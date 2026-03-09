Assine
overlay
Início Gerais
CHUVAS

BH: chuvas de hoje se concentram nas regiões Leste e Noroeste

Dados da Defesa Civil mostram grande variação entre regionais da capital; acumulado do mês já ultrapassa metade da média de março em algumas áreas

Publicidade
Carregando...
SM
Sofia Maia*
SM
Sofia Maia*
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
09/03/2026 17:19 - atualizado em 09/03/2026 17:26

compartilhe

SIGA
x
Alerta de chuvas em aparelho celular
Acumulado de chuva do mês já ultrapassa metade da média de março em algumas áreas crédito: Crédito: Rawpixel via Freepik

A chuva registrada em Belo Horizonte nesta segunda-feira (9/3) apresentou forte variação entre as regionais da cidade. De acordo com dados divulgados pela Defesa Civil de Belo Horizonte, os maiores volumes foram registrados nas regiões Leste e Noroeste entre as 11h30 e as 14h.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

No período, a região Leste liderou o acumulado com 41 mm, o que representa 20,8% da média climatológica de março. Em seguida aparece a regional Noroeste, com 40,4 mm (20,5%). Os índices também foram significativos na região Nordeste, com 22,4 mm (11,3%).

Outras áreas registraram volumes menores de chuva no mesmo intervalo. A região Pampulha teve 12,2 mm (6,2%), enquanto o Barreiro acumulou 12 mm (6,1%). A regional Oeste registrou 9,4 mm (4,8%), e o Hipercentro, 8,2 mm (4,2%).

Já os menores volumes foram observados nas regiões Norte, com 2,2 mm (1,1%), e Venda Nova, com 0,7 mm (0,4%). Na região Centro-Sul, não houve registro de chuva no período analisado.

Acumulado do mês já passa de 50% em algumas regiões

Considerando todo o mês de março até as 14h50 desta segunda-feira (9/3), algumas regionais da capital já ultrapassaram metade da média histórica de chuva para o período.

A região Noroeste lidera o acumulado mensal com 111,2 mm, o equivalente a 56,3% da média climatológica de março, que é de 197,5 mm. Na sequência aparecem as regiões Oeste, com 102 mm (51,6%), e Centro-Sul, com 97,6 mm (49,4%).

Outras regionais também apresentam acumulados relevantes no mês:

  • Pampulha: 82,2 mm (41,6%)
  • Nordeste: 73,6 mm (37,3%)
  • Leste: 72,6 mm (36,8%)
  • Barreiro: 67,3 mm (34,1%)
  • Hipercentro: 66,4 mm (33,6%)

Os menores índices até o momento foram registrados nas regiões Venda Nova, com 55 mm (27,8%), e Norte, com 23,2 mm (11,7%).

Monitoramento segue em março

Março faz parte do período chuvoso tardio na capital mineira, quando pancadas isoladas ainda podem provocar acumulados expressivos em curto intervalo de tempo.

Leia Mais

Segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, o monitoramento das estações hidrometeorológicas da prefeitura continua ao longo do mês para acompanhar possíveis impactos das chuvas nas diferentes regionais da cidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima

Tópicos relacionados:

chuva chuvas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay