Tempo em BH: quinta (6/11) será de calor e risco de chuva forte
Belo Horizonte teve temperatura mínima de 19°C e a máxima estimada pode chegar a 33°C; confira a previsão do tempo completa
Belo Horizonte deve se preparar para uma quinta-feira (6/11) de tempo abafado e instável. A previsão meteorológica indica céu parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoada isolada, especialmente a partir do período da tarde.
Segundo a Defesa Civil de BH, temperatura mínima registrada nas primeiras horas do dia foi de 19°C na Região Centro-Sul, às 5h10, enquanto a máxima estimada para a tarde é de 33°C. A umidade relativa mínima do ar deve se manter em torno de 40% durante o período vespertino.
Mínimas registradas em 6/11 por regional:
- Centro-Sul: 19°C, às 5h10.
- Oeste: 19,3°C, com sensação térmica de 9,9 °C, às 6h.
- Barreiro: 19,9°C, às 4h50.
- Pampulha: 19,9°C, com sensação térmica de 21,4 °C, às 6h.
- Venda Nova: 21,1°C, às 5h30.
Orientações da Defesa Civil
Com a possibilidade de chuva a partir da tarde, a Defesa Civil municipal recomenda atenção da população e a adoção de medidas de segurança para evitar acidentes relacionados a alagamentos, raios e ventos fortes.
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar ruas ou pontes alagadas, seja a pé ou de carro. A força da água pode arrastar veículos e a água pode esconder bueiros abertos e outros perigos.
- Evite contato com água: não entre em contato com a água de inundações, pois ela pode estar contaminada e oferecer risco de choque elétrico.
- Proteção contra raios: não procure abrigo debaixo de árvores, pois elas atraem raios. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos da tomada para prevenir danos causados por descargas elétricas.
- Prevenção em casa: mantenha calhas, ralos e bueiros limpos para garantir o escoamento da água. Não descarte lixo em locais inapropriados.
- Busque ajuda: em caso de emergência, risco de desabamento ou deslizamento, ligue imediatamente para a Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193).
Como fica o tempo em Minas?
A instabilidade em BH reflete um cenário parecido no estado. A rápida passagem de uma frente fria pelo litoral da Região Sudeste tende a manter o tempo mais instável em diversas regiões mineiras.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas devem ocorrer nas faixas Norte e Leste de Minas Gerais. As regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Noroeste, Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata também devem ter céu parcialmente nublado a nublado com chuva.
Nas demais regiões, a nebulosidade será variável, com possibilidade de chuva. O calor continuará sendo uma marca registrada do dia, com a máxima prevista para 37°C nas regiões Norte e Noroeste.
Como fica o tempo em novembro?
Novembro é um mês de transição e estabelecimento da estação chuvosa em todo o estado de Minas Gerais. As chuvas de final de tarde e noite tornam-se recorrentes, impulsionadas pelo ciclo diurno de temperatura e umidade.
Segundo o Inmet, a partir deste mês, duas configurações meteorológicas ganham destaque:
- Canal de Umidade da Amazônia (CUM): o estabelecimento do CUM em direção ao Brasil Central e Sudeste se torna mais frequente, transportando grande quantidade de umidade e favorecendo a formação de vastas áreas de instabilidade em Minas.
- Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS): a ZCAS é um sistema de grande impacto, que surge quando frentes frias se acoplam ao CUM, permanecendo estacionárias sobre o país. A condição climática é caracterizada por uma grande banda de nebulosidade, que se estende da Amazônia até o Oceano Atlântico, e é responsável por causar chuvas contínuas por no mínimo quatro dias consecutivos nas áreas atingidas.