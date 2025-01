A repressão aos furtos a residências de Minas Gerais no período de viagens de férias de janeiro recebeu incremento policial para todo o mês com o lançamento nessa quinta-feira (2/1) da Operação Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) 250 anos: Férias Seguras 2025. O primeiro mês do ano é crítico para crimes de furtos a domicílios, como mostrou a reportagem de ontem (1/1) do Estado de Minas.



Ao mesmo tempo que mais policiais serão lançados nas ruas e avenidas de bairros residenciais, as rodovias que levam a destinos turísticos e as próprias cidades históricas e balneários receberão reforço policial dentro do planejamento da operação para ampliar a segurança de viajantes, turistas, comerciantes e moradores.

Só em janeiro de 2024, foram 506 arrombamentos a residências na capital mineira, conforme mostrou o EM. Uma média de 16,32 furtos por dia ou de pertences sendo levados de dentro de residências diferentes a cada 1 hora e 28 minutos, de acordo com dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Na Grande BH, os furtos a residências chegaram a 888. Operações como essa contribuem para aumentar a segurança. Considerando o mesmo período de 2023, em Belo Horizonte, foram 645 furtos a residências. Ou seja, em 2024 ocorreu redução de 22% dos registros. Na Grande BH como um todo, em 2023, foram 1.180 casos, o que se traduziu em 25% menos ocorrências em 2024.



Visibilidade

O incremento policial nas áreas residenciais e instituições de ensino vem de vários setores e estratégias. “Operações que seriam lançadas rotineiramente em grandes corredores e centros comerciais serão direcionadas para as áreas residenciais. Neste período, a PMMG busca ficar mais visível. Desembarcamos mais das viaturas. Se posiciona mais nas áreas residenciais. Quanto mais visível a polícia está, menor a possibilidade de crimes”, descreve a porta-voz da PM mineira, major Layla Brunella.

O efetivo voltado para o policiamento de áreas comerciais – que gira em torno de 400 militares em todo estado – reforçará a segurança dos bairros residenciais. E eles receberão incremento. “Contaremos com efetivos das escolas de formação (de policiais ainda não efetivados). Temos também o efetivo administrativo que neste período tem uma carga de trabalho interna menos exigente e isso nos permite lançar a administração para as ruas”, afirma a major.

As unidades especializadas também ajudarão nos reforços nas áreas residenciais e de escolas. “Temos um trabalho de recobrimento feito pelo Batalhão Rotam, Canil, Cavalaria, Batalhão de Choque, Batalhão de Guardas, todos que tinham missões específicas, neste período são redirecionados. Não detalhamos o quantitativo por estratégia de segurança”, explica a major Layla.

Arrombamentos

Entre as características dos crimes mostradas pela reportagem, as formas mais utilizadas para furtar os pertences dentro das residências nas férias de janeiro em BH foram os arrombamentos ou rompimentos de obstáculos, como portas, janelas, basculantes, trancas, cadeados e correntes, com 39% dos registros. A escalada de muros, telhados, janelas, sacadas, varandas ou outros meios de acesso pelos gatunos respondeu por 14% das ocorrências, sendo as demais de métodos não identificados ou não registrados.

A Operação Férias Seguras foi lançada na Esplanada Sul do Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Além dos combates a ladrões de residências e escolas, a operação mira também mais objetivos no período de janeiro. "Ações voltadas à prevenção de acidentes nas rodovias estaduais e federais sob a responsabilidade da PMMG e de infrações ambientais em áreas de preservação, balneários, represas, parques e outros locais utilizados para o lazer de turistas”, informou a PMMG.

Estratégias

A PMMG recomenda algumas estratégias para as pessoas protegerem melhor suas residências (confira dicas no quadro). “É importante, por exemplo, investir em equipamentos de segurança como cercas elétricas, câmeras, interruptores que podem ser acionados remotamente. Há uma gama de dispositivos controlados por telefone celular que podem ser usados.

Outra forma de proteção é contar com a colaboração de vizinhos e parentes. “A PMMG incentiva o entrelace maior, o convívio maior. Estejam mais próximos dos vizinhos e parentes. E se o vizinho suspeitar de pessoas estranhas em atitudes suspeitas deve acionar a PMMG imediatamente”, recomenda a major, ressaltando que um dos fatores que ajudou a ampliar a segurança pública tem sido a aproximação de comunidade e PMMG por meio da Rede de Vizinhos Protegida.

Fiscalizações nas rodovias mineiras, como a que ocorreu ontem na MG-10, foram intensificadas com abordagens que buscam coibir alta velocidade e consumo de álcool Jair Amaral/EM/D.A Press



Cidades históricas e balneários

O policiamento das rodovias de Minas Gerais que levam a destinos turísticos e a segurança das cidades históricas e balneários também recebem reforço em janeiro. “Vamos garantir tranquilidade aos cidadãos que por vezes deixam seus lares desguarnecidos. Mas também garantimos a segurança pública nas rodovias e nas cidades diversas que os cidadãos chegam e onde não residem”, disse o chefe do Estado-Maior da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), coronel Maurício José de Oliveira.

As ações se darão em vias do DER-MG como a MG-010, que leva ao Aeroporto Internacional de Confins e à Serra do Cipó, e a MG-050, que chega ao balneário de Furnas. Ocorrem também nas rodovias federais delegadas, como a BR-356, que liga Nova Lima às cidades históricas de Ouro Preto e Mariana.

Em várias rodovias como a MG-010, as ações de presença, controle e abordagens já começaram. “Nas rodovias o trabalho é preventivo, voltado para a controlar a alta velocidade, consumo de álcool, mas nós temos também os grupos táticos rodoviários para fazer a repressão qualificada com abordagens qualificadas para a questão de drogas e armas de fogo”, descreve a porta-voz da PMMG, major Layla Brunella.

Preservação ambiental

“O trabalho de segurança rodoviária conta também agora com uma base móvel para operações específicas e motocicletas mais ágeis para esse trabalho nas rodovias”, acrescenta a policial.

Nos destinos turísticos, os policiais reforçaram atrações e áreas ambientalmente sensíveis com uma estratégia de presença, maior visibilidade dos militares, mais desembarques de viaturas para inibir criminosos, infratores e trazer uma sensação de segurança maior a turistas, comerciantes e moradores, segundo a PMMG.

“A PMMG atuará na prevenção a crimes ambientais e segurança nos balneários e cidades turísticas, impedindo, por exemplo, fogueiras e acampamentos em locais proibidos e trazendo segurança para os viajantes”, afirma a major Layla.