Gretchen fala sobre luta contra alopecia; o que é e como tratar a doença

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Gretchen voltou a falar abertamente sobre a queda capilar que vem enfrentando.

Durante participação no programa The Noite, do SBT, exibido nesta segunda-feira (27/10), ela comentou sobre o impacto da alopecia em sua vida e reforçou a importância da aceitação pessoal. Sempre conhecida por sua sinceridade, Gretchen surpreendeu ao declarar: "Não tenho mais cabelo."

A artista, que por anos foi reconhecida pelos longos fios e pelo uso de megahair, decidiu recentemente mostrar sua realidade atual sem recorrer a disfarces. Nas redes sociais, Gretchen vem compartilhando com os seguidores os bastidores das manutenções do aplique, mostrando de forma transparente cada etapa do processo.

Segundo a cantora, o objetivo de expor o momento é inspirar outras pessoas a cuidarem de si mesmas e se aceitarem como são. "Se amem e não se importem, com ou sem cabelo", afirmou.

Gretchen ainda comentou sobre as críticas que recebe nas redes sociais por sua aparência. "Todo mundo acha que eu estou usando filtro nas redes sociais. No começo me incomodava, todo mundo se incomoda quando é criticado por uma coisa que não é verdade", destacou.

Com bom humor, Gretchen disse que encara os cuidados estéticos como parte do autocuidado. "Acho que temos que tratar desses assuntos sérios com leveza, porque tem gente que sofre com isso. Por exemplo, eu tenho alopecia. Não tenho mais cabelo, principalmente na parte da frente."

O que é alopecia e como tratar

A alopecia, chamada por muitos de calvície, assusta e preocupa muita gente. Caracterizada pela queda de pelos e cabelos e falhas no couro cabeludo, essa condição tem diversos tipos e causas variadas. De acordo com especailistas, é importante que ao notar a queda excessiva dos fios – acima de 150 por dia -, você procure ajuda médica.