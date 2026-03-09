Assine
overlay
Início Gerais
SOLO ENCHARCADO

Seis regiões de BH estão sob risco geológico forte; saiba quais

O volume acentuado em um curto período de tempo torna o solo encharcado e favorece deslizamentos de terra e desabamentos

Publicidade
Carregando...
Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
09/03/2026 16:22

compartilhe

SIGA
x
Queda de muro registrada na Rua Farroupilha, no Bairro Glória em BH
Queda de muro registrada na Rua Farroupilha, no Bairro Glória em BH crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A Press

A chuva intensa que atingiu Belo Horizonte no início da tarde desta segunda-feira (9/3) colocou seis regiões sob alerta para desabamentos e deslizamentos. A capital ainda segue em estado de atenção devido a previsão de pancadas de 30 a 50mm até a manhã desta terça (10/3). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Conforme a Defesa Civil, devido aos volumes de chuvas registrados nas últimas horas e a previsão de mais chuvas, existe risco geológico forte nas regionais Pampulha, Noroeste, Oeste, Centro Sul, Leste e Nordeste até as 10h de sexta-feira (13/3). O aviso é dado em casos em que o acumulado excede 70mm em 72 horas.

Leia Mais

Nesses casos é recomendada atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. Em casos de emergência, a instrução é sair imediatamente do imóvel, e ligar para a Defesa Civil (199) e Corpo de Bombeiros Militar (193).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo o órgão municipal, entre 11h30 e 14h desta segunda, a Região Leste somou 41mm, o equivalente a 20,8% do total estimado. A média climatológica para março é de 197,5 mm. Atrás aparece a Noroeste, com 40,4mm (20,5%), e a Nordeste, que contabilizou 22,4mm (11,3%). O volume acentuado em um curto período de tempo torna o solo encharcado e favorece deslizamentos de terra e desabamentos.

Quais sinais indicam a ocorrência de deslizamentos?

  • Trinca nas paredes.
  • Água empoçando no quintal.
  • Portas e janelas emperrando.
  • Rachaduras no solo.
  • Água minando da base do barranco.
  • Inclinação de poste ou árvores.
  • Muros e paredes estufados.
  •  Estalos.

O que devo evitar?

  • Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
  • Coloque calha no telhado da sua casa.
  • Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
  • Não jogue lixo ou entulho na encosta.
  • Não despeje esgoto nos barrancos.
  • Não faça queimadas.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay