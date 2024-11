Atropelamento foi registrado na Avenida Joao Anastácio Filho, no Centro do município de Jordânia

Uma câmera de monitoramento flagrou quando uma caminhonete atropelou dois cachorros no município de Jordânia, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, na tarde dessa quinta-feira (31/10). Os animais morreram. As imagens mostram o momento em que a roda do veículo passa por cima deles na Avenida João Anastácio Filho, no Centro.

A Polícia Civil na cidade deu início a uma investigação para apurar a responsabilidade pelo crime. Ao Estado de Minas, o delegado Victor Wiedenhoeft informou que, a princípio, uma mulher é suspeita do crime por supostamente estar na condução do veículo.

“Levantamos testemunhas que darão depoimento na próxima segunda-feira. A intenção é identificar se essa mulher de fato estava dirigindo a caminhonete ou se era outra pessoa. Pelas imagens, não dá pra identificar quem estava lá dentro. O vídeo que tivemos acesso será encaminhado à perícia a fim de determinar se o acidente foi decorrente de um ato de imprudência e, consequentemente, se poderia ter sido evitado”, explicou Wiedenhoeft.

A legislação — conforme o artigo 32 da Lei 9.605/98 — assegura pena de detenção de três meses a um ano para quem “praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos”, além de multa.

Porém, quando se tratar de cão ou gato, a penalidade aplicada varia de dois a cinco anos de prisão, podendo ser aumentada de um sexto a um terço, caso a violência cause a morte do animal.

