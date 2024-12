Árvore não atingiu a fiação elétrica, mas obstruiu parte da via sentido bairros

Uma árvore de grande porte caiu na manhã deste domingo (22/12) no bairro Funcionários, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O Estado de Minas esteve no local, que ficou parcialmente obstruído pela árvore, mas sem interdição. Os postes de energia nas proximidades também não foram comprometidos.



Com fluxo baixo no trânsito, o trecho Avenida Getúlio Vargas, nas esquinas de Ruas Maranhão e Bernardo Guimarães, flui parcialmente em apenas um lado da via, sentido bairros.

O EM entrou em contato com a Prefeitura de Belo Horizonte e aguarda retorno.

