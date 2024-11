A balança de pesagem em movimento da via instalada no quilômetro 640 da BR-365, em Uberlândia, no Triângulo será fiscalizada a partir do dia 2 de dezembro. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a Ecovias do Cerrado vão começar uma operação de inspeção no trecho de Minas Gerais e na BR-364, em São Simão (GO).

Veículos comerciais que forem flagrados com excesso de peso estarão sujeitos a autuação e multa, conforme estipulado pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Dessa forma, ônibus, micro-ônibus, caminhão, caminhão-trator, trator de rodas, trator misto, chassi-plataforma, reboque ou semirreboque e suas combinações passam a ser fiscalizados.

Os aparelhos serão operados pela ANTT, órgão responsável pela notificação dos usuários e pela emissão das multas. Já a concessionária Ecovias do Cerrado será responsável pela coleta e análise dos dados, bem como a manutenção do sistema e dos equipamentos.

As balanças utilizam a tecnologia High Speed Weight in Motion (HS-WIM), capaz de pesar caminhões e ônibus em alta velocidade, conforme os limites da rodovia. O sistema funciona por sensores instalados nas pistas, que aferem o peso da carga total e da carga por eixo, e câmeras inteligentes em pórticos, que identificam a categoria, a quantidade de eixos e as placas do veículo.

“O projeto do HS-WIM simboliza o PROREV, programa da ANTT que visa à revolução regulatória, tecnológica e comportamental. Por meio de tecnologia, pesaremos 100% dos veículos, 24h por dia, melhorando a segurança viária, a experiência do usuário, emissão de gases-estufa, enfim, inúmeros benefícios”, explica o diretor-geral da ANTT, Rafael Vitale.

A pesagem ocorre em tempo real e o sistema detecta se há ou não sobrepeso assim que o veículo passa pelos sensores. Os motoristas que trafegam pelas BRs 364 e 365 devem respeitar os limites máximos estabelecidos na legislação para evitar a autuação.

Caso seja detectada a infração, o motorista responsável receberá uma notificação em até 30 dias e terá o prazo de 30 dias para recorrer. Ao final do período, ou se a defesa for rejeitada, será emitida a multa, cujos valores variam conforme a quantidade de carga excedente.

Vantagens das balanças

As duas balanças já receberam certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e, desde então, operam em caráter experimental.

O aparelho do quilômetro 640 foi aferido em agosto deste ano, tendo pesado 102 mil caminhões e ônibus desde então. Mais de 13,5 mil veículos foram flagrados com excesso de peso no período, o que representa 13% do total.

Além de auxiliar órgãos fiscalizadores e concessionárias no monitoramento da rodovia, o HS-WIM também beneficia profissionais e empresas de transportes. Uma fiscalização mais efetiva consegue coibir motoristas que trabalham à margem da regulação, promovendo uma competição mais justa no setor. Além disso, como não direciona o motorista a um posto físico, nem o faz reduzir bruscamente a velocidade para passar pela balança, o HS-WIM não provoca atrasos nas viagens e nos fretes.