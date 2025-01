Quatro pessoas foram flagradas na prática de crime ambiental por extração de minério ilegal, na Serra do Gandarela, em Raposos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Durante a operação, dois garimpeiros fugiram, e outros dois foram detidos pela Polícia Militar (PMMG). Uma balança, uma balsa e um motor de sucção foram apreendidos e destruídos pela equipe de fiscalização.

Segundo o Governo de Minas Gerais, o garimpo estava sendo realizado no Ribeirão da Prata, afluente do Rio das Velhas.

Os militares se deslocavam por uma mata no parque quando perceberam um ponto de atividade garimpeira, além de um motor de garimpo em pleno funcionamento.

A ação contou com ajuda do Comando de Operações em Mananciais e Áreas de Florestas (Comaf), do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e agentes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio).

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata