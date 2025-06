Conservas Olé marca presença no São João da Bahia

A Conservas Olé, tradicional marca com 56 anos no mercado brasileiro, vai marcar presença no São João da Bahia com o Expresso Band Forró, iniciativa da TV Band Bahia, e no Forró D’Licia, evento promovido por Licia Fabio. Por meio desta ação, a marca quer reforçar seu vínculo com o público baiano, se apoiando na força cultural do São João para valorizar as tradições por meio de experiências interativas e conteúdos exclusivos.



No interior do estado, a Olé acompanha a jornada do Expresso Band Forró, projeto itinerante que vai percorrer mais de 9 mil quilômetros por mais de 50 cidades baianas em ônibus customizado. A proposta é registrar e celebrar a diversidade dos festejos juninos, da culinária às quadrilhas, das músicas aos artesanatos. O evento será exibido na programação da TV Band Bahia.

O Forró D’Licia, evento comandado pela promoter Licia Fabio, também contará com os sabores da Olé no dia 14 de junho, das 13h às 20h, no Palacete Tira Chapéu, no Centro Histórico de Salvador. Com decoração típica, clima junino e diversas ações estratégicas, a marca promoverá ações que estimulem a conexão com o público e valorizem os sabores e memórias afetivas da temporada.

A participação da Olé nos festejos juninos contará com a presença de Fabiana Dias, Gerente de Trade Marketing, e André Luis Felipone, Gerente Nacional de Vendas, que acompanham de perto as interações da marca com o público.

“O São João é uma das festas mais ricas e emocionantes do nosso país, especialmente na Bahia, onde a tradição e a cultura popular se manifestam com força e beleza únicas. Participar do Forró D’Licia e do Expresso Band Forró é uma oportunidade incrível para a Olé se conectar ainda mais com o público baiano, levando sabor, afeto e memória afetiva por meio de experiências que valorizam nossas raízes”, afirma Renata Auricchio, Diretora-Executiva da Conservas Olé.

Website: https://www.conservasole.com.br/