Minas Gerais é o estado com maior número de doentes por falta de saneamento

O estudo "Saneamento é Saúde", publicado pelo Instituto Trata Brasil, revela que Minas Gerais lidera o ranking nacional de hospitalizações causadas pela falta de infraestrutura de distribuição de água potável e esgotamento sanitário. De acordo com a pesquisa, 47.612 pessoas precisaram de internação no estado, o que representa cerca de 14% do total nacional, que registrou 344 mil casos desse tipo.

Ainda segundo o estudo da Trata Brasil, que utiliza dados oficiais do Ministério da Saúde e do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), o alto percentual é principalmente devido a doenças transmitidas por insetos vetores, como dengue e febre amarela. Do total de internações em Minas Gerais, 35.590, o que representa 75%, foram causadas por picadas de insetos.

Considerando o índice per capita, foram registradas 22,3 hospitalizações para cada grupo de 10 mil habitantes. Para efeito de comparação, o índice nacional foi de 16,2, e o da Região Sudeste do país foi de 13,1.

"No estado de Minas Gerais, temos uma grande densidade populacional, o que eleva também o número absoluto dessas internações. Além disso, enfrentamos elevadas temperaturas, chuvas, mas também tratamos apenas 43,7% do volume de esgoto gerado. O mosquito da dengue se prolifera tanto em água limpa quanto em água suja", avalia Luana Pretto, presidente executiva do Trata Brasil.

Para a porta-voz do instituto, o estado ainda precisa de obras de saneamento, que resultariam em uma melhoria na qualidade de vida da população. "O investimento em saneamento básico, com certeza, tem o potencial de reduzir essas possíveis epidemias relacionadas à dengue. Claro que esse não é o único motivo, mas em cidades com saneamento universalizado, a incidência foi 41% menor", destaca.

Outras doenças

No caso de doenças de transmissão fecal-oral, como cólera, amebíase e infecções intestinais em geral, os resultados alcançados pelo estado foram melhores. Essas enfermidades foram responsáveis por 11.073 hospitalizações em Minas Gerais.

Outras causas de hospitalizações relacionadas à falta de saneamento incluem a falta de higiene, que causa infecções nos olhos e na pele, com 806 casos em Minas Gerais; doenças transmitidas por água contaminada, que resultaram em 100 internações; e verminoses, como teníase e ascaridíase, que levaram 43 pessoas aos hospitais do estado.

A pesquisa da Trata Brasil também aponta que Minas Gerais é o segundo estado brasileiro com o maior número de mortes causadas por doenças relacionadas à falta de saneamento. Em 2024, 1.778 pessoas morreram devido a essas enfermidades. Apenas São Paulo registrou um número maior, com 2.464 óbitos.

Do total de mortes em Minas Gerais, 1.174 foram causadas por doenças transmitidas por insetos vetores, enquanto 537 vítimas contraíram enfermidades por meio feco-oral. Além disso, houve 60 óbitos devido ao contato com água contaminada e outras 7 vítimas de parasitas.

Por fim, o estudo também aponta que as regiões do estado com maior incidência de hospitalizações e mortes causadas por doenças relacionadas à falta de saneamento são a Zona da Mata e o Norte de Minas.

O que diz o governo de Minas Gerais?

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) informou que "desenvolve ações para apoiar os municípios mineiros no cumprimento das metas de universalização do saneamento. Conforme a Lei 11.445/2007, a titularidade dos serviços de saneamento básico é do ente municipal."

Já a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informou que "acompanha os impactos das mudanças ambientais sobre a saúde pública e promove ações para mitigar os agravos relacionados à saúde.

De acordo com a SES-MG, nos últimos dois anos, foram investidos R$ 50,3 milhões no Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Vigiagua), por meio da Resolução SES/MG nº 9.528/2024, "visando a melhoria das ações de vigilância da qualidade da água utilizada para ingestão, preparo de alimentos e higiene pessoal. O recurso será utilizado pelos municípios em ações para mitigar e eliminar os fatores de risco e prevenir doenças de transmissão hídrica e alimentar no território."