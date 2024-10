Em Minas, 845 candidatos já foram eleitos como prefeitos em seus respectivos municípios. Em BH, teremos segundo turno entre Bruno Engler (PL) e Fuad Noman (PSD).





Os dados a seguir foram apurados até as 21h30 deste domingo (6/10). Confira os municípios, candidatos eleitos, seus respectivos partidos e a quantidade de votos que receberam:

ABADIA DOS DOURADOS: CIRO(PSD) com 2831 votos

ABAETÉ: IVANIR(MDB) com 6739 votos

ABRE CAMPO: MARCINHO VICTOR(PSDB) com 5656 votos

ACAIACA: LUIZÃO(AVANTE) com 1586 votos

AÇUCENA: NEM DO DUTA(REPUBLICANOS) com 3119 votos

ÁGUA BOA: ZOLA(SOLIDARIEDADE) com 4273 votos

ÁGUA COMPRIDA: GUSTAVO ALMEIDA(PSD) com 1125 votos

AGUANIL: RICARDO PAIEIRA(PP) com 2178 votos

ÁGUAS FORMOSAS: CARLINHOS(NOVO) com 3985 votos

ÁGUAS VERMELHAS: NILSON CAMPOS(AVANTE) com 6378 votos

AIMORÉS: ADRIANO GARCIA(PL) com 6778 votos

AIURUOCA: ERLISSON DO CARLINHOS(PSD) com 2780 votos

ALAGOA: TIÃOZINHO(PSDB) com 1514 votos

ALBERTINA: FELIPE DA SAÚDE(PSDB) com 1574 votos

ALÉM PARAÍBA: DR PAULO(PP) com 10406 votos

ALFENAS: FABIO DA ONCOLOGIA(PT) com 21322 votos

ALFREDO VASCONCELOS: NENEM FLÁVIO(PSD) com 3078 votos

ALMENARA: EDUARDO BRASILEIRO(PT) com 11455 votos

ALPERCATA: RAFAEL FRANÇA(PSD) com 4213 votos

ALPINÓPOLIS: RAFAEL FREIRE(PSB) com 7527 votos

ALTEROSA: MARCELO NUNES(PSD) com 7253 votos

ALTO CAPARAÓ: SEBASTIAO KASAPRONTA(PSD) com 2005 votos

ALTO JEQUITIBÁ: DANIEL(REPUBLICANOS) com 3067 votos

ALTO RIO DOCE: VICTOR DA MARIA ALICE(MDB) com 5885 votos

ALVARENGA: GERALDO DA SAÚDE(PT) com 2089 votos

ALVINÓPOLIS: LINDOURO(PT) com 4104 votos

ALVORADA DE MINAS: DANILO DA SAÚDE(MDB) com 2168 votos

ANDRADAS: MARGOT PIOLI(CIDADANIA) com 9577 votos

ANDRELÂNDIA: REGINALDO DA AREIA(PSD) com 3934 votos

ANGELÂNDIA: NEGO DE DOMICIO(PRD) com 2865 votos

ANTÔNIO CARLOS: MARCELO RIBEIRO(PSDB) com 5380 votos

ANTÔNIO DIAS: ELCINHO(PSD) com 4510 votos

ANTÔNIO PRADO DE MINAS: FERDINANDO(PSD) com 1282 votos

ARAÇAÍ: KALU(UNIÃO) com 1287 votos

ARACITABA: MARCÍLIA DO NENÉM(PSDB) com 1905 votos

ARAÇUAÍ: TADEU(PSD) com 13501 votos

ARAGUARI: RENATO CARVALHO(REPUBLICANOS) com 50915 votos

ARANTINA: EDIMAR DA LIA(AVANTE) com 1852 votos

ARAPONGA: KAKA GOMES(REPUBLICANOS) com 3042 votos

ARAPORÃ: XINGUINHA(PSD) com 3271 votos

ARAPUÁ: EMÍLIO BOAVENTURA(MDB) com 1873 votos

ARAÚJOS: GERALDO MASSA(AVANTE) com 4108 votos

ARAXÁ: ROBSON MAGELA(CIDADANIA) com 32216 votos

ARCEBURGO: MARGARETH ANACLETO(PL) com 3193 votos

ARCOS: DR WELLINGTON ROQUE(REPUBLICANOS) com 13718 votos

AREADO: DOUGLAS DO BORDADO(AVANTE) com 6055 votos

ARGIRITA: VICTOR SIMAS(REPUBLICANOS) com 1961 votos

ARICANDUVA: VALDEIR COIMBRA(REPUBLICANOS) com 3369 votos

ARINOS: MARCILIO DE TONHAO(PODE) com 7124 votos

ASTOLFO DUTRA: WESLEY BACALHAU(PSD) com 4868 votos

ATALÉIA: GILSON BOTELHO GILSINHO(SOLIDARIEDADE) com 4658 votos

AUGUSTO DE LIMA: FABIANO(PSD) com 1534 votos

BAEPENDI: MARCELO DO ENGENHO(REPUBLICANOS) com 6770 votos

BALDIM: DOUTOR FABRICIO(PSD) com 3671 votos

BAMBUÍ: FIRMINO JÚNIOR(PODE) com 5643 votos

BANDEIRA: SIDNEI(REPUBLICANOS) com 3142 votos

BANDEIRA DO SUL: ZÉ CAPITUVA(PSDB) com 2445 votos

BARÃO DE COCAIS: ABADE(PSD) com 9773 votos

BARÃO DE MONTE ALTO: SELMAR(MOBILIZA) com 2589 votos

BARBACENA: CARLOS DU(PSD) com 65308 votos

BARRA LONGA: ELSON MAGNATA(PP) com 2487 votos

BARROSO: ANDERSON(PSD) com 10106 votos

BELA VISTA DE MINAS: SAMANTHA ENFERMEIRA(PSDB) com 5119 votos

BELMIRO BRAGA: ZÉ PAULO(PSD) com 1881 votos

BELO HORIZONTE: BRUNO ENGLER(PL) com 435853 votos

BELO HORIZONTE: FUAD NOMAN(PSD) com 336442 votos

BELO ORIENTE: JOÃOZINHO HEMÉTRIO(PSDB) com 10319 votos

BELO VALE: LAPINHA(SOLIDARIEDADE) com 3966 votos

BERILO: ELANE LUIZ(UNIÃO) com 3780 votos

BERIZAL: TALYANE(SOLIDARIEDADE) com 1955 votos

BERTÓPOLIS: CAU RAIS(PT) com 2212 votos

BETIM: HERON GUIMARAES(UNIÃO) com 108557 votos

BIAS FORTES: PAULINHO DA VARZEA(REPUBLICANOS) com 2277 votos

BICAS: DELEGADO FEDERAL HELBER(PSB) com 5566 votos

BIQUINHAS: CRIDE(PSDB) com 1410 votos

BOA ESPERANÇA: AROLDO MEDEIROS(AVANTE) com 12074 votos

BOCAINA DE MINAS: LUZIMAR(PP) com 2169 votos

BOCAIÚVA: ROBERTÃO(AVANTE) com 16738 votos

BOM DESPACHO: FERNANDO ANDRADE(PSD) com 6330 votos

BOM JARDIM DE MINAS: CHIQUINHO(MDB) com 3057 votos

BOM JESUS DA PENHA: RONE(UNIÃO) com 1616 votos

BOM JESUS DO AMPARO: WANDERLEI RIBEIRO(PP) com 2249 votos

BOM JESUS DO GALHO: PADRE ANIBAL(PT) com 5405 votos

BOM REPOUSO: EDMILSON DO TIÃO DO ROQUE(REPUBLICANOS) com 6980 votos

BOM SUCESSO: GATÃO(PL) com 5852 votos

BONFIM: MARCONI MARQUES(AVANTE) com 3316 votos

BONFINÓPOLIS DE MINAS: MANOEL DO LIMA(SOLIDARIEDADE) com 2579 votos

BORDA DA MATA: TATI COBRA(UNIÃO) com 5026 votos

BOTELHOS: FELIPE BEGALLI(PSD) com 2817 votos

BOTUMIRIM: EDER RIOS(PP) com 2421 votos

BRÁS PIRES: DOMINGUIM(PP) com 2800 votos

BRASILÂNDIA DE MINAS: OSEIAS ENFERMEIRO(SOLIDARIEDADE) com 6008 votos

BRASÍLIA DE MINAS: DR. MARCUS VINICIUS(UNIÃO) com 9598 votos

BRAÚNAS: WEYNE(PDT) com 1747 votos

BRAZÓPOLIS: JÚNIOR TORRES(UNIÃO) com 3702 votos

BRUMADINHO: GABRIEL PARREIRAS(PRD) com 12149 votos

BUENO BRANDÃO: JUNINHO CAVINI(UNIÃO) com 3880 votos

BUENÓPOLIS: ZÉ DO FORD(AVANTE) com 1912 votos

BUGRE: MARCELIO COSTA(MDB) com 2824 votos

BURITIS: RUFINO FOLADOR(PL) com 7867 votos

BURITIZEIRO: PEDRO BRAGA(PSD) com 13849 votos

CABECEIRA GRANDE: ELBER OLIVEIRA(PSDB) com 2260 votos

CABO VERDE: CLAUDINHO(MDB) com 5166 votos

CACHOEIRA DA PRATA: CLECINHO(REPUBLICANOS) com 2113 votos

CACHOEIRA DE MINAS: MARISTELA COSTA(UNIÃO) com 4383 votos

CACHOEIRA DE PAJEÚ: GERALDO DUARTE(AVANTE) com 3777 votos

