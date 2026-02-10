Escritora e médium de MG serão temas de escolas de samba do RJ e de SP

Em 2026, as passarelas dos principais desfiles de escolas de samba do Rio de Janeiro e de São Paulo vão receber as histórias de duas personalidades de Minas Gerais, mais especificamente do Triângulo Mineiro.

A escritora Carolina Maria de Jesus (1914-1977), de Sacramento, e o médium Chico Xavier, de Uberaba, serão temas de enredos da Unidos da Tijuca, do Rio de Janeiro, e da Tom Maior, de São Paulo. As duas escolas de samba estão nos grupos especiais de seus estados.

O enredo da Unidos da Tijuca foi denominado "Carolina Maria de Jesus". Já o nome do enredo da Tom Maior é "Chico Xavier. Nas entrelinhas da alma, as raízes do céu em Uberaba".

Horários dos desfiles

A homenagem ao mais famoso médium do Brasil acontece no sábado (14/2), no Sambódromo do Anhembi, sendo que a Tom Maior será a sexta escola a entrar na avenida.

E a Unidos da Tijuca, do Grupo Especial do RJ, desfila na segunda-feira (16/2), quando será a última escola a entrar na avenida — ou seja, deve começar entre 2h30 e 3h na Marquês de Sapucaí.

Carolina Maria de Jesus foi escritora, cantora, compositora e poeta brasileira. Ela era conhecida como Bitita, apelido que recebeu do avô Benedito no início do século passado. Essa será apenas uma de "outras diversas Carolinas" que vão passar pela Sapucaí para contar a trajetória da autora consagrada.

"É um enredo bem biográfico. A história se desenvolve cronologicamente", afirmou o carnavalesco Edson Pereira, em entrevista à Agência Brasil. Apesar da grandeza da escritora, a sua história é pouco divulgada e, por isso, precisa ser contada, segundo Pereira.

"A gente vive em um momento, não só do país, mas da cultura do nosso país, em que a gente precisa acender a luz daqueles que foram apagados pela nossa história. A Carolina representa muito bem a força da mulher", complementou.

A multiartista mineira é autora do best-seller "Quarto de despejo — diário de uma favelada" (1960). A obra vendeu cerca de 3 milhões de livros e ganhou versões para 16 idiomas. Carolina Maria de Jesus, que nasceu em 14/3 em Sacramento e morreu em 13/2/1977, em São Paulo, foi neta de negros escravizados e filha de mãe analfabeta.

Fé, espiritualidade e caridade

Com o enredo "Chico Xavier — Nas entrelinhas da alma, as raízes do céu em Uberaba", a Tom Maior homenageia o médium e sua ligação com a cidade mineira, abordando fé, espiritualidade e caridade. O desfile será focado na trajetória do médium e na história de Uberaba, trazendo a proposta de uma "carta do além" escrita em forma de poesia para a avenida.

O enredo da escola de samba paulista, além de uma celebração à vida de Chico Xavier, também vai homenagear a cidade de Uberaba, apresentando-a como "portal espiritual" e berço de milagres silenciosos. O desfile se baseia na premissa de uma carta psicografada por Chico, agradecendo à cidade que o acolheu, misturando biografia com a cultura local.

A agremiação, que retorna ao grupo principal, promete um enredo emocionante que utiliza o espiritismo para levar uma mensagem de luz ao Sambódromo do Anhembi.

"Sou apenas o carteiro"

Chico Xavier costumava dizer a seguinte frase: "Sou apenas o carteiro". O médium psicografou 459 livros.

Francisco Cândido Xavier dizia também que queria desencarnar no dia em que o povo brasileiro estivesse muito feliz. Foi o que aconteceu. Por volta das 19h30 de 30/6/2002, quando o país estava em festa pela conquista do pentacampeonato da Copa do Mundo pela Seleção Brasileira na manhã daquele dia, Chico Xavier, aos 92 anos, sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu.

Em 30/6/2022, completaram-se 20 anos da morte do médium que divulgou a doutrina espírita no Brasil e conquistou milhões de seguidores. Nascido em 1910, em Pedro Leopoldo, na Grande BH, Chico Xavier se mudou para Uberaba, no Triângulo Mineiro, em 1959, onde psicografou grande parte de seus centenas de livros.