Uma decisão favorável da Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT) ao pedido de renovação antecipada da concessão da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) pode destravar investimentos de R$ 10,5 bilhões no Corredor Sudeste da VLI, que percorre os estados de Goiás, Minas Gerais, São Paulo e o Distrito Federal. Estudos mostram que os aportes no corredor podem gerar um aumento estimado de 80% no volume de cargas transportadas, envolvendo grãos, fertilizantes, açúcar e outros. A concessão da FCA vence em agosto de 2026, mas a companhia quer a renovação antes para antecipar os investimentos na aquisição de material rodante, manutenção e melhorias da malha férrea e obras para resolução de conflitos urbanos. “Minas Gerais é um grande pilar operacional da Ferrovia Centro-Atlântica e abriga uma parte expressiva da malha, além de ser um estado com forte representatividade em segmentos como siderurgia e agronegócio”, observa o CEO da VLI, Fábio Marchiori. “A renovação da concessão da FCA significa a possibilidade de investir para impulsionar a eficiência de setores estratégicos para a economia mineira”, acrescenta Marchiori. A FCA informou ainda que a renovação vai gerar investimentos totais de R$ 29 bilhões, sendo que R$ 24 bilhões serão destinados à expansão da capacidade e melhorias na malha e outros R$ 5 bilhões serão aplicados em outorgas e compensações. A expectativa é de que sejam gerados cerca de 10 mil empregos.

Em recuperação

O número de empresas que entraram com pedido de recuperação judicial em Minas Gerais triplicou no terceiro trimestre deste ano, totalizando 433 companhias que obtiveram autorização judicial para renegociar dívidas, contra 141 empresas no segundo trimestre, segundo dados do Monitor RGF de Recuperação Judicial da RGF & Associados. Segundo o monitor, mais de 4.400 empresas mineiras estavam em reestruturação em setembro, número 13,8% maior do que no mesmo mês do ano passado. Daniel Vilas Boas, sócio do escritório mineiro VLF Advogados alerta para os cuidados com os pedidos de recuperação judicial. “É um instrumento complexo e que só deve ser usado quando realmente for necessário para a superação das dificuldades econômico-financeiras”, diz ele.

Geradores verdes

Com um investimento de R$ 70 milhões, a alemã Neumann & Esser inaugura no próximo 27 de novembro a expansão da sua fábrica de geradores de hidrogênio verde de baixo carbono em Belo Horizonte. Com o aumento da capacidade, a previsão é de que sejam gerados 200 empregos diretos e indiretos, ocorrendo também o desenvolvimento de fornecedores. Com quase 200 anos de mercado e presente no Brasil desde 1997, a Neuman & Esser tem experiência na fabricação de sistemas de compressão para gases industriais, sistemas de moagem e classificação e soluções de geração de hidrogênio verde.

Loja na loja

Terceira maior empresa do setor de papelaria no Brasil, a Animativa está expandindo e inovando sua atuação com a abertura da sua primeira unidade “store in store” em parceria com a Port Informática em Belo Horizonte. Segundo a Animativa, a loja dentro da loja Prado da Port, na Avenida Teresa Cristina, 115, é considerada “um marco no segmento” e integra o plano estratégico da empresa após o seu rebrandig (reposicionamento da marca), consolidado em abril de 2024. “A Port é um dos nossos maiores clientes, e essa parceria marca o início de uma estratégia mais ampla de expansão, de aproximar o universo da Animativa do consumidor final”, afirma Stagner Queiroz, gerente de trade marketing da Animativa.

Fábrica de florestas

O plano da Nestlé de plantio e cultivo de 6 mlhões de árvores nativas em áreas do Cerrado e da Mata Atlântica vai deslanchar a partir de agora. Com quatro Centros de Desenvolvimento Florestal Sustentável em Minas (Itabira, Conceição do Mato Dentro, Sete Lagoas e Gouveia), a Nestlé em parceria com o Instituto Espinhaço iniciou em setembro o plantio de 1,75 milhão de árvores, aproveitando o período chuvoso, até março de 2025. O processo envolve mudas de 80 a 120 espécies prioritariamente dos biomas Cerrado e Mata Atlântica. A partir do plantio tem início o processo de rastreamento das árvores, para o monitoramento e elaboração dos primeiros relatórios de validação e certificação de carbono. A Nestlé vai realizar a manutenção do projeto por 30 anos.



Supermercado no mall

Uma nova unidade do Grupo Supernosso será inaugurada dia 14 de novembro no Vettore Mall, no Bairro São José, na Região da Pampulha. Com 1.124 metros quadrados de área de venda, a nova loja exigiu investimentos da ordem de R$ 10 milhões. “Estar em um street mall é extremamente interessante para nós. Um lugar agradável, com âncoras fortes como o Supernosso. Há ainda a possibilidade de atender diversas regiões a partir da (avenida) Abrahão Caram, algo que muito nos interessa”, afirma o vice-presidente do grupo, Rodolfo Nejm.

“Esse projeto vem em consonância do que acontecerá no final do ano que será o reconhecimento dos Modos de Fazer O Queijo Minas Artesanal como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Ao lançarmos essas rotas do queijo nós queremos mostrar também a cidade, os produtores, a experiência, a natureza e o ecoturismo”

Leonidas de Oliveira

Secretário de Estado de Cultura e Turismo, sobre o programa rotas do Queijo

Veículos

1,62 milhão



de veículos seminovos foram comercializados em Minas de janeiro a outubro, com alta de 7% sobre igual período de 2023, segundo dados da Fenauto