CACHOEIRA DOURADA: CANDANGO(PP) com 1470 votos

CAETANÓPOLIS: JOÃOZINHO PROCÓPIO(PSD) com 4598 votos

CAETÉ: ALBERTO PIRES(AVANTE) com 11778 votos

CAIANA: VINICIUS ARAUJO(UNIÃO) com 1672 votos

CAJURI: LUCAS LADEIRA(PSD) com 2135 votos

CALDAS: AILTON GOULART(MDB) com 5830 votos

CAMACHO: JOÃO PAULO DA OFICINA(PP) com 1847 votos

CAMANDUCAIA: RODRIGÃO(MDB) com 8728 votos

CAMBUÍ: CINTHIA PEREIRA(NOVO) com 6862 votos

CAMBUQUIRA: CIMARA DA SAÚDE(REPUBLICANOS) com 3008 votos

CAMPANÁRIO: FAUSTO DUARTE(REPUBLICANOS) com 2145 votos

CAMPANHA: ROBERTO SILVA(PT) com 5576 votos

CAMPESTRE: ELIANA MUNIZ IRMÂ DO ZETINHO(UNIÃO) com 6886 votos

CAMPINA VERDE: DR HELDER(SOLIDARIEDADE) com 7537 votos

CAMPO AZUL: NARDIN(PT) com 2013 votos

CAMPO BELO: ADALBERTO LOPES(PL) com 16215 votos

CAMPO DO MEIO: SAMUEL(PSD) com 5051 votos

CAMPO FLORIDO: ALYSSON DA SAÚDE(PT) com 2739 votos

CAMPOS ALTOS: VICENTE DA VENDA(CIDADANIA) com 3028 votos

CAMPOS GERAIS: MIRO FALCÃO(PSDB) com 8585 votos

CANA VERDE: AENDER(PSD) com 2930 votos

CANAÃ: ZÉ IVANIR(PRD) com 2795 votos

CANÁPOLIS: ENIVANDER(PSD) com 5609 votos

CANDEIAS: JUCÃO(PP) com 3642 votos

CANTAGALO: ROBERTO DO TOCA(PSD) com 2216 votos

CAPARAÓ: DIÓGENIS MIRANDA(MDB) com 3194 votos

CAPELA NOVA: CHARLES LOPES MOREIRA(REPUBLICANOS) com 2354 votos

CAPELINHA: JONAS BARREIROS(UNIÃO) com 10509 votos

CAPETINGA: NARDO DO CALAU(CIDADANIA) com 1583 votos

CAPIM BRANCO: ELVIS PRESLEY(PSD) com 6257 votos

CAPINÓPOLIS: LUCIANO BELCHIOR(MDB) com 3684 votos

CAPITÃO ANDRADE: JACKSON MACHADO(MDB) com 1910 votos

CAPITÃO ENÉAS: REI(SOLIDARIEDADE) com 5361 votos

CAPITÓLIO: CRISTIANO GERARDÃO(PL) com 2792 votos

CAPUTIRA: EDGAR ARAUJO(PSDB) com 3899 votos

CARANAÍBA: FABINHO(MDB) com 2508 votos

CARANDAÍ: KIKO(PRD) com 7315 votos

CARANGOLA: SILAS VIEIRA(PSD) com 12211 votos

CARATINGA: DR GIOVANNI(PL) com 14832 votos

CARBONITA: MARCELINO DA FIINHA(PSDB) com 4384 votos

CAREAÇU: NETINHO(UNIÃO) com 2435 votos

CARLOS CHAGAS: NANA(PSD) com 9002 votos

CARMÉSIA: ATOS TÁCIO(AVANTE) com 2120 votos

CARMO DA CACHOEIRA: JULIANO CIPO(PSD) com 3657 votos

CARMO DA MATA: MÔNICA(PL) com 4397 votos

CARMO DE MINAS: DARCI DA LOJA(PDT) com 5364 votos

CARMO DO CAJURU: VINICIUS CAMARGOS(PP) com 4388 votos

CARMO DO PARANAÍBA: LUCAS MENDES(PODE) com 6522 votos

CARMO DO RIO CLARO: FILIPE CARIELO(PSD) com 6384 votos

CARMÓPOLIS DE MINAS: CELINHO DA SAÚDE(UNIÃO) com 6451 votos

CARNEIRINHO: WILLIAN MAIA(REPUBLICANOS) com 3655 votos

CARRANCAS: HELY ANDRADE ALVES(MDB) com 2169 votos

CARVALHÓPOLIS: PEDRINHO PITANGA(MDB) com 1660 votos

CARVALHOS: CARECA(MOBILIZA) com 2425 votos

CASA GRANDE: NADINHO(MDB) com 1504 votos

CASCALHO RICO: DÁRIO BORGES(PSD) com 2081 votos

CÁSSIA: NEGRINHO(CIDADANIA) com 3502 votos

CATAGUASES: JOSÉ HENRIQUES(MDB) com 23363 votos

CATAS ALTAS: SAULO MORAIS(PRD) com 2484 votos

CATAS ALTAS DA NORUEGA: PAULINHO TIAGO(MOBILIZA) com 2364 votos

CATUJI: JÔ(MOBILIZA) com 3406 votos

CATUTI: DELERMANDO FRANÇA(UNIÃO) com 2069 votos

CAXAMBU: LUIZ HENRIQUE(PSDB) com 5403 votos

CEDRO DO ABAETÉ: JUCA(MDB) com 721 votos

CENTRAL DE MINAS: GILBERTO CUNHA(MDB) com 3450 votos

CENTRALINA: DR OSCAR(PSD) com 5198 votos

CHÁCARA: BILIM(PL) com 2357 votos

CHALÉ: BASTIÃO DA RETA(PSDB) com 3337 votos

CHAPADA DO NORTE: LEANDRO EVANGELISTA(PSD) com 3814 votos

CHIADOR: ITIBERE(PSDB) com 1859 votos

CIPOTÂNEA: ROBERTINHO(PP) com 2455 votos

CLARAVAL: ZÉ REINALDO(AVANTE) com 1816 votos

CLARO DOS POÇÕES: VANDERLEI(UNIÃO) com 3520 votos

CLÁUDIO: ZEZINHO (MDB) com 8512 votos

COIMBRA: RUSSO(REPUBLICANOS) com 3129 votos

COLUNA: NILSON DO BETO VIEIRA(MDB) com 2887 votos

COMENDADOR GOMES: REGINALDO SILVA(PL) com 1253 votos

COMERCINHO: NAUVIN(AVANTE) com 2533 votos

CONCEIÇÃO DA APARECIDA: TONHÃO(PL) com 3828 votos

CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS: FERNANDO PALUMBO(PSDB) com 1740 votos

CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS: CELSON PIRES(MDB) com 8764 votos

CONCEIÇÃO DAS PEDRAS: CARLÃO(PP) com 1349 votos

CONCEIÇÃO DE IPANEMA: WILLIAN DO POSTO(PL) com 2118 votos

CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO: OTACILINHO(PSB) com 10024 votos

CONCEIÇÃO DO PARÁ: WESLEY PITT(REPUBLICANOS) com 2376 votos

CONCEIÇÃO DO RIO VERDE: CRISTIANO CUSTODIO(PP) com 4877 votos

CONCEIÇÃO DOS OUROS: LUIS FERNANDO(MDB) com 4161 votos

CÔNEGO MARINHO: VAN MADUREIRA(AVANTE) com 3240 votos

CONFINS: PEZÃO(PP) com 2963 votos

CONGONHAL: JUNINHO(REPUBLICANOS) com 4058 votos

CONGONHAS: ANDERSON CABIDO(PSB) com 12193 votos

CONGONHAS DO NORTE: FABRICIO ENFERMEIRO(PSD) com 2644 votos

CONQUISTA: BRAULINHO(MDB) com 1731 votos

CONSELHEIRO LAFAIETE: LEANDRO CHAGAS(PRD) com 24593 votos

CONSELHEIRO PENA: TIA NÁDIA(PMB) com 7012 votos

CONSOLAÇÃO: ROGILSON(UNIÃO) com 1050 votos

CONTAGEM: MARÍLIA(PT) com 188228 votos

COQUEIRAL: RENATO CURUJA(PSD) com 3174 votos

CORAÇÃO DE JESUS: SAMUEL BARRETO(PL) com 6312 votos

CORDISBURGO: ALDAIR CRISTALEIRO(PSD) com 2858 votos

CORDISLÂNDIA: ODAIR(PRD) com 1525 votos

CORINTO: EVALDAO(MDB) com 12548 votos

COROACI: RONEY(REPUBLICANOS) com 3568 votos

COROMANDEL: FERNANDO BRENO(PRD) com 14009 votos

CORONEL FABRICIANO: SADI LUCCA(PL) com 38459 votos

CORONEL MURTA: AILTON DE DOVINHA(MOBILIZA) com 4227 votos

CORONEL PACHECO: COLÉU(PSB) com 1883 votos

CORONEL XAVIER CHAVES: SIDINEI RESENDE PAIVA(REDE) com 1128 votos

CÓRREGO DANTA: EDNEI(AVANTE) com 2012 votos

CÓRREGO DO BOM JESUS: JOÃO GABRIEL(PP) com 1657 votos

CÓRREGO FUNDO: DANILO CONTADOR(PSD) com 3086 votos

CÓRREGO NOVO: ELON FERRARI(PSB) com 1869 votos

COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS: ZÉ EDUARDO(PODE) com 2293 votos

CRISÓLITA: RONALDO COSTA(PT) com 2139 votos

CRISTAIS: CELINHO DO DIVINO ELIAS(PSDB) com 3807 votos

CRISTÁLIA: JAIRO JÚNIOR(PP) com 2107 votos

CRISTIANO OTONI: CARLOS VIEIRA(PP) com 2361 votos

CRISTINA: PAVÃO(PP) com 2223 votos

CRUCILÂNDIA: ELIZANGELA(SOLIDARIEDADE) com 2252 votos

CRUZEIRO DA FORTALEZA: DR. ANTONIO(MDB) com 2155 votos

CRUZÍLIA: JOAQUIM(PP) com 4211 votos

CUPARAQUE: ROGERIO MENDES(REPUBLICANOS) com 2151 votos

CURRAL DE DENTRO: ADAILDO ROCHA TAMPINHA(UNIÃO) com 2953 votos

CURVELO: LUIZ PAULO(CIDADANIA) com 32819 votos

DATAS: NARLISSON(PSD) com 3503 votos

DELFIM MOREIRA: EDILBERTO(UNIÃO) com 3275 votos

DELFINÓPOLIS: PEDRO PAULO(MDB) com 2118 votos

DELTA: LERIANE(PP) com 3536 votos

DESTERRO DE ENTRE RIOS: WAGUINHO DUARTE(PRD) com 3937 votos

DESTERRO DO MELO: XARAZINHO(PSD) com 1596 votos

DIAMANTINA: PAQUITO(MDB) com 12334 votos

DIOGO DE VASCONCELOS: JOÃO CLAUDIO(PRD) com 1854 votos

DIONÍSIO: MARCINY(PRD) com 3237 votos

DIVINÉSIA: CIRLEI(PODE) com 2703 votos

DIVINO: MAURI VENTURA(PT) com 7006 votos

DIVINO DAS LARANJEIRAS: REINALDO(MDB) com 2179 votos

DIVINOLÂNDIA DE MINAS: JOBIM CAMPOS(DC) com 2027 votos

DIVINÓPOLIS: GLEIDSON AZEVEDO(NOVO) com 83298 votos

DIVISA ALEGRE: DEMIR DA LOJA(PP) com 2820 votos

DIVISA NOVA: JOSÉ LUIZ(PSD) com 3071 votos

DIVISÓPOLIS: EUDER MENDES(PP) com 4279 votos

DOM BOSCO: NELSON SALSICHA(PP) com 2237 votos

DOM CAVATI: JADINHO(PSDB) com 2250 votos

DOM JOAQUIM: NEM DA SAÚDE(MDB) com 2060 votos

DOM SILVÉRIO: ZÉ BRÁULIO(UNIÃO) com 2135 votos

DOM VIÇOSO: CHICO DA DINA(PRD) com 1667 votos

DONA EUSÉBIA: ADEILTON MAGALHÃES(MDB) com 2587 votos

DORES DE CAMPOS: MARCINHO DO TICA(MDB) com 4269 votos

DORES DE GUANHÃES: LEO(PRD) com 2621 votos

DORES DO INDAIÁ: ALEX(PSD) com 5683 votos

DORES DO TURVO: KALLIL(PP) com 3583 votos

DORESÓPOLIS: VALDIR(SOLIDARIEDADE) com 1377 votos

DOURADOQUARA: FLAVIO MARRECO(PSB) com 1429 votos

DURANDÉ: RENATO PAIVA(PSD) com 3441 votos

ELÓI MENDES: NATAL(SOLIDARIEDADE) com 9198 votos

ENGENHEIRO CALDAS: CLAUDINEI(PL) com 3727 votos

ENGENHEIRO NAVARRO: HUGO(PSD) com 3140 votos

ENTRE FOLHAS: MARQUINHOS DO BROA(MDB) com 3007 votos

ENTRE RIOS DE MINAS: THIAGO ITAMAR TED(AVANTE) com 3964 votos

ERVÁLIA: MAURO GODINHO(PSD) com 6677 votos

ESMERALDAS: MARCELO NONATO(SOLIDARIEDADE) com 23044 votos

ESPERA FELIZ: OZIEL GOMES(PP) com 9166 votos

ESPINOSA: NILSON FABER(AVANTE) com 10659 votos

ESPÍRITO SANTO DO DOURADO: HÉRICA KIKA(PSD) com 2527 votos

ESTIVA: BILINHO(PSD) com 4260 votos

ESTRELA DALVA: DIEGO DO NELO(PRD) com 2120 votos

ESTRELA DO INDAIÁ: DOUTOR JURACI(PODE) com 1838 votos

ESTRELA DO SUL: SEBASTIÃO DA SILVEIRA(PSD) com 2668 votos

EUGENÓPOLIS: JUAREZ BREIJÃO(PSD) com 4815 votos

EWBANK DA CÂMARA: CARLINHOS(PSD) com 2266 votos

EXTREMA: DR FABRÍCIO(PDT) com 16192 votos

FAMA: ALEXANDRE ELLER(PSD) com 1654 votos

FARIA LEMOS: GIL DAMAS(MDB) com 1895 votos

FELÍCIO DOS SANTOS: WENITON(PRD) com 2745 votos

FELISBURGO: IDEUVAN AVELAR(PSDB) com 3021 votos

FELIXLÂNDIA: CONCEIÇÃO BERNADINO(PODE) com 5481 votos

FERNANDES TOURINHO: JOÃO FONSECA(MDB) com 1268 votos

FERROS: PROFESSOR CARLINHOS(MDB) com 3071 votos

FERVEDOURO: DR CARLOS(PP) com 3796 votos

FLORESTAL: JUNINHO DO WAGUINHO(MOBILIZA) com 2661 votos

FORMIGA: CORONEL LAÉRCIO(PL) com 14024 votos

FORMOSO: DINARTE(PL) com 3507 votos

FORTALEZA DE MINAS: MARCINHO(PDT) com 827 votos

FORTUNA DE MINAS: CLAUDIO DE NICOTE(MDB) com 1377 votos

FRANCISCO BADARÓ: REGINALDO(PT) com 3285 votos

FRANCISCO DUMONT: NILSON AZEVEDO(UNIÃO) com 2532 votos

FRANCISCO SÁ: ALINI BICALHO(PT) com 7615 votos

FRANCISCÓPOLIS: NEM DOS SANTOS(PDT) com 2813 votos

FREI GASPAR: JACKELINY DE EDSON ALVES(PT) com 2633 votos

FREI INOCÊNCIO: JIMMY DUTRA(PSD) com 3176 votos

FREI LAGONEGRO: EDNEZIO(AVANTE) com 1793 votos

FRONTEIRA: SÉRGIO COXA(PSDB) com 5501 votos

FRONTEIRA DOS VALES: DAI(PT) com 2056 votos

FRUTA DE LEITE: MARLON(AVANTE) com 1903 votos

FRUTAL: BRUNO AUGUSTO(REPUBLICANOS) com 17482 votos

FUNILÂNDIA: ZÉ DA GURITA(PP) com 1506 votos

GALILÉIA: MARIA AUREA(PSDB) com 2172 votos

GAMELEIRAS: CARLINHOS DE ADELICIO(PRD) com 3162 votos

GLAUCILÂNDIA: HERIVELTO (PSD) com 2149 votos

GOIABEIRA: SAMUEL FERREIRA(SOLIDARIEDADE) com 1862 votos

GOIANÁ: PAVAOZINHO(PSD) com 1919 votos

GONÇALVES: MÁRCIO DO ZEZÉ(UNIÃO) com 2503 votos

GONZAGA: EFIGÊNIA(REPUBLICANOS) com 2186 votos

GOUVEIA: ALBERIS(MDB) com 5434 votos

GOVERNADOR VALADARES: CORONEL SANDRO(PL) com 69694 votos

GRÃO MOGOL: DIÊGO(PP) com 5705 votos

GRUPIARA: ROGERIO(MDB) com 846 votos

GUANHÃES: EVANDRO LOTT(REPUBLICANOS) com 8158 votos

GUARACIABA: BRUNO TINICO(UNIÃO) com 2964 votos

GUARACIAMA: ZE MARIA DEDIM(SOLIDARIEDADE) com 3553 votos

GUARANÉSIA: JOÃO CARLOS MINCHILLO(UNIÃO) com 4623 votos

GUARANI: PROFESSOR EMERSON PATRICK(REPUBLICANOS) com 2605 votos

GUARARÁ: CELIO DA PADARIA(UNIÃO) com 1396 votos

GUARDA-MOR: ZÉ BETIO(PSD) com 2576 votos

GUAXUPÉ: JARBINHAS(PSDB) com 16240 votos

GUIDOVAL: LUCIANA(PSD) com 3490 votos

GUIMARÂNIA: ALEX(UNIÃO) com 3022 votos

GUIRICEMA: OSCARZINHO(PSD) com 4367 votos

GURINHATÃ: DOUGLAS VALENTE(PP) com 2196 votos

HELIODORA: EDUARDO DO ALEX(PSD) com 3840 votos

IAPU: PEZAO(UNIÃO) com 4619 votos

IBERTIOGA: JUQUINHA(UNIÃO) com 2047 votos

IBIÁ: GILLIANNO MAMÃO(PSD) com 6521 votos

IBIAÍ: DRA MAURINA(MDB) com 2767 votos

IBIRACATU: WARLEY LIMA(PT) com 2471 votos

IBIRACI: CESAR DA ESTANCIA(PL) com 3816 votos

IBIRITÉ: DINIS PINHEIRO(REPUBLICANOS) com 62588 votos

IBITIÚRA DE MINAS: RONY(PP) com 1906 votos

IBITURUNA: DEVANIL(PRD) com 1318 votos

ICARAÍ DE MINAS: GONÇALO(PT) com 5226 votos

IGARAPÉ: ARNALDO CHAVES(PP) com 18270 votos

IGARATINGA: FABIO ALVES(AVANTE) com 5472 votos

IGUATAMA: LUCAS DO DR. CÉLIO(AVANTE) com 4084 votos

IJACI: NELSINHO(PSD) com 2237 votos

ILICÍNEA: NIRLEI DO SINDICATO(PP) com 3975 votos

IMBÉ DE MINAS: BATISTA DO SINDICATO(PT) com 2887 votos

INCONFIDENTES: TESTA(REPUBLICANOS) com 2863 votos

INDAIABIRA: LUCIM(UNIÃO) com 3930 votos

INDIANÓPOLIS: SELMO(CIDADANIA) com 2736 votos

INHAPIM: SANDRO(MDB) com 10131 votos

INHAÚMA: ZULA(REPUBLICANOS) com 2434 votos

INIMUTABA: EMERSOMM DANEZZI(PSD) com 3613 votos

IPABA: JUNINHO DA SAUDE(REPUBLICANOS) com 7434 votos

IPANEMA: JÚLIO(PL) com 6947 votos

IPATINGA: GUSTAVO NUNES(PL) com 52282 votos

IPIAÇU: RAFAEL CAPANEMA(MDB) com 2315 votos

IPUIÚNA: ELDER(PL) com 4955 votos

IRAÍ DE MINAS: CLEITINHO(REPUBLICANOS) com 4070 votos

ITABIRA: MARCO(PSB) com 52085 votos

ITABIRINHA: DR LUCAS(PSD) com 6063 votos

ITABIRITO: DR. ELIO DA MATA(CIDADANIA) com 16861 votos

ITACAMBIRA: MOISÉS DE VICENTAO(PSB) com 2644 votos

ITACARAMBI: PAULO AZEVEDO(UNIÃO) com 5144 votos

ITAGUARA: LUAN(PL) com 4494 votos

ITAIPÉ: MARCONI DE GILMAR(REPUBLICANOS) com 2682 votos

ITAJUBÁ: RODRIGO RIERA(PSD) com 20862 votos

ITAMARANDIBA: PEDRO AFONSO(AVANTE) com 11473 votos

ITAMARATI DE MINAS: CESIO LADEIRA(MDB) com 1748 votos

ITAMBACURI: JOVANI SANTOS(AVANTE) com 8372 votos

ITAMBÉ DO MATO DENTRO: CLEIDILENY(PP) com 1888 votos

ITAMOGI: ROGERIO(PL) com 4516 votos

ITAMONTE: JOÃO PEDRO(PODE) com 4794 votos

ITANHANDU: PAULINHO(PODE) com 5118 votos

ITANHOMI: DR ARTHUR(REPUBLICANOS) com 4066 votos

ITAOBIM: FABIANO FERNANDES(REPUBLICANOS) com 8958 votos

ITAPAGIPE: RICARDO GARCIA(AVANTE) com 5009 votos

ITAPECERICA: GLEYTINHO DO VALÉRIO(PP) com 7882 votos

ITAPEVA: DANIEL(MDB) com 4145 votos

ITATIAIUÇU: ROMER SOARES(CIDADANIA) com 6666 votos

ITAÚ DE MINAS: NORIVAL LIMA(UNIÃO) com 6089 votos

ITAÚNA: GUSTAVO MITRE(REPUBLICANOS) com 38581 votos

ITAVERAVA: DELEI DO BANANAL(PL) com 2602 votos

ITINGA: BOSQUINHO(PSD) com 5337 votos

ITUETA: GIORZANE CREMASCO(MDB) com 2461 votos

ITUIUTABA: LEANDRA(AVANTE) com 33662 votos

ITUMIRIM: OLODUM(PRD) com 2047 votos

ITURAMA: DR HERCULANO (REPUBLICANOS) com 11797 votos

ITUTINGA: ROD DA LAN HOUSE(PSB) com 1736 votos

JABOTICATUBAS: RACLY ANDRADE(SOLIDARIEDADE) com 7532 votos

JACINTO: LEO PONTO CERTO(PP) com 5001 votos

JACUÍ: DI PROFESSORA(PSD) com 3539 votos

JACUTINGA: GUINA(PSD) com 6096 votos

JAGUARAÇU: MARCIO(PSDB) com 1735 votos

JAÍBA: JIMMY MURÇA(PSD) com 9949 votos

JAMPRUCA: ASSIS DA FARMACIA(PSDB) com 1806 votos

JANAÚBA: ZE APARECIDO(PSD) com 37715 votos

JANUÁRIA: MAURÍCIO ALMEIDA(PODE) com 32371 votos

JAPARAÍBA: ALEXANDRE(MDB) com 1829 votos

JAPONVAR: WELSON DO POSTO(PP) com 5619 votos

JECEABA: FABIO VASCONCELOS(PSDB) com 2687 votos

JENIPAPO DE MINAS: EDSON FIGUEIRÓ(PSDB) com 2304 votos

JEQUERI: LUIZ ANTÔNIO(PSDB) com 4133 votos

JEQUITAÍ: BINHA(MDB) com 3475 votos

JEQUITIBÁ: LUIZ DA AMBULÂNCIA(PL) com 2646 votos

JEQUITINHONHA: NILO SOUTO(PDT) com 7892 votos

JESUÂNIA: TORINHO(PP) com 2214 votos

JOAÍMA: BINA(SOLIDARIEDADE) com 5838 votos

JOANÉSIA: AIKEN(PSD) com 2565 votos

JOÃO MONLEVADE: DR. LAÉRCIO(PT) com 25386 votos

JOÃO PINHEIRO: GLÁUCON CARDOSO(NOVO) com 15206 votos

JOAQUIM FELÍCIO: MIGUELZINHO DE HELMAR(PSD) com 2738 votos

JORDÂNIA: MAX(REPUBLICANOS) com 3702 votos

JOSÉ GONÇALVES DE MINAS: DONA LIA(SOLIDARIEDADE) com 1797 votos

JOSÉ RAYDAN: ROMARIO(PSDB) com 1940 votos

JOSENÓPOLIS: DANIEL(REPUBLICANOS) com 1899 votos

JUATUBA: TED(PSD) com 11930 votos

JUIZ DE FORA: MARGARIDA SALOMÃO(PT) com 150848 votos

JURAMENTO: MARLENE DE VENÂNCIO(UNIÃO) com 2201 votos

JURUAIA: CELSINHO(REPUBLICANOS) com 5472 votos

JUVENÍLIA: MAILSON(SOLIDARIEDADE) com 2589 votos

LADAINHA: RONAN CÉSAR(AVANTE) com 4480 votos

LAGAMAR: ZICO (MOBILIZA) com 2917 votos

LAGOA DA PRATA: DI GIANNE PROFESSOR(REPUBLICANOS) com 22018 votos

LAGOA DOS PATOS: VANDINHO(SOLIDARIEDADE) com 1785 votos

LAGOA DOURADA: ISMAR(MDB) com 4605 votos

LAGOA FORMOSA: ZE AMORIM(PODE) com 7997 votos

LAGOA GRANDE: DR. HAMILTON(PODE) com 3840 votos

LAGOA SANTA: BRENO SALOMÃO(CIDADANIA) com 24412 votos

LAJINHA: RENATO DO CASARÃO(MDB) com 7150 votos

LAMBARI: LEONARDO FRAMIL(UNIÃO) com 4684 votos

LAMIM: WALDINEY(UNIÃO) com 1741 votos

LARANJAL: FERNANDO GONÇALVES(REPUBLICANOS) com 3009 votos

LASSANCE: ATLOS CÁCIO(PDT) com 2932 votos

LAVRAS: JUSSARA MENICUCCI(PSD) com 28306 votos

LEANDRO FERREIRA: NIVALDO RODRIGUES(MDB) com 960 votos

LEME DO PRADO: JOSY CORDEIRO(PODE) com 1892 votos

LEOPOLDINA: PEDRO AUGUSTO(PL) com 25858 votos

LIBERDADE: LUCAS FILHO(PRD) com 1653 votos

LIMA DUARTE: ELENICE DELGADO(PT) com 6418 votos

LIMEIRA DO OESTE: LEANDRO(PL) com 2843 votos

LONTRA: WESLEY CONSTRUMENDES(PSD) com 3553 votos

LUISBURGO: JUNINHO MOITA(PRD) com 2033 votos

LUISLÂNDIA: JU(PP) com 3253 votos

LUMINÁRIAS: ÉCIO(PSD) com 2476 votos

LUZ: AILTON DUARTE(PL) com 6153 votos

MACHACALIS: LUCAS DA FARMÁCIA(PV) com 2854 votos

MACHADO: MAYCON WILLIAN(PP) com 16442 votos

MADRE DE DEUS DE MINAS: OSMAR(PRD) com 2150 votos

MALACACHETA: LEI DE FRANCINO(CIDADANIA) com 6213 votos

MAMONAS: VALDECI(AVANTE) com 3537 votos

MANGA: ANASTÁCIO GUEDES(PT) com 4904 votos

MANHUAÇU: IMACULADA(UNIÃO) com 25879 votos

MANHUMIRIM: SERGINHO BOREL(REPUBLICANOS) com 6911 votos

MANTENA: GENTIL(REPUBLICANOS) com 6727 votos

MAR DE ESPANHA: WELINGTON RODRIGUES(PSDB) com 4389 votos

MARAVILHAS: BONAPARTE(PSD) com 3487 votos

MARIA DA FÉ: ADILSON(PSDB) com 5963 votos

MARIANA: JULIANO DUARTE(PSB) com 23114 votos

MARILAC: ALDO FRANÇA(PSDB) com 2029 votos

MÁRIO CAMPOS: PROFESSORA ANDRESA(PSB) com 5307 votos

MARIPÁ DE MINAS: VAGNER(REPUBLICANOS) com 1962 votos

MARLIÉRIA: HAMILTON LIMA(REPUBLICANOS) com 2184 votos

MARMELÓPOLIS: RODRIGO(PSD) com 1215 votos

MARTINHO CAMPOS: WILSON AFONSO(AVANTE) com 3075 votos

MARTINS SOARES: SERGINHO JORDAO(PSDB) com 3822 votos

MATA VERDE: IRONE BENTO(UNIÃO) com 4835 votos

MATERLÂNDIA: MARQUINHO(AVANTE) com 1686 votos

MATEUS LEME: DR RENILTON(REPUBLICANOS) com 16048 votos

MATHIAS LOBATO: KARLA DO FABIANO(PSDB) com 2746 votos

MATIAS BARBOSA: MAURICIO VETERINÁRIO(PSB) com 4471 votos

MATIAS CARDOSO: PRETINHA DE MERSON(PT) com 2997 votos

MATIPÓ: FABINHO GARDINGO(PSD) com 7345 votos

MATO VERDE: DR PEDRO(REPUBLICANOS) com 6394 votos

MATOZINHOS: ITALO BORGES(PSD) com 10477 votos

MATUTINA: GILBERTO DO QUITO(MDB) com 1683 votos

MEDEIROS: MIRANDA(AVANTE) com 1774 votos

MEDINA: LUCAS LUTERPLAN(MDB) com 5231 votos

MENDES PIMENTEL: DR PAULO(PDT) com 2573 votos

MESQUITA: ILTON TORRES(AVANTE) com 2357 votos

MINAS NOVAS: ALESSANDRO(REPUBLICANOS) com 11538 votos

MINDURI: NETO(PP) com 1375 votos

MIRABELA: FERNANDO RABELO(AVANTE) com 4611 votos

MIRADOURO: CLOVES BOTELHO(AVANTE) com 4021 votos

MIRAÍ: ADAELSON MAGALHÃES(REPUBLICANOS) com 4499 votos

MIRAVÂNIA: ELZIO MOTA(PP) com 1752 votos

MOEDA: DÉCIO LAPA(UNIÃO) com 3073 votos

MOEMA: CRIOLO(PL) com 2641 votos

MONJOLOS: PAULO ZILLE(MDB) com 589 votos

MONSENHOR PAULO: DR. FLAVIANO(MDB) com 3839 votos

MONTALVÂNIA: FRED DO RALLY(PODE) com 5665 votos

MONTE ALEGRE DE MINAS: RODRIGO ALVIM(PSD) com 8754 votos

MONTE AZUL: SAULO FELICIANO(PODE) com 8177 votos

MONTE BELO: KLEBINHO(AVANTE) com 4454 votos

MONTE CARMELO: RICARDO ENGENHEIRO(PSD) com 13283 votos

MONTE FORMOSO: JANIO(SOLIDARIEDADE) com 2241 votos

MONTE SANTO DE MINAS: CABURÉ(PSDB) com 9550 votos

MONTE SIÃO: JUNINHO ZUCATO(UNIÃO) com 9072 votos

MONTES CLAROS: GUILHERME GUIMARÃES(UNIÃO) com 151240 votos

MONTEZUMA: IVAN VIEIRA(UNIÃO) com 3197 votos

MORADA NOVA DE MINAS: DR. HERMANO(PSDB) com 3577 votos

MORRO DA GARÇA: MÁRCIO ROCHA(PSD) com 1837 votos

MORRO DO PILAR: CLERINHO(PSD) com 1992 votos

MUNHOZ: VARDÃO(UNIÃO) com 2931 votos

MURIAÉ: DR MARCOS GUARINO(PSB) com 32610 votos

MUTUM: CLAUDINEI CLEMENTE(REPUBLICANOS) com 9556 votos

MUZAMBINHO: PAULINHO MAGALHÃES(PP) com 4826 votos

NACIP RAYDAN: GERE DO DUNGA(PP) com 1747 votos

NANUQUE: GILSON COLETA(PP) com 13996 votos

NAQUE: ROBINHO(PDT) com 3210 votos

NATALÂNDIA: PAULO SERGIO(PV) com 1861 votos

NATÉRCIA: GABRIEL VILAS BOAS(PSD) com 2850 votos

NAZARENO: DIEGO ALVARENGA(PRD) com 2426 votos

NEPOMUCENO: ELIAS(PSDB) com 6511 votos

NINHEIRA: PROF. SANTINHO(PSD) com 3436 votos

NOVA BELÉM: VALDECI DORNELAS(PSD) com 1945 votos

NOVA ERA: TXAI(REDE) com 8211 votos

NOVA LIMA: JOÃO MARCELO(CIDADANIA) com 47321 votos

NOVA MÓDICA: RAPHAEL(MDB) com 2164 votos

NOVA PONTE: ZÉ DIVINO(PP) com 5700 votos

NOVA PORTEIRINHA: ELBE BRANDÃO(CIDADANIA) com 1939 votos

NOVA RESENDE: ITAMARZINHO(PL) com 5418 votos

NOVA SERRANA: FABIO AVELAR(AVANTE) com 29638 votos

NOVA UNIÃO: WALDIR CAETANO(PSD) com 1962 votos

NOVO CRUZEIRO: VIVIANE(PSD) com 8357 votos

NOVO ORIENTE DE MINAS: NORMANDES JARDIM(REPUBLICANOS) com 2667 votos

NOVORIZONTE: CLEBER PINHO(PSD) com 2207 votos

OLARIA: WALDINEY(AVANTE) com 1173 votos

OLHOS D'ÁGUA: RODRIGO DO RIBEIRÃO(REPUBLICANOS) com 2527 votos

OLÍMPIO NORONHA: BETO(PP) com 817 votos

OLIVEIRA: DR. ERIK(SOLIDARIEDADE) com 12779 votos

OLIVEIRA FORTES: SILMAR(UNIÃO) com 1644 votos

ONÇA DE PITANGUI: GUMERCINDO PEREIRA(MDB) com 1561 votos

ORATÓRIOS: CARLOS(PSB) com 2473 votos

ORIZÂNIA: JONIA LEITE(PDT) com 2907 votos

OURO BRANCO: SAVIO FONTES(REPUBLICANOS) com 9597 votos

OURO FINO: TONINHO MIGUEL(NOVO) com 11133 votos

OURO PRETO: ANGELO OSWALDO(PV) com 21051 votos

OURO VERDE DE MINAS: MARCELO DE CÍCERO(MOBILIZA) com 4941 votos

PADRE CARVALHO: DRA SÂMIA(PL) com 1753 votos

PADRE PARAÍSO: DIEGO(SOLIDARIEDADE) com 5990 votos

PAI PEDRO: JUNIOR DO SACOLÃO(PP) com 2518 votos

PAINEIRAS: OSMAN MACHADO(AVANTE) com 1508 votos

PAINS: ITAMAR DA TAMAFE(UNIÃO) com 3155 votos

PAIVA: BRUNO(PODE) com 1294 votos

PALMA: SYMÁ RODRIGUES(PODE) com 2509 votos

PALMÓPOLIS: LEO ROCHA(PSD) com 2657 votos

PAPAGAIOS: RISLAINE(AVANTE) com 7914 votos

PARÁ DE MINAS: INÁCIO FRANCO(PL) com 27177 votos

PARACATU: IGOR SANTOS(UNIÃO) com 40976 votos

PARAGUAÇU: GABRIELZINHO(PDT) com 9019 votos

PARAISÓPOLIS: EVERTON DE ASSIS(REPUBLICANOS) com 5368 votos

PARAOPEBA: AROLDINHO(PL) com 9741 votos

PASSA QUATRO: MARCINHO DO CABELO BRANCO(SOLIDARIEDADE) com 7035 votos

PASSA TEMPO: JUSCELINO ROCHA(REPUBLICANOS) com 3066 votos

PASSA VINTE: EDINHO NASCIMENTO(PRD) com 1307 votos

PASSABÉM: LUCIANO(MOBILIZA) com 967 votos

PASSOS: DIEGO OLIVEIRA(PSD) com 49477 votos

PATIS: ELIVALDO VERSIANI(UNIÃO) com 2752 votos

PATOS DE MINAS: FALCÃO(NOVO) com 65823 votos

PATROCÍNIO: GUSTAVO BRASILEIRO(DC) com 28082 votos

PATROCÍNIO DO MURIAÉ: GOLDSTEIN DA MATTA(PSDB) com 2282 votos

PAULA CÂNDIDO: EVERALDO(UNIÃO) com 3510 votos

PAULISTAS: NEM DE NENÉ(AVANTE) com 1401 votos

PAVÃO: JANE(PT) com 3550 votos

PEÇANHA: FABRICIO ALVARENGA(PSB) com 6613 votos

PEDRA AZUL: MARCIO SOUTO(REPUBLICANOS) com 8587 votos

PEDRA BONITA: PEDRO RUBENS(PL) com 2806 votos

PEDRA DO ANTA: EDUARDO VIANA(PL) com 1806 votos

PEDRA DO INDAIÁ: MATEUS(PSD) com 2675 votos

PEDRA DOURADA: FAGNER FERREIRA FÁ(UNIÃO) com 1212 votos

PEDRALVA: JOEL SILVA(PT) com 2169 votos

PEDRAS DE MARIA DA CRUZ: HEIDIN HS(PODE) com 3378 votos

PEDRINÓPOLIS: RAFAEL(PSD) com 1931 votos

PEDRO LEOPOLDO: EMILIANO(PP) com 25010 votos

PEDRO TEIXEIRA: REINALDO(PP) com 1633 votos

PEQUERI: GLAUCO(PSD) com 2286 votos

PEQUI: DR ANDRE(AVANTE) com 2771 votos

PERDIGÃO: JULLIANO DA ABS(AVANTE) com 4870 votos

PERDIZES: FERNANDINHO(PSD) com 7078 votos

PERDÕES: GUILHERME DA CULTURA(UNIÃO) com 4789 votos

PERIQUITO: ZÉ FLOR(MDB) com 3868 votos

PESCADOR: ANASTÁCIO JARDIM(REPUBLICANOS) com 2075 votos

PIAU: WANDER(PP) com 1581 votos

PIEDADE DE CARATINGA: ADOLFO BENTO(PRD) com 2673 votos

PIEDADE DE PONTE NOVA: GERALDINHO DO POSTO(PDT) com 1590 votos

PIEDADE DO RIO GRANDE: DANIELLE MARTINS(PRD) com 2130 votos

PIEDADE DOS GERAIS: DANIEL(PP) com 2801 votos

PIMENTA: GEOVANIO (PSD) com 4384 votos

PINGO D'ÁGUA: ARTUR MARQUIOLE(MDB) com 2511 votos

PINTÓPOLIS: TINDA(PSD) com 2581 votos

PIRACEMA: LIM(AVANTE) com 2731 votos

PIRAJUBA: GAUCHINHO(PSD) com 2357 votos

PIRANGA: LUISINHO(MOBILIZA) com 7569 votos

PIRANGUÇU: NILSO DO CORNÉLIO(PP) com 2745 votos

PIRANGUINHO: PAULO RENATO(UNIÃO) com 2758 votos

PIRAPETINGA: LUIZ HENRIQUE(PL) com 5270 votos

PIRAPORA: ALEX CESAR(UNIÃO) com 22825 votos

PIRAÚBA: ANDREZINHO XAVIER(PSD) com 4432 votos

PITANGUI: MARIA LUCIA CARDOSO(MDB) com 9727 votos

PIUMHI: DR PAULO(PSD) com 13761 votos

PLANURA: TUNIQUIM BOTELHO(REPUBLICANOS) com 3572 votos

POÇO FUNDO: ROSIEL(PT) com 5553 votos

POÇOS DE CALDAS: PAULO NEY(PSDB) com 28861 votos

POCRANE: DERSON DIONIS(REPUBLICANOS) com 2940 votos

POMPÉU: KENEDY WÁLLAFY(NOVO) com 7503 votos

PONTE NOVA: DR MILTON(AVANTE) com 16439 votos

PONTO CHIQUE: GÊ BODÃO(PSD) com 1691 votos

PONTO DOS VOLANTES: CÂNDIDO FERRAZ(PSDB) com 4113 votos

PORTEIRINHA: SILVANEI BATISTA(PSB) com 12509 votos

PORTO FIRME: RENATO SESSETE(AVANTE) com 5759 votos

POTÉ: SERGINHO(MDB) com 4965 votos

POUSO ALEGRE: CORONEL DIMAS(REPUBLICANOS) com 45921 votos

POUSO ALTO: JUN(PSB) com 2503 votos

PRADOS: RILDO COSTA(SOLIDARIEDADE) com 4245 votos

PRATA: XEXÉU(PP) com 14508 votos

PRATÁPOLIS: EVERILSON(PL) com 3168 votos

PRATINHA: WELLINGTON(AVANTE) com 1773 votos

PRESIDENTE BERNARDES: DR JAZON(REPUBLICANOS) com 2603 votos

PRESIDENTE JUSCELINO: BRENO(MDB) com 2641 votos

PRESIDENTE KUBITSCHEK: OSVALDINO DO PANTINHA(PDT) com 1233 votos

PRESIDENTE OLEGÁRIO: RHENYS CAMBRAIA(REPUBLICANOS) com 7333 votos

PRUDENTE DE MORAIS: JOCIMAR BRANDÃO(JÓ DE BRANDÃO)(AVANTE) com 5243 votos

QUARTEL GERAL: BADARÓ(PDT) com 2637 votos

QUELUZITO: DANILO(PP) com 1655 votos

RAPOSOS: GUILHERME BITENCOURT(CIDADANIA) com 4933 votos

RAUL SOARES: SILVINHO DA ANTARCTICA(PP) com 6222 votos

RECREIO: LEO MEDEIROS - MANGA(PT) com 3430 votos

REDUTO: CINTIA DE MATOS(NOVO) com 1713 votos

RESENDE COSTA: LUCAS PAULO(PSD) com 5835 votos

RESPLENDOR: NEMIAS MARTINS(PL) com 4940 votos

RESSAQUINHA: DR NASSER FERES(NOVO) com 2230 votos

RIACHINHO: NEIZON REZENDE(PODE) com 3080 votos

RIACHO DOS MACHADOS: RICARDO DE MINGA(PL) com 5138 votos

RIBEIRÃO DAS NEVES: TÚLIO (PP) com 108757 votos

RIBEIRÃO VERMELHO: WELDER PEREIRA(PSDB) com 2146 votos

RIO ACIMA: FELIPE DO WALDINEY(PDT) com 3917 votos

RIO CASCA: RAIMUNDO DA FARMACIA(PP) com 4724 votos

RIO DO PRADO: MISSIM(PSB) com 1771 votos

RIO DOCE: SILVÉRIO(PT) com 1722 votos

RIO ESPERA: MÁRCIO MIRANDA(MDB) com 2823 votos

RIO MANSO: DADA(AVANTE) com 2170 votos

RIO NOVO: GUILHERME NOGUEIRA(REPUBLICANOS) com 2982 votos

RIO PARANAÍBA: ADRIANO(PL) com 4483 votos

RIO PARDO DE MINAS: TUQUINHA(UNIÃO) com 11143 votos

RIO PIRACICABA: AUGUSTO(CIDADANIA) com 7462 votos

RIO POMBA: DR FERNANDO(MDB) com 5419 votos

RIO PRETO: ANTONIO MARCIO(MDB) com 1619 votos

RIO VERMELHO: MARKÃO(PSD) com 4455 votos

RITÁPOLIS: RONATO(PRD) com 1349 votos

ROCHEDO DE MINAS: CRISTIANO COLETTA(REPUBLICANOS) com 2170 votos

RODEIRO: JOSÉ CARLOS BENJAMIM(PSD) com 2838 votos

ROMARIA: PROFESSOR JUNINHO(MOBILIZA) com 1272 votos

ROSÁRIO DA LIMEIRA: CRISTOVAM(PDT) com 2037 votos

RUBELITA: MEIRINHA DE DONA VINA(REPUBLICANOS) com 2281 votos

RUBIM: BOLA(REPUBLICANOS) com 4169 votos

SABARÁ: SARGENTO RODOLFO(REPUBLICANOS) com 41204 votos

SABINÓPOLIS: BETO(PT) com 5230 votos

SACRAMENTO: JUNINHO TREVISAN(PL) com 7886 votos

SALINAS: KINCA DIAS(PDT) com 14688 votos

SALTO DA DIVISA: RONALDO PEIXOTO(REPUBLICANOS) com 2300 votos

SANTA BÁRBARA: ALCEMIR MOREIRA(CIDADANIA) com 11153 votos

SANTA BÁRBARA DO LESTE: ZÉ RUFINO(PP) com 4217 votos

SANTA BÁRBARA DO MONTE VERDE: DR SYLVINHO(PP) com 1463 votos

SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO: DONATINHO(PSD) com 2106 votos

SANTA CRUZ DE MINAS: WAGNER DO DIDICO(PRD) com 4167 votos

SANTA CRUZ DE SALINAS: ZÉ DE BILÉ(UNIÃO) com 2770 votos

SANTA CRUZ DO ESCALVADO: GILMAR(MOBILIZA) com 2058 votos

SANTA EFIGÊNIA DE MINAS: CLEIDINY DA SAÚDE(MDB) com 1826 votos

SANTA FÉ DE MINAS: JÚNIOR LEITE(AVANTE) com 1798 votos

SANTA HELENA DE MINAS: MARCUS DE ZE WILSON(AVANTE) com 2816 votos

SANTA JULIANA: JULIANO(PSDB) com 5979 votos

SANTA LUZIA: PAULO BIGODINHO(AVANTE) com 47306 votos

SANTA MARGARIDA: DOUTOR ILBNELLE(PP) com 8606 votos

SANTA MARIA DE ITABIRA: ANDRÉ(PSD) com 4228 votos

SANTA MARIA DO SALTO: BIDA(SOLIDARIEDADE) com 2052 votos

SANTA MARIA DO SUAÇUÍ: ELIAS GODINHO(UNIÃO) com 4497 votos

SANTA RITA DE CALDAS: EDVAN LOPES(PL) com 3043 votos

SANTA RITA DE IBITIPOCA: LEANDRO(MDB) com 2183 votos

SANTA RITA DE JACUTINGA: LUIZ FERNANDO OSÓRIO(PSB) com 1770 votos

SANTA RITA DE MINAS: ZANIA DO LELEI(REPUBLICANOS) com 1923 votos

SANTA RITA DO ITUETO: ODENIR RAPOSO(REPUBLICANOS) com 3070 votos

SANTA RITA DO SAPUCAÍ: LEANDRO MENDES(UNIÃO) com 8753 votos

SANTA ROSA DA SERRA: FRED(PSDB) com 1744 votos

SANTA VITÓRIA: DR SERGIO(SOLIDARIEDADE) com 8476 votos

SANTANA DA VARGEM: ARGEMIRO GALVÃO(PSD) com 3565 votos

SANTANA DE CATAGUASES: MARCOS FERREIRA(PSD) com 1986 votos

SANTANA DE PIRAPAMA: MARQUINHO TAMEIRÃO(UNIÃO) com 3288 votos

SANTANA DO DESERTO: RICARDO VIANA(PSD) com 1564 votos

SANTANA DO GARAMBÉU: DR. MOURA(PRD) com 1058 votos

SANTANA DO JACARÉ: RENATO DO LÓ(MOBILIZA) com 1757 votos

SANTANA DO MANHUAÇU: PAULINHO CHICÓ DA DIGUDINHO(PSD) com 3384 votos

SANTANA DO PARAÍSO: BRUNO MORATO(AVANTE) com 16311 votos

SANTANA DO RIACHO: FERNANDO DA FARMÁCIA(REPUBLICANOS) com 4254 votos

SANTANA DOS MONTES: ALOISO DO ÔNIBUS(PRD) com 2139 votos

SANTO ANTÔNIO DO AMPARO: CAIQUE(PODE) com 8008 votos

SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO: AMAURY DE SÁ(MDB) com 2460 votos

SANTO ANTÔNIO DO GRAMA: DR MARCO(PDT) com 1939 votos

SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ: RONAM SALES(PDT) com 1349 votos

SANTO ANTÔNIO DO JACINTO: MARQUINHOS DE JOTA(PSD) com 4228 votos

SANTO ANTÔNIO DO MONTE: LEO CAMILO(PSD) com 8073 votos

SANTO ANTÔNIO DO RETIRO: IVO FERNANDES SILVA(UNIÃO) com 3516 votos

SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO: ALEXANDRE RODRIGUES(PRD) com 1179 votos

SANTO HIPÓLITO: DARIO(PRD) com 2264 votos

SANTOS DUMONT: DR PACÍFICO JÚNIOR(PSB) com 10103 votos

SÃO BENTO ABADE: ENEIAS MACHADO(PSD) com 2887 votos

SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ: DUGUINHO(REPUBLICANOS) com 1568 votos

SÃO DOMINGOS DAS DORES: SUELY PEREIRA(PP) com 1772 votos

SÃO DOMINGOS DO PRATA: FERNANDO ROLLA(AVANTE) com 4917 votos

SÃO FÉLIX DE MINAS: MARCOS ALEXANDRE(PRD) com 2034 votos

SÃO FRANCISCO: PAULO MIGUEL(PSD) com 22990 votos

SÃO FRANCISCO DE PAULA: JOÃO ÊNIO(PSDB) com 2826 votos

SÃO FRANCISCO DE SALES: GILMAR SOUTO(REPUBLICANOS) com 2236 votos

SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA: INÁCIO RICARDO(PT) com 2013 votos

SÃO GERALDO: WALMIR(UNIÃO) com 3021 votos

SÃO GERALDO DA PIEDADE: OZANAM FARIAS(MDB) com 1568 votos

SÃO GERALDO DO BAIXIO: JULIANO FILIPE(REPUBLICANOS) com 1882 votos

SÃO GONÇALO DO ABAETÉ: FABIANO(AVANTE) com 3587 votos

SÃO GONÇALO DO PARÁ: ZAQUINHA(AGIR) com 5071 votos

SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO: NOZINHO(PDT) com 6836 votos

SÃO GONÇALO DO RIO PRETO: DI DE PEDRO DE CÉLIA(PSD) com 1471 votos

SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ: ELOI RADIN(UNIÃO) com 8525 votos

SÃO GOTARDO: MAKOTO SEKITA(PSD) com 11607 votos

SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA: EDER PARABOLICA(SOLIDARIEDADE) com 2867 votos

SÃO JOÃO DA LAGOA: RONALDINHO DIAS(PL) com 2223 votos

SÃO JOÃO DA MATA: MIRO(UNIÃO) com 1781 votos

SÃO JOÃO DA PONTE: FABIO MADEIRA(AVANTE) com 10245 votos

SÃO JOÃO DAS MISSÕES: JAIR XAKRIABÁ(REPUBLICANOS) com 4517 votos

SÃO JOÃO DEL REI: AURELIO SUENES(PL) com 25265 votos

SÃO JOÃO DO MANHUAÇU: ZÉ BRAZ(MDB) com 4375 votos

SÃO JOÃO DO MANTENINHA: DANILO MUQUECA(PODE) com 2487 votos

SÃO JOÃO DO ORIENTE: FILIPE DA FARMACIA(PSDB) com 3198 votos

SÃO JOÃO DO PACUÍ: CAIO CUNHA(MDB) com 2885 votos

SÃO JOÃO DO PARAÍSO: SELMINHA(SOLIDARIEDADE) com 9224 votos

SÃO JOÃO NEPOMUCENO: TONY CALEGARO(PRD) com 6576 votos

SÃO JOAQUIM DE BICAS: MATHEUS RESENDE(PP) com 9417 votos

SÃO JOSÉ DA BARRA: MARCELINHO SILVA(REPUBLICANOS) com 2536 votos

SÃO JOSÉ DA LAPA: MARCIA LOPES(PP) com 6177 votos

SÃO JOSÉ DA SAFIRA: CURISCO(PSDB) com 2167 votos

SÃO JOSÉ DO ALEGRE: PAULO DO CONTRA MÃO(PSD) com 1982 votos

SÃO JOSÉ DO DIVINO: GEKA(REPUBLICANOS) com 1814 votos

SÃO JOSÉ DO GOIABAL: AILTON DA CAIXA (PL) com 1858 votos

SÃO JOSÉ DO JACURI: DANIELLY ROCHA(PRD) com 2632 votos

SÃO JOSÉ DO MANTIMENTO: ANDREIA DO HELINHO(PDT) com 1450 votos

SÃO LOURENÇO: LESSA(PSD) com 18345 votos

SÃO MIGUEL DO ANTA: JUNINHO SIVIRINO(UNIÃO) com 2888 votos

SÃO PEDRO DA UNIÃO: RONALDO TIJOLO(PSDB) com 1992 votos

SÃO PEDRO DO SUAÇUÍ: TCHUCA EUZÉBIO(SOLIDARIEDADE) com 2568 votos

SÃO PEDRO DOS FERROS: DANILO DDD(PP) com 3226 votos

SÃO ROMÃO: ALLAN DO SAX(MDB) com 3266 votos

SÃO ROQUE DE MINAS: BREXINHA(UNIÃO) com 2715 votos

SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA: AUGUSTO(UNIÃO) com 4285 votos

SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE: DIDI ALMEIDA(UNIÃO) com 1631 votos

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA: MANINHO(PSDB) com 2746 votos

SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO: SABRINA MESQUITA(MOBILIZA) com 5435 votos

SÃO SEBASTIÃO DO OESTE: ROMULO BEIRIGO(REPUBLICANOS) com 3811 votos

SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO: MARCELO MORAIS(PSD) com 29431 votos

SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO: ANDREA OTONE(PSD) com 1464 votos

SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE: PAULO HENRIQUE(PSD) com 1045 votos

SÃO THOMÉ DAS LETRAS: ZETE(PP) com 1611 votos

SÃO TIAGO: ALEXANDRE(PRD) com 4478 votos

SÃO TOMÁS DE AQUINO: DANIEL TINECA(PSD) com 2941 votos

SÃO VICENTE DE MINAS: NAVA(PSD) com 2620 votos

SAPUCAÍ-MIRIM: NILSINHO(UNIÃO) com 3585 votos

SARDOÁ: IVANIA MAIA(MDB) com 2742 votos

SARZEDO: RITINHA(PP) com 15284 votos

SEM PEIXE: EDER DE TIQUIM(PSD) com 2766 votos

SENADOR AMARAL: DANIEL FRANCO(MDB) com 2622 votos

SENADOR CORTES: JOAO LUCIO(PSD) com 1906 votos

SENADOR FIRMINO: GUSTAVO DO GAMBÁ(PP) com 3058 votos

SENADOR JOSÉ BENTO: ANDREIA(UNIÃO) com 1247 votos

SENADOR MODESTINO GONÇALVES: ZÉ NEVES(PRD) com 2552 votos

SENHORA DE OLIVEIRA: RICARDO(PL) com 2541 votos

SENHORA DO PORTO: DEZINHO(REPUBLICANOS) com 1325 votos

SENHORA DOS REMÉDIOS: GILBERTO DO MIRANTE(PL) com 3518 votos

SERICITA: ROBISON(UNIÃO) com 4404 votos

SERITINGA: DUDU IRMÃO DO DENYS(PSDB) com 675 votos

SERRA AZUL DE MINAS: LEONARDO ENFERMEIRO(PSDB) com 1463 votos

SERRA DA SAUDADE: NEUSA RIBEIRO(PP) com 1084 votos

SERRA DO SALITRE: IZAEL DA AUTO ELETRICA(PODE) com 4912 votos

SERRA DOS AIMORÉS: WANDER PINTO(AVANTE) com 3833 votos

SERRANIA: XANDA(AVANTE) com 2504 votos

SERRANÓPOLIS DE MINAS: MARCÃO(PT) com 2036 votos

SERRANOS: REGIS(PSD) com 770 votos

SERRO: NONDAS MIRANDA(PL) com 7127 votos

SETE LAGOAS: DOUGLAS MELO(PSD) com 49367 votos

SETUBINHA: NECO ALECRIM(MOBILIZA) com 4139 votos

SILVEIRÂNIA: JULINHO GROSSI(MOBILIZA) com 1364 votos

SILVIANÓPOLIS: LÚCIO DA SORVETERIA(PSD) com 1690 votos

SIMÃO PEREIRA: CHICLETE(UNIÃO) com 2099 votos

SIMONÉSIA: MARINALVA FERREIRA(PL) com 9594 votos

SOBRÁLIA: ROBERTINHO JUNIOR(PSD) com 2473 votos

SOLEDADE DE MINAS: LÚCIO(PODE) com 1801 votos

TABULEIRO: AILTON FERRAZ(REPUBLICANOS) com 1729 votos

TAIOBEIRAS: DENERVAL(PSDB) com 16744 votos

TAPARUBA: JOAQUIM DO CIEL(PSDB) com 2031 votos

TAPIRA: MAURA DO BARROSO(MDB) com 2207 votos

TAPIRAÍ: VANDERLEI(AVANTE) com 1376 votos

TAQUARAÇU DE MINAS: MARCILIO BEZERRA(PP) com 3695 votos

TARUMIRIM: MARQUIM DO ZÉ NENEM(PRD) com 4221 votos

TEIXEIRAS: NIVALDO DO BOTAFOGO(PC do B) com 5554 votos

TEÓFILO OTONI: MARINHO(PL) com 37157 votos

TIMÓTEO: CAPITÃO VITOR(REPUBLICANOS) com 14332 votos

TIRADENTES: ZÉ ANTÔNIO DO PACU(PSDB) com 2421 votos

TIROS: FERNANDA DO PRAXEDAO(MDB) com 2761 votos

TOCANTINS: SILAS FORTUNATO(PRD) com 5893 votos

TOCOS DO MOJI: ZÉ MARIA CANTUÁRIA(UNIÃO) com 1947 votos

TOLEDO: ZILDINHO(PSDB) com 3104 votos

TOMBOS: TIAGO DALPERIO(PP) com 4379 votos

TRÊS CORAÇÕES: DIMAS ABRAHÃO(PSDB) com 15649 votos

TRÊS MARIAS: DR DANILO(REPUBLICANOS) com 7987 votos

TRÊS PONTAS: LUISINHO(PSD) com 23289 votos

TUMIRITINGA: NILSÃO DO CAMINHÃO(MDB) com 2875 votos

TUPACIGUARA: NETO(PSDB) com 12488 votos

TURMALINA: ZILMAR DA FARMACIA(PSD) com 8579 votos

TURVOLÂNDIA: ZE NELSINHO(MDB) com 3058 votos

UBÁ: PROFESSOR JOSE DAMATO(PSD) com 23694 votos

UBAÍ: FARLEY VIEIRA(PRD) com 4309 votos

UBAPORANGA: DR GLEYDSON(PSD) com 6951 votos

UBERABA: TONY CARLOS(MDB) com 46294 votos

UBERABA: ELISA ARAÚJO(PSD) com 76409 votos

UBERLÂNDIA: PAULO SÉRGIO(PP) com 184282 votos

UMBURATIBA: JOÃO DE DIDÍ(PT) com 1427 votos

UNAÍ: THIAGO MARTINS(PL) com 17248 votos

UNIÃO DE MINAS: GEOVA TOMAZ(SOLIDARIEDADE) com 1669 votos

URUANA DE MINAS: BRUNO RAPHAEL(SOLIDARIEDADE) com 1781 votos

URUCÂNIA: SERGINHO FURÃO(PP) com 3975 votos

URUCUIA: AILSÃO(MDB) com 3915 votos

VARGEM ALEGRE: CILINHA(PSD) com 2625 votos

VARGEM BONITA: GARCIA(PSDB) com 1940 votos

VARGEM GRANDE DO RIO PARDO: GABRIEL BRAZ(MDB) com 2230 votos

VARGINHA: LEONARDO CIACCI(PSD) com 51822 votos

VARJÃO DE MINAS: RAFAEL DETONI(PL) com 2792 votos

VÁRZEA DA PALMA: RODRIGO DALLA(PODE) com 10318 votos

VARZELÂNDIA: AMÂNCIO OLIVA(PSB) com 6876 votos

VAZANTE: GABRIEL ROSA(PSD) com 9487 votos

VERDELÂNDIA: WILTON MADUREIRA(PT) com 2981 votos

VEREDINHA: NEREU AQUILES(PSDB) com 2527 votos

VERÍSSIMO: MARCO AURELIO(PP) com 1512 votos

VERMELHO NOVO: VINÍCIUS DO LINO(PRD) com 3237 votos

VESPASIANO: ZÉ WILSON(PSDB) com 27116 votos

VIÇOSA: ÂNGELO CHEQUER(UNIÃO) com 16346 votos

VIEIRAS: RICARDO MAIA(PSD) com 2510 votos

VIRGEM DA LAPA: DIM(PT) com 2842 votos

VIRGÍNIA: BRUNO DO AÇOUGUE(PSD) com 5256 votos

VIRGINÓPOLIS: JOSUÉ GARAJAU(REPUBLICANOS) com 2399 votos

VIRGOLÂNDIA: DOUTOR ZÉ ISMAR(MDB) com 2287 votos

VISCONDE DO RIO BRANCO: FABINHO ANTONUCCI(REPUBLICANOS) com 13576 votos

VOLTA GRANDE: IVAN DA BORRACHARIA(PRD) com 2357 votos

WENCESLAU BRAZ: EDVALDO BITENCOURT(MDB) com 1892 votos





Confira os resultados das urnas em todo o Brasil:

