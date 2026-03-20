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PREVISÃO DO TEMPO

Tempo em BH: chuva continua nesta sexta-feira (20/3)? Veja a previsão

A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 70% durante a tarde. Veja o que diz a meteorologia para a capital mineira e todo estado

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
20/03/2026 07:43

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Defesa Civil alerta para pancadas de chuva em Belo Horizonte nas próximas 24 horas
Defesa Civil alerta para pancadas de chuva em Belo Horizonte nas próximas 24 horas crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

A sexta-feira (20/3) começou chuvosa em Belo Horizonte, e a previsão indica que o tempo seguirá instável ao longo de todo o dia. O céu deve permanecer nublado a encoberto, com pancadas de chuva a qualquer hora, acompanhadas de raios e rajadas de vento ocasionais.

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Segundo a Defesa Civil , há alerta para chuva forte e volume significativo, com previsão de até 80 mm ao longo do dia. A temperatura mínima registrada foi de 17,6°C, enquanto a máxima não deve passar dos 26°C. A umidade relativa do ar mínima fica em torno de 70% no período da tarde.

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.    

Segundo o Inmet, o perigo potencial, como do alerta atual, indica baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. 

Temperaturas mínimas registradas por regional

  • Barreiro: 18,2 °C, às 6h30.
  • Centro Sul: 18,0 °C, às 5h05.
  • Oeste: 17,6 °C, às 6h.
  • Pampulha: 19,1 °C, às 6h.
  • Venda Nova: 19,3 °C, às 6h30.

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Risco geológico

O acumulado de chuvas registrado nos últimos dias deixou a Região Centro-Sul e Barreiro sob alerta de risco geológico forte, e risco moderado nas regionais Pampulha e Oeste segundo a Defesa Civil municipal. O aviso foi emitido nessa quinta-feira (19/3) e é válido até as 10h da próxima segunda-feira (23/3). 

A Defesa Civil recomenda atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. Se observar algum desses sinais, saia imediatamente do seu imóvel e ligue para a Defesa Civil (199). Em caso de emergência, a recomendação é ligar para o Corpo de Bombeiros Militar (193).

Como fica o tempo em Minas?

Em outras regiões de Minas Gerais, a sexta-feira também será marcada por tempo instável. A atuação de uma área de baixa pressão próxima ao litoral do Sudeste favorece a formação de um canal de umidade entre a Amazônia e as regiões Centro-Oeste e Sudeste, mantendo as condições para chuva em todo o estado.

A previsão é de pancadas ao longo do dia em todas as regiões mineiras, com possibilidade de raios e rajadas de vento. O cenário se mantém neste período de transição entre o verão e o outono, aumentando o risco de acumulados significativos em diferentes cidades.

  

ACUMULADO DE CHUVAS (mm) em Março até 6h do dia (20/3)

  • Barreiro: 320,6 (162,3%)
  • Centro Sul: 313,0 (158,5%)
  • Hipercentro: 163,2 (82,6%)
  • Leste: 241,0 (122,0%)
  • Nordeste: 191,6 (97,0%)
  • Noroeste: 218,2 (110,5%)
  • Norte: 119,8 (60,7%)
  • Oeste: 249,8 (126,5%)
  • Pampulha: 187,0 (94,7%)
  • Venda Nova: 136,2 (69,0%) 

O que fazer em caso de chuva?

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193). 

Sinais de que deslizamentos podem acontecer

  • Trincas nas paredes.
  • Água empoçando no quintal.
  • Portas e janelas emperrando.
  • Rachaduras no solo.
  • Água minando da base do barranco.
  • Inclinação de postes ou árvores.
  • Muros e paredes estufados.
  • Estalos. 

Recomendações

  • Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
  • Coloque calhas no telhado da sua casa.
  • Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
  • Não jogue lixo ou entulho na encosta.
  • Não despeje esgoto nos barrancos.
  • Não faça queimadas.  

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço é gratuito. 

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A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram, no endereço defesacivilbh. 

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