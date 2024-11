O comércio de rua e shoppings da capital e Grande BH poderão funcionar nos feriados da Proclamação da República, em 15 de novembro, e o Dia da Consciência Negra, no dia 20 do mesmo mês. Segundo o Sindilojas BH & Região, as empresas estão autorizadas a convocar seus funcionários para trabalharem.





A Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) regulamenta as condições e permissões para o trabalho em feriados, sendo negociada entre o Sindilojas e o Sindicato dos Comerciários. Segundo o Sindilojas, as empresas interessadas em convocar funcionários para trabalhar devem solicitar o Certificado de Regularidade à entidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





No comércio de rua, a jornada de trabalho será de oito horas. Já nos shoppings Cidade, Norte e Anchieta Garden, a jornada de trabalho será das 10h às 16h. Nos demais shoppings centers da capital, será das 14h às 20h.