A empresa Jaguar Mining emitiu um comunicado nesse sábado (28/12) informando que o acesso à comunidade de Casquilho de Cima não está autorizado por tempo indeterminado devido ao risco de rompimento da pilha de rejeitos da da Mina Turmalina, em Conceição do Pará, no Centro-Oeste de Minas.





A decisão foi tomada pelo Comando Unificado de Operações, composto por autoridades municipais e estaduais, além de integrantes da própria mineradora. “Esse mesmo Comando já iniciou um planejamento para conceder acesso às pessoas realocadas aos seus imóveis para retirada de itens pessoais, de modo que aconteça de forma segura, ordenada e controlada à área interditada”, diz o comunicado.





No dia 16 de dezembro, a Superintendência Regional do Trabalho de Minas Gerais (SRTE/MG) já havia interditado as operações no local. Os auditores-fiscais verificaram que o ambiente era de risco, sendo inviável para trabalho.





De acordo com a empresa, obras estão sendo realizadas para assegurar a estabilidade da pilha de rejeitos e "sendo executadas com as melhores práticas para garantir a saúde e a segurança de seus trabalhadores".

Deslizamento da mina





O colapso parcial de uma pilha de rejeitos da mina no dia 7 de dezembro deixou cinco casas soterradas e pelo menos outras 109 interditadas na comunidade de Casquilho de Cima. Ao todo, o deslizamento obrigou 134 pessoas a deixarem suas casas às pressas.





Os moradores desabrigados foram levados para hotéis em cidades vizinhas, como Pitangui, Nova Serrana e Pará de Minas. Algumas famílias, no entanto, optaram por buscar abrigo na casa de parentes.

No dia 11 de dezembro, uma nova movimentação na pilha de rejeitos assustou os moradores. Conforme a Defesa Civil municipal, uma área de aproximadamente 500 m² se desprendeu do topo da estrutura e se “acomodou” em sua base. Não houve registros de novas casas atingidas.