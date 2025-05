BH: prefeitura remove quatro praças de edital de rodízio de food trucks

Em audiência na Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), a prefeitura da capital mineira (PBH) concordou em retirar quatro praças da cidade de um edital de chamamento público voltado ao comércio de alimentos em food trucks e trailers.

Os empreendedores contestavam a medida, que previa o funcionamento de um sistema de rodízio entre os veículos nas praças em que já atuam, alegando que, nesses locais, os comerciantes já possuem uma clientela fidelizada.

Em resposta, a PBH concordou em retirar essa medida de quatro praças do município, localizadas nos bairros Castelo, Cidade Nova, Gutierrez e Pampulha.

Com isso, outras medidas do edital, como a autorização do uso de mesas e cadeiras, deixarão de valer nesses locais.

Solicitada pela vereadora Marcela Trópia (Novo), a reunião aconteceu durante a manhã dessa quarta-feira (7/5), na Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo. O Executivo ressaltou que o rodízio de food trucks e trailers está previsto em lei e poderá ser adotado futuramente.

Muitos empreendedores foram até a Câmara com cartazes, em forma de protesto: "Rodízio é expulsão disfarçada! Não ao rodízio!", estava escrito em um deles.

Rodízio poderia prejudicar antigos empreendedores

Em abril deste ano, a Secretaria de Políticas Urbanas publicou uma portaria que reestrutura o comércio de alimentos na rua. Mas, segundo o presidente da Associação Mineira de Food Trucks, Felipe Borba, a medida prejudicará os empreendedores que estão nesse ramo há mais de dez anos.

Ele explica que muitos comerciantes já conseguiram fidelizar a clientela em diversos espaços de Belo Horizonte. “Não seria justo fazer um rodízio e tirar os empreendedores que já estão nesses locais”, afirma.

Felipe Borba ainda ressalta que em nenhum momento os comerciantes foram consultados para saber a opinião em relação à portaria, implementada no último mês, que prevê o rodízio entre eles e outras mudanças.