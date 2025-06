A capital mineira se prepara para um fim de semana recheado de festas juninas que prometem movimentar a cidade com muita música, dança e comidas típicas. De sexta-feira (13/6) a domingo (15), diversos espaços de Belo Horizonte vão promover eventos gratuitos e abertos ao público, com atrações como forró pé de serra, quadrilhas, oficinas e apresentações culturais para todas as idades. Confira os principais eventos e escolha o seu chapéu de palha.

Arraiá do Centro Cultural Pampulha

Sábado, 15 de junho, das 14h às 20h

Na região da Urca, o Arraiá do Centro Cultural Pampulha promete ser um dos destaques do fim de semana com uma programação variada que vai do balé junino ao tradicional forró pé de serra. O evento contará com apresentações do Núcleo Mineiro de Cultura Feijão Queimado, Ballet Val Adriani, e um aulão animado da Aldeia do Forró ao som do grupo Se Axegue. O grupo Forró da Sanha, idealizado por Talita Sanha, promete encantar com repertório que vai de Luiz Gonzaga a João Gomes. Destaque ainda para a Quadrilha Luar do Sertão e um grande quadrilhão com participação do público.

Arraiá do Mercadinho - Mercado da Lagoinha

Sexta-feira, 14 de junho, das 15h às 17h30

O tradicional Mercado da Lagoinha vira palco para uma celebração junina em parceria com o CRESAN e a Academia da Cidade. A festa contará com o Trio Bem-te-Quero, grupo de forró pé de serra que resgata clássicos de Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Alceu Valença. A quadrilha da Academia da Cidade encerra a festa com danças típicas e muita interação com o público.

Arraiá do Centro Cultural Venda Nova

Sábado, 15 de junho, das 14h às 19h



Em comemoração aos 314 anos de Venda Nova, o centro cultural da região promove uma tarde animada com músicas juninas, apresentações da Quadrilha Infantil Balão Dourado e do grupo Meninas das Gerais. A programação inclui ainda aulão de forró com o grupo Arena do Forró, grupos de dança locais e atrações voltadas para todas as idades. Uma verdadeira celebração da cultura local.

Arraiá São Bento

Sábado, 15 de junho, a partir das 14h

O estacionamento da Churrascaria Porcão, no bairro São Bento, receberá um arraial diferente, com mistura de ritmos e atrações para toda a família. Shows de Bruna Lipiani, Paulinho Alabart, Banda Saidera (cover do Skank) e o DJ Pablo Catão garantem a animação. Além da música, o evento contará com touro mecânico, espaço kids, correio elegante e muitas barraquinhas de comidas típicas. O evento está vendendo seus últimos ingressos com o custo de R$ 20.

Festa Junina da Escola Santo Tomás de Aquino

Sábado, 14 de junho, das 10h às 18h

A tradicional Festa Junina da Escola Santo Tomás de Aquino, no bairro São Bento, ganha contornos ainda mais culturais este ano ao unir a alegria das quadrilhas com a riqueza da literatura de cordel. Com o tema "Cordel", o evento, que espera reunir mais de 3 mil pessoas, celebra a identidade nordestina e a força da cultura popular brasileira por meio de apresentações, xilogravuras, bandeirolas artesanais e conteúdos trabalhados em sala de aula. Serão mais de 15 apresentações ao longo do dia, envolvendo alunos, famílias e professores, com destaque para o grande quadrilhão de encerramento.

Arraial do CCBB BH

Sábado e Domingo, 14 e 15 de junho, das 11h às 20h

A 4ª edição do Arraial do CCBB BH acontece no sábado (14/6) e domingo (15/6) com entrada gratuita e promete encantar o público com uma programação diversificada para todas as idades. Realizado na área externa do Centro Cultural Banco do Brasil, com quadrilhas pela primeira vez apresentadas na rua, o evento celebra a festa junina - patrimônio cultural brasileiro desde 2023. O público poderá curtir apresentações de quadrilhas tradicionais como "Trem D'Minas" e "Feijão Queimado", além de shows musicais com bandas e trios típicos, DJs e aulas de forró. As crianças também têm vez com espetáculos teatrais e brincadeiras, enquanto as barracas oferecem um cardápio recheado de comidas típicas.

Arraiá do Labareda

Sábado, 14 de junho, das 16h às 00h

Marcado para sábado (14/6), das 16h à meia-noite, o Arraiá do Labareda promete uma noite animada com atrações como a Quadrilha Milho Verde, DJ Toy, Orquestra Mineira de Viola, Trio Lampião e a dupla Henrique & Manoel. O evento é realizado no clube Labareda, e os ingressos são vendidos em lotes, com preços diferenciados para sócios e não sócios. Além das atrações musicais, o público poderá saborear comidas típicas como espetinhos, caldos, quentão e doces juninos, além de bebidas variadas. O espaço conta ainda com área kids, bazar de camisas do Galo e presença do Galo Doido. Importante: crianças até 10 anos não pagam, e menores só entram acompanhados por um responsável. Os ingressos são adquiridos pelo Sympla.

Festa Junina do Barracão Aruanda

Sexta-feira, 13 de junho, das 20h às 00h

O Barracão Aruanda realiza sua tradicional festa junina na sexta-feira (13/6), a partir das 20h, com destaque para a apresentação do Bloco de Pífanos BH. O evento acontece na Avenida Presidente Antônio Carlos, em Belo Horizonte, e promete reunir o público em uma noite de muita música e comidas típicas. A festa valoriza a cultura nordestina com instrumentos tradicionais e um ambiente acolhedor, ideal para quem quer aproveitar o clima de São João com autenticidade e sabor. Os ingressos são adquiridos pelo Sympla.

Arraiá das Muié Que Ama Muié

Sábado, 14 de junho, 23h

O Arraiá das Muié Que Ama Muié é um evento inclusivo e vibrante, voltado exclusivamente para mulheres e pessoas trans. A festa acontece na Avenida Barbacena, com duas pistas - uma para dança com DJs e outra para alimentação e descanso. A proposta é oferecer um ambiente seguro e divertido, com decoração temática, bandeirinhas, clima de roça e espaço para muita paquera e forró coladinho. A entrada é permitida apenas com documento oficial com foto, e o dress code junino é opcional, mas muito bem-vindo. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla.