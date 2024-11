O dono de um depósito está à procura de Thor, um pitbull, após o furto de botijões de gás em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada da última terça-feira (12/11). Segundo Ederson Sebastião, de 50 anos, conhecido como Kim do Gás, Thor vivia em um canil no depósito com Diana, outra pitbull, quando o local foi invadido.





Segundo registro no Boletim de Ocorrência, 85 botijões de gás foram levados em um caminhão por volta das 4h da manhã desta terça-feira (12/11). Kim do Gás conta que, desde o furto, não sabe o paradeiro de Thor, mas acredita que o pitbull tenha fugido. “Não sabemos exatamente o que aconteceu com o cachorro. Acreditamos que ele tenha fugido, mas não conseguimos ver pelas câmeras”, explica Ederson.





O dono do depósito relata receber muitas mensagens de pessoas que afirmam ter visto o pitbull, mas, até o momento, não conseguiu confirmar nenhuma informação. “Só hoje, fomos a três lugares onde as pessoas disseram que o cachorro estaria. Mas, quando chegamos lá, ninguém o viu”, comenta Kim do Gás.





Segundo Kim do Gás, os dois cachorros teriam sido dopados durante o furto, e Diana ficou um tempo sem conseguir se levantar. De acordo com o dono do depósito, a cachorrinha está muito triste com o sumiço de Thor. Em um vídeo registrado, Diana não levanta quando é chamada. “Tá tristinha, né? Daqui a pouco o Thor vai voltar”, diz a mulher em um trecho do vídeo.

Ederson Sebastião explica que os cachorros ficam em um canil no depósito durante o dia, mas são soltos à noite para ajudar na vigilância do local.





Crime sem solução





A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) investiga as circunstâncias, a motivação e a autoria do furto registrado pela Polícia Militar nesta terça-feira (12/11) no depósito de gás situado no Bairro Cabeceiras, em Nova Lima.





De acordo com a Polícia Civil, o caminhão usado para transportar os botijões de gás também havia sido furtado em Caetanópolis, na Região Central de Minas Gerais. O veículo foi localizado pela Polícia Militar no Bairro Jardim América, na Região Oeste de Belo Horizonte, mas sem a carga furtada.

Conforme a Polícia Civil, até o momento, nenhum suspeito foi conduzido à delegacia e as investigações seguem em andamento.