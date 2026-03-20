Tempo em BH: chuva continua nesta sexta-feira (20/3)? Veja a previsão
A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 70% durante a tarde. Veja o que diz a meteorologia para a capital mineira e todo estado
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A sexta-feira (20/3) começou chuvosa em Belo Horizonte, e a previsão indica que o tempo seguirá instável ao longo de todo o dia. O céu deve permanecer nublado a encoberto, com pancadas de chuva a qualquer hora, acompanhadas de raios e rajadas de vento ocasionais.
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Segundo a Defesa Civil , há alerta para chuva forte e volume significativo, com previsão de até 80 mm ao longo do dia. A temperatura mínima registrada foi de 17,6°C, enquanto a máxima não deve passar dos 26°C. A umidade relativa do ar mínima fica em torno de 70% no período da tarde.
A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.
Segundo o Inmet, o perigo potencial, como do alerta atual, indica baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.
Temperaturas mínimas registradas por regional
- Barreiro: 18,2 °C, às 6h30.
- Centro Sul: 18,0 °C, às 5h05.
- Oeste: 17,6 °C, às 6h.
- Pampulha: 19,1 °C, às 6h.
- Venda Nova: 19,3 °C, às 6h30.
Risco geológico
O acumulado de chuvas registrado nos últimos dias deixou a Região Centro-Sul e Barreiro sob alerta de risco geológico forte, e risco moderado nas regionais Pampulha e Oeste segundo a Defesa Civil municipal. O aviso foi emitido nessa quinta-feira (19/3) e é válido até as 10h da próxima segunda-feira (23/3).
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A Defesa Civil recomenda atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. Se observar algum desses sinais, saia imediatamente do seu imóvel e ligue para a Defesa Civil (199). Em caso de emergência, a recomendação é ligar para o Corpo de Bombeiros Militar (193).
Como fica o tempo em Minas?
Em outras regiões de Minas Gerais, a sexta-feira também será marcada por tempo instável. A atuação de uma área de baixa pressão próxima ao litoral do Sudeste favorece a formação de um canal de umidade entre a Amazônia e as regiões Centro-Oeste e Sudeste, mantendo as condições para chuva em todo o estado.
A previsão é de pancadas ao longo do dia em todas as regiões mineiras, com possibilidade de raios e rajadas de vento. O cenário se mantém neste período de transição entre o verão e o outono, aumentando o risco de acumulados significativos em diferentes cidades.
ACUMULADO DE CHUVAS (mm) em Março até 6h do dia (20/3)
- Barreiro: 320,6 (162,3%)
- Centro Sul: 313,0 (158,5%)
- Hipercentro: 163,2 (82,6%)
- Leste: 241,0 (122,0%)
- Nordeste: 191,6 (97,0%)
- Noroeste: 218,2 (110,5%)
- Norte: 119,8 (60,7%)
- Oeste: 249,8 (126,5%)
- Pampulha: 187,0 (94,7%)
- Venda Nova: 136,2 (69,0%)
O que fazer em caso de chuva?
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
Sinais de que deslizamentos podem acontecer
- Trincas nas paredes.
- Água empoçando no quintal.
- Portas e janelas emperrando.
- Rachaduras no solo.
- Água minando da base do barranco.
- Inclinação de postes ou árvores.
- Muros e paredes estufados.
- Estalos.
Recomendações
- Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
- Coloque calhas no telhado da sua casa.
- Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
- Não jogue lixo ou entulho na encosta.
- Não despeje esgoto nos barrancos.
- Não faça queimadas.
Emissão de alertas
Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço é gratuito.
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A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram, no endereço defesacivilbh.