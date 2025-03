Mulher morre e dois ficam feridos em capotamento de carro em Minas

Uma mulher morreu e outras duas pessoas ficaram feridas depois que o carro em que estavam sair da pista, capotar várias vezes e cair em uma ribanceira na Serra da Viúva. O acidente aconteceu na rodovia MG-262, na altura do município de Santana do Paraíso, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, na manhã deste sábado (1/3).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a equipe foi acionada por um motorista que estava em um veículo logo atrás do carro. Conforme registros, o carro capotou várias vezes e parou em meio a um matagal, a cerca de 30 metros de distância da rodovia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e o médico de plantão confirmou a morte da mulher no local. Ela teve o corpo preso às ferragens.

O motorista do veículo e uma criança foram socorridos e encaminhados para o hospital. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.

O corpo da mulher foi removido das ferragens e o carro, do local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia