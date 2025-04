'Precisamos mostrar Sabará para o mundo', afirma prefeito

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

Na avaliação do prefeito de Sabará, Sargento Rodolfo (Republicanos), o município da Região Metropolitana de Belo Horizonte tem um potencial ainda pouco explorado para atrair turistas e negócios, iniciativa que deve ser uma das prioridades na sua gestão e, assim, disputar os holofotes com outras cidades históricas do estado.

A declaração foi feita em entrevista ao "Em Minas" deste sábado (12/4), programa realizado em parceria entre o Estado de Minas, o Portal Uai e a TV Alterosa.

Segundo ele, o patrimônio histórico e cultural de Sabará é “fortíssimo” e é necessário difundi-lo para que mais pessoas conheçam o município. O prefeito cita ainda que a cidade é uma das poucas a possuir obras de todas as fases do estilo Barroco.

“Acaba que (a atenção) fica muito em Ouro Preto, Mariana e Tiradentes. E Sabará ficou muito tempo perdida. Temos que mostrar o que a gente tem de bom, de cultura, de arte, de patrimônio histórico. Nossa função é essa”, afirmou.

Consequentemente à pouca exploração turística da cidade, a rede hoteleira da cidade praticamente inexiste, com o único hotel fechando as portas recentemente, conforme relata o prefeito. Para ele, o primeiro passo precisa ser tornar Sabará mais conhecida e, assim, atrair negócios.

“Estive em uma feira de turismo no mês passado e perguntei para o dono da (rede de hotéis) Vila Galé: ‘Sabará é mais perto da capital, é mais perto do aeroporto, é perto de tudo, por que você foi (abrir unidade) em Ouro Preto?’. E ele falou: ‘Onde é Sabará?". Isso me chamou muita atenção. Eles não conhecem Sabará, a gente precisa mostrar Sabará para o mundo”, relata.

Onde assistir

O "Em Minas" é uma parceria entre a TV Alterosa, o jornal Estado de Minas e o Portal Uai. O programa vai ao ar aos sábados, a partir das 19h30, simultaneamente na televisão e no YouTube (youtube.com/portaluai). A versão online tem um bloco exclusivo.

O Estado de Minas publica o conteúdo da entrevista com Sargento Rodolfo em textos no portal em.com.br e no jornal impresso de domingo (13/4).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia