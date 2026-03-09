IPTU 2026 em BH: como a prefeitura calcula o valor do seu imposto

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2026 em Belo Horizonte teve seu valor reajustado em 4,41%, com base no indicador nacional. O cálculo do IPTU depende de uma combinação de fatores que refletem as características e a valorização da sua propriedade, indo além de apenas uma correção inflacionária.

A base de tudo: o valor venal

O ponto de partida para o cálculo do IPTU é o chamado valor venal do imóvel, que trata-se de uma estimativa que o poder público faz sobre o preço de compra e venda da propriedade à vista, em condições normais de mercado. Esse valor não é necessariamente o mesmo pelo qual o imóvel seria vendido, mas serve como base para a cobrança do tributo.

Para chegar a essa quantia, a prefeitura analisa uma série de critérios. Os principais são:

Localização: o valor do metro quadrado na rua ou bairro onde o imóvel está localizado.

Área construída: o tamanho total do imóvel em metros quadrados.

Padrão da construção: a qualidade dos materiais e do acabamento, como fachadas, pisos e esquadrias.

Idade do imóvel: o tempo desde a construção ou a última grande reforma.

Como o cálculo final é feito

Com o valor venal definido, a prefeitura aplica sobre ele uma alíquota, que é um percentual estabelecido por lei e variam conforme o uso e o valor do imóvel.

Em Belo Horizonte, as alíquotas são progressivas. Para imóveis residenciais, variam de 0,6% a 1%; para propriedades comerciais, de 1,2% a 1,6%; e para lotes ou terrenos não edificados, de 1% a 3%. Quanto menor o valor venal do imóvel, menores são as alíquotas.

É importante não confundir o reajuste anual pela inflação com a revisão da Planta de Valores Genéricos (PVG), que define o valor venal dos imóveis e é atualizada periodicamente para refletir a valorização da cidade.

No entanto, caso o proprietário identifique algum erro na cobrança, como dados cadastrais incorretos, é possível solicitar uma revisão individual do IPTU no início do ano. Em 2026, o prazo se encerrou em 4 de fevereiro.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata