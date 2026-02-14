Assine
overlay
Início Galeria
Fotos da folia

Asa de Banana reúne público com axé e rock dos anos 80

Bloco desfilou no Barro Preto, na região Central de BH, com seu repertório inspirado nas bandas baianas Asa de Águia e Chiclete com Banana

E
Estado de Minas
  • Os foliões avaliaram positivamente a presença de ambulâncias e policiais ao longo do percurso
    Os foliões avaliaram positivamente a presença de ambulâncias e policiais ao longo do percurso Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
  • Repertório é inspirado nas bandas baianas Asa de Águia e Chiclete com Banana
    Repertório é inspirado nas bandas baianas Asa de Águia e Chiclete com Banana Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
  • Público se divertiu com o repertório do bloco
    Público se divertiu com o repertório do bloco Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
  • Bloco desfilou na tarde deste sábado (14/2) na Avenida Augusto de Lima
    Bloco desfilou na tarde deste sábado (14/2) na Avenida Augusto de Lima Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
  • A reportagem flagrou ao menos 10 garis na avenida
    A reportagem flagrou ao menos 10 garis na avenida Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
  • Criado em 2017, o Asa de Banana desfila desde 2018 no carnaval da capital mineira
    Criado em 2017, o Asa de Banana desfila desde 2018 no carnaval da capital mineira Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
  • Em 2026, o tema é
    Em 2026, o tema é "Carnaval retrô: Asa de Banana do Pelô ao rock dos anos 80" Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
  • Atualmente, o bloco reúne cerca de 180 ritmistas e aproximadamente 40 integrantes na ala de dança
    Atualmente, o bloco reúne cerca de 180 ritmistas e aproximadamente 40 integrantes na ala de dança Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
  • Asa de Banana reúne público no Barro Preto com axé e rock dos anos 80
    Asa de Banana reúne público no Barro Preto com axé e rock dos anos 80 Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
  • A apresentação é conduzida por banda em trio elétrico, com vocalistas, músicos e ala de animação, interagindo com o público
    A apresentação é conduzida por banda em trio elétrico, com vocalistas, músicos e ala de animação, interagindo com o público Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
  • A saída do cortejo ocorreu às 14h, depois de concentração iniciada uma hora antes
    A saída do cortejo ocorreu às 14h, depois de concentração iniciada uma hora antes Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay