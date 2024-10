A cidade de Arinos, no Noroeste de Minas Gerais, registrou a temperatura mais alta do estado em 2024 nessa segunda-feira (7/10). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros do município bateram 42,3ºC na tarde de ontem, mas o índice pode ser superado até amanhã.

De acordo com o Inmet, a previsão indica que a cidade registre até 41ºC entre hoje e amanhã, mas há possibilidade de chegar até 43ºC. A partir de quinta-feira (10), o calorão diminui em grande parte de Minas, impossibilitando a temperatura recorde.

Nesta terça, a previsão para o estado é de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca à tarde. Nas regiões do Triângulo, Alto Paranaíba e Norte, os termômetros podem atingir os 40ºC.

Nas demais regiões, está previsto céu claro com névoa seca e possibilidade de chuva isolada. Os termômetros permanecem acima dos 30ºC nas regionais Jequitinhonha, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, Zona da Mata, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Oeste e Central.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Já na quarta, há chance de pancada de chuva e trovoada isolada à noite na Região Noroeste, Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Metropolitana, Vale do Rio Doce e Vale do Mucuri. A máxima deve ser de 41ºC e mínima de 14ºC.