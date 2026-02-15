Beiço do Wando embala público com 'De volta ao planeta'

Sob o sol quente da manhã, na Avenida Brasil, o Beiço do Wando embalou foliões que cantavam em coro o clássico “De Volta ao Planeta”, ao lado de Rogério Flausino. O hit da banda Jota Quest ganhou nova energia em ritmo carnavalesco e foi um dos pontos altos do desfile.

Conhecido por apostar no brega como marca registrada, o bloco mistura ritmos e músicas populares no repertório, além de convidados especiais. Neste domingo (15/2), a concentração começou às 8h na Avenida Brasil, 1.245, no Bairro Funcionários, e o cortejo saiu às 9h em direção à Avenida Brasil, 845, no Bairro Santa Efigênia.

Para elevar a apresentação, o desfile conta com a participação de Rogério Flausino, que sobiu ao trio ao lado da bateria. Também participa do cortejo a cantora Maria Sabrina, filha de Wando, homenageado permanente do bloco.

Sob o sol quente da manhã, na Avenida Brasil, o Beiço do Wando embalou foliões que cantavam em coro o clássico "De volta ao planeta", ao lado de Rogério Flausino Quéren Hapuque/EM/D.A. Press Sob o sol quente da manhã, na Avenida Brasil, o Beiço do Wando embalou foliões que cantavam em coro o clássico "De volta ao planeta", ao lado de Rogério Flausino. Quéren Hapuque/EM/D.A. Press Sob o sol quente da manhã, na Avenida Brasil, o Beiço do Wando embalou foliões que cantavam em coro o clássico "De volta ao planeta", ao lado de Rogério Flausino. Quéren Hapuque/EM/D.A. Press Sob o sol quente da manhã, na Avenida Brasil, o Beiço do Wando embalou foliões que cantavam em coro o clássico "De Volta ao Planeta", ao lado de Rogério Flausino Quéren Hapuque/EM/D.A. Press Sob o sol quente da manhã, na Avenida Brasil, o Beiço do Wando embalou foliões que cantavam em coro o clássico "De volta ao planeta", ao lado de Rogério Flausino. Quéren Hapuque/EM/D.A. Press Sob o sol quente da manhã, na Avenida Brasil, o Beiço do Wando embalou foliões que cantavam em coro o clássico "De volta ao planeta", ao lado de Rogério Flausino. Quéren Hapuque/EM/D.A. Press Sob o sol quente da manhã, na Avenida Brasil, o Beiço do Wando embalou foliões que cantavam em coro o clássico "De volta ao planeta", ao lado de Rogério Flausino. Quéren Hapuque/EM/D.A. Press Sob o sol quente da manhã, na Avenida Brasil, o Beiço do Wando embalou foliões que cantavam em coro o clássico "De volta ao planeta", ao lado de Rogério Flausino. Quéren Hapuque/EM/D.A. Press Sob o sol quente da manhã, na Avenida Brasil, o Beiço do Wando embalou foliões que cantavam em coro o clássico "De volta ao planeta", ao lado de Rogério Flausino. Quéren Hapuque/EM/D.A. Press Sob o sol quente da manhã, na Avenida Brasil, o Beiço do Wando embalou foliões que cantavam em coro o clássico "De volta ao planeta", ao lado de Rogério Flausino. Quéren Hapuque/EM/D.A. Press Sob o sol quente da manhã, na Avenida Brasil, o Beiço do Wando embalou foliões que cantavam em coro o clássico "De volta ao planeta", ao lado de Rogério Flausino. Quéren Hapuque/EM/D.A. Press Sob o sol quente da manhã, na Avenida Brasil, o Beiço do Wando embalou foliões que cantavam em coro o clássico "De volta ao planeta", ao lado de Rogério Flausino. Quéren Hapuque/EM/D.A. Press Sob o sol quente da manhã, na Avenida Brasil, o Beiço do Wando embalou foliões que cantavam em coro o clássico "De volta ao planeta", ao lado de Rogério Flausino. Quéren Hapuque/EM/D.A. Press Sob o sol quente da manhã, na Avenida Brasil, o Beiço do Wando embalou foliões que cantavam em coro o clássico "De volta ao planeta", ao lado de Rogério Flausino. Quéren Hapuque/EM/D.A. Press Sob o sol quente da manhã, na Avenida Brasil, o Beiço do Wando embalou foliões que cantavam em coro o clássico "De volta ao planeta", ao lado de Rogério Flausino. Quéren Hapuque/EM/D.A. Press Voltar Próximo

O trio elétrico principal traz uma linha do tempo na decoração, relembrando a trajetória do grupo, que realizou o primeiro desfile em 2016. Criado em outubro de 2015 por amigos apaixonados por carnaval, o bloco nasceu de uma conversa em um boteco na Savassi. Na época, o axé dominava os cortejos da capital, e a escolha pelo brega ajudou a marcar a identidade do grupo.

Ao longo dos anos, o bloco já recebeu nomes como Gretchen, que animou o público com sucessos como “Conga, Conga, Conga”, e o grupo Fat Family, reforçando o perfil nostálgico e popular da festa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Atualmente, a bateria reúne cerca de 350 integrantes e colore as ruas da capital com o amarelo, cor oficial do bloco. Entre clássicos do brega e hits que atravessam gerações, o Beiço do Wando mantém a proposta de celebrar a memória afetiva e a irreverência no carnaval de Belo Horizonte.