PREVISÃO DO TEMPO

Tempo em BH: quinta (6/11) será de calor e risco de chuva forte

Belo Horizonte teve temperatura mínima de 19°C e a máxima estimada pode chegar a 33°C; confira a previsão do tempo completa

Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
06/11/2025 08:30

Novembro é um mês de transição e estabelecimento da estação chuvosa em todo o estado de Minas Gerais crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Belo Horizonte deve se preparar para uma quinta-feira (6/11) de tempo abafado e instável. A previsão meteorológica indica céu parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoada isolada, especialmente a partir do período da tarde.

Segundo a Defesa Civil de BH, temperatura mínima registrada nas primeiras horas do dia foi de 19°C na Região Centro-Sul, às 5h10, enquanto a máxima estimada para a tarde é de 33°C. A umidade relativa mínima do ar deve se manter em torno de 40% durante o período vespertino.

Mínimas registradas em 6/11 por regional:

  • Centro-Sul: 19°C, às 5h10.
  • Oeste: 19,3°C, com sensação térmica de 9,9 °C, às 6h.
  • Barreiro: 19,9°C, às 4h50.
  • Pampulha: 19,9°C, com sensação térmica de 21,4 °C, às 6h.
  • Venda Nova: 21,1°C, às 5h30.

Orientações da Defesa Civil

Com a possibilidade de chuva a partir da tarde, a Defesa Civil municipal recomenda atenção da população e a adoção de medidas de segurança para evitar acidentes relacionados a alagamentos, raios e ventos fortes.

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar ruas ou pontes alagadas, seja a pé ou de carro. A força da água pode arrastar veículos e a água pode esconder bueiros abertos e outros perigos.
  • Evite contato com água: não entre em contato com a água de inundações, pois ela pode estar contaminada e oferecer risco de choque elétrico.
  • Proteção contra raios: não procure abrigo debaixo de árvores, pois elas atraem raios. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos da tomada para prevenir danos causados por descargas elétricas.
  • Prevenção em casa: mantenha calhas, ralos e bueiros limpos para garantir o escoamento da água. Não descarte lixo em locais inapropriados.
  • Busque ajuda: em caso de emergência, risco de desabamento ou deslizamento, ligue imediatamente para a Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193).

Como fica o tempo em Minas?

A instabilidade em BH reflete um cenário parecido no estado. A rápida passagem de uma frente fria pelo litoral da Região Sudeste tende a manter o tempo mais instável em diversas regiões mineiras.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas devem ocorrer nas faixas Norte e Leste de Minas Gerais. As regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Noroeste, Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata também devem ter céu parcialmente nublado a nublado com chuva.

Nas demais regiões, a nebulosidade será variável, com possibilidade de chuva. O calor continuará sendo uma marca registrada do dia, com a máxima prevista para 37°C nas regiões Norte e Noroeste.

Como fica o tempo em novembro?

Novembro é um mês de transição e estabelecimento da estação chuvosa em todo o estado de Minas Gerais. As chuvas de final de tarde e noite tornam-se recorrentes, impulsionadas pelo ciclo diurno de temperatura e umidade.

Segundo o Inmet, a partir deste mês, duas configurações meteorológicas ganham destaque:

  • Canal de Umidade da Amazônia (CUM): o estabelecimento do CUM em direção ao Brasil Central e Sudeste se torna mais frequente, transportando grande quantidade de umidade e favorecendo a formação de vastas áreas de instabilidade em Minas.

  • Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS): a ZCAS é um sistema de grande impacto, que surge quando frentes frias se acoplam ao CUM, permanecendo estacionárias sobre o país. A condição climática é caracterizada por uma grande banda de nebulosidade, que se estende da Amazônia até o Oceano Atlântico, e é responsável por causar chuvas contínuas por no mínimo quatro dias consecutivos nas áreas atingidas.

