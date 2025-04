Tempo em BH: capital amanhece com chuva nesta sexta (25)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O dia amanheceu com chuva em Belo Horizonte nesta sexta-feira (25/4). De acordo com a Defesa Civil de BH, o a previsão é que o céu fique nublado com pancadas de chuvas acompanhadas de raios e rajadas de vento a qualquer hora.

Conforme a previsão meteorológica, a temperatura mínima registrada foi de 17,8°C e a máxima estimada é de 27°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 65% à tarde.

Minas

Em Minas Gerais, o tempo fica instável em grande parte do estado nesta sexta, devido a intensificação e avanço de áreas de instabilidade sobre o Sudeste do país.

Há previsão de chuva forte nas regiões Sul, Oeste e Triângulo. No final de semana, o tempo também fica instável no estado. Em BH, a temperatura máxima deve ficar na casa dos 26°C até domingo (27).

Segundo o Inmet, o dia será de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas nas regiões Noroeste, Triângulo, Alto Paranaíba, Sul, Sudeste, Campo das Vertentes, Oeste, Metropolitana e Zona da Mata. Nas demais regiões, o dia será de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva e trovoadas.