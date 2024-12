No total, as avenidas e ruas da capital mineira vão ganhar 57 novos radares em 38 endereços

Começaram a operar nesta terça-feira (3/12) 22 novos radares em Belo Horizonte. Os aparelhos vão aferir a velocidade e a invasão de faixas exclusivas de ônibus.





No total, as avenidas e ruas da capital mineira vão ganhar 57 novos radares em 38 endereços. Dentre eles, estão fiscalizadores de avanço de sinal, avanço de sinal com conversão proibida, além do controlador de velocidade e controlador de velocidade com invasão a faixa exclusiva.





Onde ficam

Veja onde estão os novos 22 radares em operação:

Radares de controle eletrônico de velocidade:

Av. Cristiano Machado, esquina com rua Pitangui Centro/Bairro

Av. Cristiano Machado, oposto ao no 10.732 Bairro/Centro

Av. Cristiano Machado, no 673 Bairro/Centro

Av. João XXIII, no 1.233 Av. Abílio Machado

Av. João XXIII, oposto ao no 1.233 Av. Tancredo

Neves

Av. Waldyr Soeiro Emrich, no 498 Barreiro/Betânia

Av. Waldyr Soeiro Emrich, oposto ao no 498 Betânia/Barreiro

Av. Amazonas, no 3.960 Centro/Bairro

Av. Amazonas, no 3.995 Bairro/Centro Av. Presidente Antônio Carlos, oposto ao no 8.281 Centro/Bairro Av. Risoleta Neves, a 145 metros da Rua Raimunda Rocha Alves Bairro/Centro

Av. Risoleta Neves, a 152 metros da Rua Raimunda Rocha Alves Centro/Bairro

Av. Teresa Cristina, a 30 metros da rua Carmelita Prates da Silva Bairro /Centro

Av. Teresa Cristina, a 27 metros da rua Carmo da Cachoeira Centro/Bairro



Radares de controle eletrônico de velocidade + detector de invasão de faixa exclusiva:

Av. Cristiano Machado, oposto ao nº 10.732 Bairro/Centro

Av. Cristiano Machado, no 1.320 Centro/Bairro Av. Cristiano Machado, oposto ao nº 1.320 Bairro/Centro Av. Cristiano Machado, no 1.950 Centro/Bairro Av. Cristiano Machado, oposto ao nº 1.950 Bairro/Centro Av. Presidente Antônio Carlos, a 52 metros da Av. Manoel Gomes Bairro/Centro Av. Presidente Antônio Carlos, nº 7.665 Bairro/Centro Av. Presidente Antônio Carlos, nº 1.694 Centro/Bairro

