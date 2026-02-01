Assine
PREVISÃO DO TEMPO

Vai chover em BH neste domingo (1°/2)? Confira a previsão do tempo

Fevereiro começa com indicativo de chuva forte em BH e ciclone extratropical influencia. Veja a previsão completa para a capital e o estado, e como se proteger

01/02/2026 07:33

BH está em alerta para chuvas intensas até sexta-feira (31/01)
Previsão indica céu nublado a encoberto com chuvas com rajadas de vento e raios neste domingo (1°/2) crédito: Tulio Santos/EM/DA. Press

chuva não deu trégua em Belo Horizonte durante janeiro, cuja média climatológica é alta, e fechou o mês com precipitações acima do estimado. Um novo mês se inicia neste domingo (1°/2), mas o cenário é parecido: segundo a Defesa Civil municipal, o domingão pode ter mais chuva.

Conforme a previsão, o dia é de céu nublado a encoberto com chuvas e rajadas de vento ocasionais a qualquer hora e possibilidade de raios isolados, a partir da tarde.

A temperatura mínima registrada nesta terça foi de 17,3°C, às 4h, na Estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 14,1°C. A máxima pode chegar a 29°C e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 50%, à tarde.

Apesar de muita chuva no primeiro mês de 2026, a meteorologia prevê uma diminuição do acumulado de precipitação em BH para fevereiro. De acordo com a Defesa Civil municipal, a média climatológica de precipitações é de 177,7 milímetros (mm) em fevereiro para cada regional.

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20mm, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Mínimas registradas por regional em 30/1

  • Barreiro: 18,1 °C, às 3h30.

  • Centro Sul: 17,6 °C, às 2h45.

  • Oeste: 17,3 °C, com sensação térmica de 14,1 °C, às 4h.

  • Pampulha: 18,3 °C com sensação térmica de 20,8 °C, às 6h.

  • Venda Nova: 18,8 °C, às 4h45.

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a atuação do ciclone extratropical no Sudeste brasileiro deixará áreas de baixa pressão em todo o estado de Minas Gerais neste final de semana. A condição climática pode favorecer chuva contínua ou pancadas de chuva com rajadas de vento e trovoadas.

Segundo o Inmet, o dia será de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste e Campo das Vertentes. Nas demais regiões, céu nublado com chuva.

O órgão nacional também emitiu um alerta de tempestade para todos os municípios do estado, válido até a manhã de segunda-feira (2/2), prevendo chuva de até 100mm por dia, com ventos de até 100 km/h e risco de queda de granizo.

O que fazer em caso de chuva?

O órgão municipal recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

Recomendações

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

