na noite desta quinta-feira (9/4). Os manifestantes fecharam completamente os acessos dos veículos com bancos e cadeiras. Equipes da BHTrans e da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) estão no local.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
- Transporte escolar: Justiça dá liminar para volta de serviço em Uberlândia
- Pane elétrica em SP cancela voos no Aeroporto de Confins
Sem conseguir entrar na estação, os motoristas estão parando os ônibus na Avenida Risoleta Neves. Uma enorme fila de passageiros tentando embarcar se formou do lado de fora. O ato causa reflexos no trânsito da região, que está bastante congestionado.
Leia Mais
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Informações preliminares indicam que os manifestantes são passageiros insatisfeitos com constantes atrasos em linhas de ônibus operadas pela empresa Saritur. O Estado de Minas contatou a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e aguarda retorno.