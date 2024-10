A previsão para BH é de céu parcialmente nublado, com temperatura máxima em elevação

A quarta-feira (23/10) pode ser de pancadas de chuva e trovoadas isoladas para moradores de cinco regiões de Minas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), por causa do calor não estão descartadas chuvas isoladas típicas da primavera.







A previsão é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Noroeste, Sul/Sudoeste e Campo das Vertentes. Mais de 100 cidades dessas regiões estão em alerta para perigo potencial de chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos, de 40 a 60 km/h. Ainda segundo o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O alerta é válido até as 10h desta quarta.





Nas demais regiões do estado, a quarta-feira deve ser de céu nublado a parcialmente nublado. Há ainda possibilidade de chuva na Grande BH e na Zona da Mata. Os termômetros devem oscilar entre mínima de 15°C e máxima 36°C.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Em BH, a previsão é de céu parcialmente nublado, com temperatura máxima em elevação. Os termômetros deverão oscilar entre 18°C e 30 °C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 40%, à tarde.