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Manifestação fecha a Estação São Gabriel, na Região Nordeste de BH

Ato seria causado por atrasos constantes em uma linha de ônibus; trânsito está congestionado no local

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AC
Alexandre Carneiro
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Alexandre Carneiro
Repórter
09/04/2026 21:26 - atualizado em 09/04/2026 22:43

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Com os acessos bloqueados, passageiros tentam embarcar do lado de fora da estação
Com os acessos bloqueados, passageiros tentavam embarcar do lado de fora da estação crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press

Uma ato de protesto bloqueia o trânsito de coletivos à Estação São Gabriel, na Região Nordeste de Belo Horizonte, na noite desta quinta-feira (9/4). Os manifestantes fecharam completamente os acessos dos veículos com bancos e cadeiras. Equipes da BHTrans e da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) estão no local.

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Sem conseguir entrar na estação, os motoristas estão parando os ônibus na Avenida Risoleta Neves. Uma enorme fila de passageiros tentando embarcar se formou do lado de fora. O ato causa reflexos no trânsito da região, que está bastante congestionado. 

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Informações preliminares indicam que os manifestantes são passageiros insatisfeitos com constantes atrasos em linhas de ônibus operadas pela empresa Saritur. O Estado de Minas contatou a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e aguarda retorno. 

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