Seis regiões de BH estão sob risco geológico forte; saiba quais
O volume acentuado em um curto período de tempo torna o solo encharcado e favorece deslizamentos de terra e desabamentos
A chuva intensa que atingiu Belo Horizonte no início da tarde desta segunda-feira (9/3) colocou seis regiões sob alerta para desabamentos e deslizamentos. A capital ainda segue em estado de atenção devido a previsão de pancadas de 30 a 50mm até a manhã desta terça (10/3).
Conforme a Defesa Civil, devido aos volumes de chuvas registrados nas últimas horas e a previsão de mais chuvas, existe risco geológico forte nas regionais Pampulha, Noroeste, Oeste, Centro Sul, Leste e Nordeste até as 10h de sexta-feira (13/3). O aviso é dado em casos em que o acumulado excede 70mm em 72 horas.
Nesses casos é recomendada atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. Em casos de emergência, a instrução é sair imediatamente do imóvel, e ligar para a Defesa Civil (199) e Corpo de Bombeiros Militar (193).
Segundo o órgão municipal, entre 11h30 e 14h desta segunda, a Região Leste somou 41mm, o equivalente a 20,8% do total estimado. A média climatológica para março é de 197,5 mm. Atrás aparece a Noroeste, com 40,4mm (20,5%), e a Nordeste, que contabilizou 22,4mm (11,3%). O volume acentuado em um curto período de tempo torna o solo encharcado e favorece deslizamentos de terra e desabamentos.
Quais sinais indicam a ocorrência de deslizamentos?
- Trinca nas paredes.
- Água empoçando no quintal.
- Portas e janelas emperrando.
- Rachaduras no solo.
- Água minando da base do barranco.
- Inclinação de poste ou árvores.
- Muros e paredes estufados.
- Estalos.
O que devo evitar?
- Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
- Coloque calha no telhado da sua casa.
- Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
- Não jogue lixo ou entulho na encosta.
- Não despeje esgoto nos barrancos.
- Não faça queimadas.