Um homem de 43 anos, que estava foragido da Justiça brasileira, e era procurado pela Interpol, foi preso nesta sexta-feira (18/10) pela Polícia Federal (PF) ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. O foragido, condenado a 14 anos de prisão por estupro de vulnerável, foi detido nos Estados Unidos, onde estava há cerca de dois anos.





De acordo com a PF, um alerta vermelho foi expedido pela Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) contra o foragido. Essa iniciativa é um pedido para que as autoridades policiais dos países membros da Interpol localizem e detenham preventivamente pessoas que tenham mandado de prisão em seus locais de origem.





O foragido, informou a PF, utilizou nome e documentos falsos para sair do Brasil, em maio de 2022. Ele foi condenado à prisão por ter estuprado uma adolescente de 14 anos, em 2010, que trabalhava na sua casa, em Ourilândia do Norte (PA). A vítima era forçada a ter relações sexuais e chegou a engravidar do estuprador.





O homem foi detido nos Estados Unidos pela autoridade de imigração e deportado para o Brasil. Ao desembarcar no aeroporto em Confins, a Polícia Federal efetuou a prisão do foragido, submetido então a exame de corpo delito. Ele será conduzido para o sistema penitenciário e ficará à disposição da Justiça.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia