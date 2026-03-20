BH está sob alerta para pancadas de chuva de até 80 mm nesta sexta (20/3)

A chuva não tem dado trégua em Belo Horizonte e, nesta sexta-feira (20/3), a capital está sob alerta para precipitações ao longo de todo o dia. De acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, há previsão de pancadas fortes de até 80 mm, cerca de 40% de todo o volume esperado para o mês de março, cuja média é de 197,5 mm.

Segundo o órgão, as regiões do Barreiro, Centro-Sul, Oeste e Noroeste tendem a ser as mais atingidas pelo temporal. A previsão é de chuva a qualquer hora, acompanhada de raios e rajadas de vento ocasionais. A temperatura mínima registrada foi de 17,6°C, enquanto a máxima não deve passar dos 26 °C, com umidade relativa do ar em torno de 70% à tarde.

Nas últimas 12 horas até a manhã desta sexta, o acumulado de chuva já é significativo em diversas regiões da capital. O Barreiro lidera com 53,3 mm, seguido pelas regionais Oeste, com 46 mm, e Centro-Sul, com 41,8 mm. Também foram registrados 33,2 mm na Pampulha, 32,4 mm na Noroeste, 24,6 mm na Nordeste, 23,2 mm no Hipercentro, 20 mm em Venda Nova, 19,6 mm na Leste e 13 mm na região Norte.

ACUMULADO DE CHUVAS (mm), das ultimas 12h até às 6h desta sexta (20/3)

Barreiro: 53,3 (27,0%)

Centro Sul: 41,8 (21,2%)

Hipercentro: 23,2 (11,7%)

Leste: 19,6 (9,9%)

Nordeste: 24,6 (12,5%)

Noroeste: 32,4 (16,4%)

Norte: 13,0 (6,6%)

Oeste: 46,0 (23,3%)

Pampulha: 33,2 (16,8%)

Venda Nova: 20,0 (10,1%)

Média Climatológica MARÇO 197,5 mm

Risco geológico

O acumulado de chuvas registrado nos últimos dias deixou a Região Centro-Sul e Barreiro sob alerta de risco geológico forte, e risco moderado nas regionais Pampulha e Oeste segundo a Defesa Civil municipal. O aviso foi emitido nessa quinta-feira (19/3) e é válido até as 10h da próxima segunda-feira (23/3).

A Defesa Civil recomenda atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. Se observar algum desses sinais, saia imediatamente do seu imóvel e ligue para a Defesa Civil (199). Em caso de emergência, a recomendação é ligar para o Corpo de Bombeiros Militar (193).

O que fazer em caso de chuva?

Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.

Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.

Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.

Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.

Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Sinais de que deslizamentos podem acontecer

Trincas nas paredes.

Água empoçando no quintal.

Portas e janelas emperrando.

Rachaduras no solo.

Água minando da base do barranco.

Inclinação de postes ou árvores.

Muros e paredes estufados.

Estalos.

Recomendações

Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.

Coloque calhas no telhado da sua casa.

Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.

Não jogue lixo ou entulho na encosta.

Não despeje esgoto nos barrancos.

Não faça queimadas.

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço é gratuito.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram, no endereço defesacivilbh.