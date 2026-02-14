Fotos da folia
Asa de Banana reúne público com axé e rock dos anos 80
Bloco desfilou no Barro Preto, na região Central de BH, com seu repertório inspirado nas bandas baianas Asa de Águia e Chiclete com Banana
Os foliões avaliaram positivamente a presença de ambulâncias e policiais ao longo do percurso Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
Repertório é inspirado nas bandas baianas Asa de Águia e Chiclete com Banana Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
Público se divertiu com o repertório do bloco Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
Bloco desfilou na tarde deste sábado (14/2) na Avenida Augusto de Lima Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
A reportagem flagrou ao menos 10 garis na avenida Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
Criado em 2017, o Asa de Banana desfila desde 2018 no carnaval da capital mineira Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
Em 2026, o tema é "Carnaval retrô: Asa de Banana do Pelô ao rock dos anos 80" Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
Atualmente, o bloco reúne cerca de 180 ritmistas e aproximadamente 40 integrantes na ala de dança Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
Asa de Banana reúne público no Barro Preto com axé e rock dos anos 80 Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
A apresentação é conduzida por banda em trio elétrico, com vocalistas, músicos e ala de animação, interagindo com o público Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
A saída do cortejo ocorreu às 14h, depois de concentração iniciada uma hora antes Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press