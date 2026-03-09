Seis regiões de BH estão sob risco geológico forte; saiba quais

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

A chuva intensa que atingiu Belo Horizonte no início da tarde desta segunda-feira (9/3) colocou seis regiões sob alerta para desabamentos e deslizamentos. A capital ainda segue em estado de atenção devido a previsão de pancadas de 30 a 50mm até a manhã desta terça (10/3).

Conforme a Defesa Civil, devido aos volumes de chuvas registrados nas últimas horas e a previsão de mais chuvas, existe risco geológico forte nas regionais Pampulha, Noroeste, Oeste, Centro Sul, Leste e Nordeste até as 10h de sexta-feira (13/3). O aviso é dado em casos em que o acumulado excede 70mm em 72 horas.

Nesses casos é recomendada atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. Em casos de emergência, a instrução é sair imediatamente do imóvel, e ligar para a Defesa Civil (199) e Corpo de Bombeiros Militar (193).

Segundo o órgão municipal, entre 11h30 e 14h desta segunda, a Região Leste somou 41mm, o equivalente a 20,8% do total estimado. A média climatológica para março é de 197,5 mm. Atrás aparece a Noroeste, com 40,4mm (20,5%), e a Nordeste, que contabilizou 22,4mm (11,3%). O volume acentuado em um curto período de tempo torna o solo encharcado e favorece deslizamentos de terra e desabamentos.

Quais sinais indicam a ocorrência de deslizamentos?

Trinca nas paredes.

Água empoçando no quintal.

Portas e janelas emperrando.

Rachaduras no solo.

Água minando da base do barranco.

Inclinação de poste ou árvores.

Muros e paredes estufados.

Estalos.

O que devo evitar?