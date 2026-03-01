Assine
BRUTAL

BH: motociclista é morto a tiros enquanto carregava a mãe na garupa

Crime aconteceu depois de diversas ameaças na Avenida Risoleta Neves, no Norte de Belo Horizonte, nesse sábado (28)

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
01/03/2026 08:58

Vítima foi atacada enquanto estava parada em um semáforo com a mãe na garupa da moto
Vítima foi atacada enquanto estava parada em um semáforo com a mãe na garupa da moto crédito: Unsplash

Um homem de 33 foi morto a tiros enquanto levava a mãe na garupa da própria moto pelo bairro Novo Aarão Reis, no Norte de Belo Horizonte (MG). O caso aconteceu na tarde desse sábado (28/2) e a motivação pode ter sido um homicídio anterior cometido pela vítima.

Constam no boletim de ocorrência da Polícia Militar as informações de que a vítima foi encontrada no asfalto da Avenida Risoleta Neves, na esquina com a Avenida Sararenha, com diversas marcas de tiro. Segundo a perícia, havia oito perfurações de bala no corpo dele, enquanto 18 cápsulas de calibre .40 foram encontradas nos arredores. Um pino de cocaína também foi encontrado na meia da vítima.

Aos militares, a mãe do homem contou que os dois voltavam da antiga casa dele, no bairro Ribeiro de Abreu, no sentido Centro de Belo Horizonte, quando pararam em um sinal de trânsito. Neste momento, uma outra moto parou ao lado da dupla e o garupa dessa moto efetuou disparos contra o filho dela.

A testemunha relatou que o filho caiu no asfalto e o suspeito desceu da moto para atirar mais, com uma pistola semiautomática. Depois do ataque, ele subiu na moto e fugiu com o comparsa em direção ao bairro Ribeiro de Abreu.

Ainda conforme registrado no documento policial, a mãe comentou que o filho era ameaçado de morte por conta de um homicídio em que ele era qualificado como autor, mas ainda não havia sido preso. Desde então, criminosos do Ribeiro de Abreu diziam que iriam matá-lo, mas ela não soube apontar quem são os suspeitos.

A morte foi confirmada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e parte dos trabalhos periciais foi acompanhada pelo advogado da vítima, a pedido da família. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

