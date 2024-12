A Prefeitura de Salinas (Norte Minas) contabiliza os prejuízos causados pelos temporais que castigaram a cidade nos últimos dois dias. Num intervalo de 24 horas – entre as 9h de domingo (30/11) e as 9h desta segunda-feira (01/12) – foram registrados na cidade 93,6 milímetros de chuva, informa a meteorologista Anete Fernandes, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



Por sua vez, o coordenador de Defesa Civil de Salinas, Richarley Viana Dias, afirma que, entre a tarde de domingo e o meio-dia desta segunda-feira, caíram na cidade 104 milímetros de chuva.



Conforme o coordenador municipal de Defesa Civil, os temporais provocaram muitos estragos na estrutura urbana, deixando mais de 30 ruas interditadas totalmente ou de forma parcial. Vários muros de residências e de escolas foram derrubados.



Seis famílias (totalizando 22 pessoas) ficaram desalojadas e foram levadas para casas de parentes e para abrigos providenciados pela prefeitura, que faz um diagnóstico sobre danos em busca de apoio por parte da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec). Os prejuízos também são levantados pelo Corpo de Bombeiros.



Ainda segundo a Defesa Civil de Salinas, com as fortes chuvas, os córregos Betel e Silvio Santiago transbordaram. Os bairros atingidos foram Betel, Betel II, Belvedere, Cândido Vilage, Centro, Vila Aparecida, São José, Silvio Santiago, Residencial Luisa, Vista Alegre, Panorama, Alvorada, Santa Mônica e Nova Esperança.



Historicamente, assim como os demais municípios do Norte de Minas, Salinas, conhecida como 'Capital da Cachaça', sempre sofreu com a seca. Mas, curiosamente, nos últimos anos, as maiores perdas na cidade foram causadas pelas fortes intensas em curto espaço de tempo.



Salinas foi uma das cidades mineiras mais castigadas pelo excesso de chuvas do final de 2021. No dia 27 de dezembro daquele ano, após os temporais, o Rio Salinas transbordou e inundou o Centro comercial e vários bairros da cidade, provocando sérios prejuízos ao comércio e deixando cerca de 2,7 mil pessoas desalojadas e desabrigadas no município, onde foi decretado estado de calamidade pública.



Em novembro de 2022, em um intervalo de 12 horas e meia, entre os dias 15 e 16, foram registrados no município 142,2 milímetros de chuva. O “dilúvio” danificou ruas e inundou 37 casas, provocando as perdas de colchões, fogões, geladeiras e outros eletrodomésticos pelos moradores.

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) informou que monitora a situação em Salinas, visando atender a população afetada pelas chuvas intensas. "O Agente Regional da Defesa Civil de Minas Gerais está monitorando o município e prestando o apoio e orientações necessários", disse o órgão em nota.

Previsão para os próximos dias



De acordo com a meteorologista Anete Fernandes, do Inmet, a previsão para esta semana (para até quinta-feira), é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Salinas em outros municípios do Norte de Minas. “Lembramos que as pancada de chuvas - típicas da Primavera - podem ser localmente fortes, mas não necessariamente na mesma localidades”, explica Anete.