IPTU 2026 em BH: como a prefeitura calcula o valor do seu imposto
Imposto foi reajustado em 4,41% para o próximo ano; entenda como a localização, o tamanho e o padrão do imóvel influenciam no cálculo final
O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2026 em Belo Horizonte teve seu valor reajustado em 4,41%, com base no indicador nacional. O cálculo do IPTU depende de uma combinação de fatores que refletem as características e a valorização da sua propriedade, indo além de apenas uma correção inflacionária.
A base de tudo: o valor venal
O ponto de partida para o cálculo do IPTU é o chamado valor venal do imóvel, que trata-se de uma estimativa que o poder público faz sobre o preço de compra e venda da propriedade à vista, em condições normais de mercado. Esse valor não é necessariamente o mesmo pelo qual o imóvel seria vendido, mas serve como base para a cobrança do tributo.
Para chegar a essa quantia, a prefeitura analisa uma série de critérios. Os principais são:
-
Localização: o valor do metro quadrado na rua ou bairro onde o imóvel está localizado.
-
Área construída: o tamanho total do imóvel em metros quadrados.
-
Padrão da construção: a qualidade dos materiais e do acabamento, como fachadas, pisos e esquadrias.
-
Idade do imóvel: o tempo desde a construção ou a última grande reforma.
Como o cálculo final é feito
Com o valor venal definido, a prefeitura aplica sobre ele uma alíquota, que é um percentual estabelecido por lei e variam conforme o uso e o valor do imóvel.
Em Belo Horizonte, as alíquotas são progressivas. Para imóveis residenciais, variam de 0,6% a 1%; para propriedades comerciais, de 1,2% a 1,6%; e para lotes ou terrenos não edificados, de 1% a 3%. Quanto menor o valor venal do imóvel, menores são as alíquotas.
É importante não confundir o reajuste anual pela inflação com a revisão da Planta de Valores Genéricos (PVG), que define o valor venal dos imóveis e é atualizada periodicamente para refletir a valorização da cidade.
No entanto, caso o proprietário identifique algum erro na cobrança, como dados cadastrais incorretos, é possível solicitar uma revisão individual do IPTU no início do ano. Em 2026, o prazo se encerrou em 4 de fevereiro.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata