Tempo em BH: chuva continua nesta sexta-feira (20/3)? Veja a previsão

A sexta-feira (20/3) começou chuvosa em Belo Horizonte, e a previsão indica que o tempo seguirá instável ao longo de todo o dia. O céu deve permanecer nublado a encoberto, com pancadas de chuva a qualquer hora, acompanhadas de raios e rajadas de vento ocasionais.

Segundo a Defesa Civil , há alerta para chuva forte e volume significativo, com previsão de até 80 mm ao longo do dia. A temperatura mínima registrada foi de 17,6°C, enquanto a máxima não deve passar dos 26°C. A umidade relativa do ar mínima fica em torno de 70% no período da tarde.

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Segundo o Inmet, o perigo potencial, como do alerta atual, indica baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Temperaturas mínimas registradas por regional

Barreiro: 18,2 °C, às 6h30.

Centro Sul: 18,0 °C, às 5h05.

Oeste: 17,6 °C, às 6h.

Pampulha: 19,1 °C, às 6h.

Venda Nova: 19,3 °C, às 6h30.

Risco geológico

O acumulado de chuvas registrado nos últimos dias deixou a Região Centro-Sul e Barreiro sob alerta de risco geológico forte, e risco moderado nas regionais Pampulha e Oeste segundo a Defesa Civil municipal. O aviso foi emitido nessa quinta-feira (19/3) e é válido até as 10h da próxima segunda-feira (23/3).

A Defesa Civil recomenda atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. Se observar algum desses sinais, saia imediatamente do seu imóvel e ligue para a Defesa Civil (199). Em caso de emergência, a recomendação é ligar para o Corpo de Bombeiros Militar (193).

Como fica o tempo em Minas?

Em outras regiões de Minas Gerais, a sexta-feira também será marcada por tempo instável. A atuação de uma área de baixa pressão próxima ao litoral do Sudeste favorece a formação de um canal de umidade entre a Amazônia e as regiões Centro-Oeste e Sudeste, mantendo as condições para chuva em todo o estado.

A previsão é de pancadas ao longo do dia em todas as regiões mineiras, com possibilidade de raios e rajadas de vento. O cenário se mantém neste período de transição entre o verão e o outono, aumentando o risco de acumulados significativos em diferentes cidades.

ACUMULADO DE CHUVAS (mm) em Março até 6h do dia (20/3)

Barreiro: 320,6 (162,3%)

Centro Sul: 313,0 (158,5%)

Hipercentro: 163,2 (82,6%)

Leste: 241,0 (122,0%)

Nordeste: 191,6 (97,0%)

Noroeste: 218,2 (110,5%)

Norte: 119,8 (60,7%)

Oeste: 249,8 (126,5%)

Pampulha: 187,0 (94,7%)

Venda Nova: 136,2 (69,0%)

O que fazer em caso de chuva?

Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.

Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.

Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.

Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.

Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Sinais de que deslizamentos podem acontecer

Trincas nas paredes.

Água empoçando no quintal.

Portas e janelas emperrando.

Rachaduras no solo.

Água minando da base do barranco.

Inclinação de postes ou árvores.

Muros e paredes estufados.

Estalos.

Recomendações

Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.

Coloque calhas no telhado da sua casa.

Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.

Não jogue lixo ou entulho na encosta.

Não despeje esgoto nos barrancos.

Não faça queimadas.

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço é gratuito.

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A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram, no endereço defesacivilbh.