EXTRAVASAMENTO

Prefeitura cancela suspensão de alvará da Vale em Congonhas

Empresa estava sem permissão municipal para operar desde 26 de janeiro devido a um transbordamento nas minas de Fábrica e Viga

AC
Alexandre Carneiro
AC
Alexandre Carneiro
Repórter
04/03/2026 21:12

Extravasamento de água na mina da viga, em Congonhas (MG), não deixou vítimas, mas prefeitura analisa danos ambientais
Extravasamento de água na mina da viga, em Congonhas (MG), não deixou vítimas, mas provocou danos ambientais crédito: Prefeitura de Congonhas

A Prefeitura de Congonhas (MG), na Região Central do estado, cancelou, nesta quarta-feira (4/3), a suspensão de um alvará de funcionamento da Vale. A empresa estava sem permissão para operar no município desde o último dia 26/1, devido a uma ocorrência de transbordamento de água nas minas de Fábrica e Viga, na madrugada de 25/1, que causou danos ambientais a cursos d'água da bacia do Rio Paraopeba.

De acordo com um comunicado emitido pelo executivo do município, a reconcessão do alvará ocorreu após o pagamento integral de uma multa no valor de R$ 13.710.000,32. A Prefeitura de Congonhas destaca que a mineradora quitou uma "multa inédita". A nota diz ainda que a empresa empreendeu a limpeza dos córregos atingidos pelos resíduos.

Outras medidas atendidas pela mineradora, ainda segundo o Executivo municipal, foram a apresentação e execução das ações de contenção e limpeza de estruturas, desobstrução de vias e atualização do plano de emergência, com reforço ao Programa de Apoio à Geração e Incremento de Renda (Agir) e monitoramento diário da qualidade da água.

Apesar da recuperação do alvará municipal, a Vale ainda não retomou as atividades nas minas onde ocorreram os extravasamentos, devido a outros entraves legais. Após o extravasamento, a Agência Nacional de Mineração (ANM) emitiu um Auto de Interdição para a empresa.

Já a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais (Semad) determinou a suspensão das atividades operacionais nas cavas das duas minas por tempo indeterminado e emitiu uma multa no valor de R$ 1,7 milhão. As Justiças estadual e federal entraram com liminares contra a mineradora.

Procurada pela reportagem, a Vale informou que "não de pronunciará no momento". 

Comitê não confirma limpeza de cursos d'água

Também consultado pelo Estado de Minas, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba não confirmou a recuperação dos córregos afetados. A entidade informou não ter "qualquer informação sobre a realização de limpeza dos cursos d'agua" e que "o município de Congonhas não é o órgão competente para atestar esse tipo de intervenção".

Relembre o caso

As minas de Viga e Fábrica ficam a cerca de 22 quilômetros uma da outra, ocorreram durante um período de chuvas. Na primeira, três sumps – pequenos reservatórios no fundo da cava de uma mina – foram rompidos em decorrência do transbordamento, de acordo com informações do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba. Já na segunda, um dique sofreu rompimento, segundo a entidade. 

Ao anunciar a suspensão do alvará da Vale, o prefeito de Congonhas, Anderson Cabido (PSB), afirmou, durante uma entrevista coletiva que o extravasamento nas estruturas operadas pela mineradora havia causado um "dano ambiental grande".

No caso do rompimento de uma cava da mina de Fábrica, o material atravessou o dique Freitas e seguiu carreando sedimentos e rejeitos de mineração, provocando impactos ambientais, mas sem vítimas. Houve vazamento de 263 mil metros cúbicos de água turva que continha minério e outros materiais do processo de beneficiamento mineral.

O material levado pelo vazamento chegou a atingir uma área de outra mineradora, a CSN, provocando danos materiais. Depois, essa lama chegou ao Rio Goiabeiras, que atravessa parte da área urbana da cidade, antes de se encontrar com o Rio Maranhão, já na área central de Congonhas.

O Rio Goiabeiras é afluente do Rio Maranhão e este, por sua vez, deságua no Paraopeba, o mesmo que passa por Brumadinho e foi atingido pelo rompimento de uma barragem da Vale em 25 de janeiro de 2019, há sete anos.

*Com informações da Agência Brasil