https://eleicoes.em.com.br/

">

ABADIA DOS DOURADOS: CIRO(PSD) com 2831 votos

ABAETÉ: IVANIR(MDB) com 6739 votos

ABRE CAMPO: MARCINHO VICTOR(PSDB) com 5656 votos

ACAIACA: LUIZÃO(AVANTE) com 1586 votos

AÇUCENA: NEM DO DUTA(REPUBLICANOS) com 3119 votos

ÁGUA BOA: ZOLA(SOLIDARIEDADE) com 4273 votos

ÁGUA COMPRIDA: GUSTAVO ALMEIDA(PSD) com 1125 votos

AGUANIL: RICARDO PAIEIRA(PP) com 2178 votos

ÁGUAS FORMOSAS: CARLINHOS(NOVO) com 3985 votos

ÁGUAS VERMELHAS: NILSON CAMPOS(AVANTE) com 6378 votos

AIMORÉS: ADRIANO GARCIA(PL) com 6778 votos

AIURUOCA: ERLISSON DO CARLINHOS(PSD) com 2780 votos

ALAGOA: TIÃOZINHO(PSDB) com 1514 votos

ALBERTINA: FELIPE DA SAÚDE(PSDB) com 1574 votos

ALÉM PARAÍBA: DR PAULO(PP) com 10406 votos

ALFENAS: FABIO DA ONCOLOGIA(PT) com 21322 votos

ALFREDO VASCONCELOS: NENEM FLÁVIO(PSD) com 3078 votos

ALMENARA: EDUARDO BRASILEIRO(PT) com 11455 votos

ALPERCATA: RAFAEL FRANÇA(PSD) com 4213 votos

ALPINÓPOLIS: RAFAEL FREIRE(PSB) com 7527 votos

ALTEROSA: MARCELO NUNES(PSD) com 7253 votos

ALTO CAPARAÓ: SEBASTIAO KASAPRONTA(PSD) com 2005 votos

ALTO JEQUITIBÁ: DANIEL(REPUBLICANOS) com 3067 votos

ALTO RIO DOCE: VICTOR DA MARIA ALICE(MDB) com 5885 votos

ALVARENGA: GERALDO DA SAÚDE(PT) com 2089 votos

ALVINÓPOLIS: LINDOURO(PT) com 4104 votos

ALVORADA DE MINAS: DANILO DA SAÚDE(MDB) com 2168 votos

ANDRADAS: MARGOT PIOLI(CIDADANIA) com 9577 votos

ANDRELÂNDIA: REGINALDO DA AREIA(PSD) com 3934 votos

ANGELÂNDIA: NEGO DE DOMICIO(PRD) com 2865 votos

ANTÔNIO CARLOS: MARCELO RIBEIRO(PSDB) com 5380 votos

ANTÔNIO DIAS: ELCINHO(PSD) com 4510 votos

ANTÔNIO PRADO DE MINAS: FERDINANDO(PSD) com 1282 votos

ARAÇAÍ: KALU(UNIÃO) com 1287 votos

ARACITABA: MARCÍLIA DO NENÉM(PSDB) com 1905 votos

ARAÇUAÍ: TADEU(PSD) com 13501 votos

ARAGUARI: RENATO CARVALHO(REPUBLICANOS) com 50915 votos

ARANTINA: EDIMAR DA LIA(AVANTE) com 1852 votos

ARAPONGA: KAKA GOMES(REPUBLICANOS) com 3042 votos

ARAPORÃ: XINGUINHA(PSD) com 3271 votos

ARAPUÁ: EMÍLIO BOAVENTURA(MDB) com 1873 votos

ARAÚJOS: GERALDO MASSA(AVANTE) com 4108 votos

ARAXÁ: ROBSON MAGELA(CIDADANIA) com 32216 votos

ARCEBURGO: MARGARETH ANACLETO(PL) com 3193 votos

ARCOS: DR WELLINGTON ROQUE(REPUBLICANOS) com 13718 votos

AREADO: DOUGLAS DO BORDADO(AVANTE) com 6055 votos

ARGIRITA: VICTOR SIMAS(REPUBLICANOS) com 1961 votos

ARICANDUVA: VALDEIR COIMBRA(REPUBLICANOS) com 3369 votos

ARINOS: MARCILIO DE TONHAO(PODE) com 7124 votos

ASTOLFO DUTRA: WESLEY BACALHAU(PSD) com 4868 votos

ATALÉIA: GILSON BOTELHO GILSINHO(SOLIDARIEDADE) com 4658 votos

AUGUSTO DE LIMA: FABIANO(PSD) com 1534 votos

BAEPENDI: MARCELO DO ENGENHO(REPUBLICANOS) com 6770 votos

BALDIM: DOUTOR FABRICIO(PSD) com 3671 votos

BAMBUÍ: FIRMINO JÚNIOR(PODE) com 5643 votos

BANDEIRA: SIDNEI(REPUBLICANOS) com 3142 votos

BANDEIRA DO SUL: ZÉ CAPITUVA(PSDB) com 2445 votos

BARÃO DE COCAIS: ABADE(PSD) com 9773 votos

BARÃO DE MONTE ALTO: SELMAR(MOBILIZA) com 2589 votos

BARBACENA: CARLOS DU(PSD) com 65308 votos

BARRA LONGA: ELSON MAGNATA(PP) com 2487 votos

BARROSO: ANDERSON(PSD) com 10106 votos

BELA VISTA DE MINAS: SAMANTHA ENFERMEIRA(PSDB) com 5119 votos

BELMIRO BRAGA: ZÉ PAULO(PSD) com 1881 votos

BELO HORIZONTE: FUAD NOMAN(PSD) com 336442 votos

BELO HORIZONTE: BRUNO ENGLER(PL) com 435853 votos

BELO ORIENTE: JOÃOZINHO HEMÉTRIO(PSDB) com 10319 votos

BELO VALE: LAPINHA(SOLIDARIEDADE) com 3966 votos

BERIZAL: TALYANE(SOLIDARIEDADE) com 1955 votos

BERTÓPOLIS: CAU RAIS(PT) com 2212 votos

BETIM: HERON GUIMARAES(UNIÃO) com 108557 votos

BIAS FORTES: PAULINHO DA VARZEA(REPUBLICANOS) com 2277 votos

BICAS: DELEGADO FEDERAL HELBER(PSB) com 5566 votos

BIQUINHAS: CRIDE(PSDB) com 1410 votos

BOA ESPERANÇA: AROLDO MEDEIROS(AVANTE) com 12074 votos

BOCAINA DE MINAS: LUZIMAR(PP) com 2169 votos

BOCAIÚVA: ROBERTÃO(AVANTE) com 16738 votos

BOM DESPACHO: FERNANDO ANDRADE(PSD) com 6330 votos

BOM JARDIM DE MINAS: CHIQUINHO(MDB) com 3057 votos

BOM JESUS DA PENHA: RONE(UNIÃO) com 1616 votos

BOM JESUS DO AMPARO: WANDERLEI RIBEIRO(PP) com 2249 votos

BOM JESUS DO GALHO: PADRE ANIBAL(PT) com 5405 votos

BOM REPOUSO: EDMILSON DO TIÃO DO ROQUE(REPUBLICANOS) com 6980 votos

BOM SUCESSO: GATÃO(PL) com 5852 votos

BONFIM: MARCONI MARQUES(AVANTE) com 3316 votos

BONFINÓPOLIS DE MINAS: MANOEL DO LIMA(SOLIDARIEDADE) com 2579 votos

BORDA DA MATA: TATI COBRA(UNIÃO) com 5026 votos

BOTELHOS: FELIPE BEGALLI(PSD) com 2817 votos

BOTUMIRIM: EDER RIOS(PP) com 2421 votos

BRÁS PIRES: DOMINGUIM(PP) com 2800 votos

BRASILÂNDIA DE MINAS: OSEIAS ENFERMEIRO(SOLIDARIEDADE) com 6008 votos

BRASÍLIA DE MINAS: DR. MARCUS VINICIUS(UNIÃO) com 9598 votos

BRAÚNAS: WEYNE(PDT) com 1747 votos

BRAZÓPOLIS: JÚNIOR TORRES(UNIÃO) com 3702 votos

BRUMADINHO: GABRIEL PARREIRAS(PRD) com 12149 votos

BUENO BRANDÃO: JUNINHO CAVINI(UNIÃO) com 3880 votos

BUENÓPOLIS: ZÉ DO FORD(AVANTE) com 1912 votos

BUGRE: MARCELIO COSTA(MDB) com 2824 votos

BURITIS: RUFINO FOLADOR(PL) com 7867 votos

BURITIZEIRO: PEDRO BRAGA(PSD) com 13849 votos

CABECEIRA GRANDE: ELBER OLIVEIRA(PSDB) com 2260 votos

CABO VERDE: CLAUDINHO(MDB) com 5166 votos

CACHOEIRA DA PRATA: CLECINHO(REPUBLICANOS) com 2113 votos

CACHOEIRA DE MINAS: MARISTELA COSTA(UNIÃO) com 4383 votos

CACHOEIRA DE PAJEÚ: GERALDO DUARTE(AVANTE) com 3777 votos

CACHOEIRA DOURADA: CANDANGO(PP) com 1470 votos

CAETANÓPOLIS: JOÃOZINHO PROCÓPIO(PSD) com 4598 votos

CAETÉ: ALBERTO PIRES(AVANTE) com 11778 votos

CAIANA: VINICIUS ARAUJO(UNIÃO) com 1672 votos

CAJURI: LUCAS LADEIRA(PSD) com 2135 votos

CALDAS: AILTON GOULART(MDB) com 5830 votos

CAMACHO: JOÃO PAULO DA OFICINA(PP) com 1847 votos

CAMANDUCAIA: RODRIGÃO(MDB) com 8728 votos

CAMBUÍ: CINTHIA PEREIRA(NOVO) com 6862 votos

CAMBUQUIRA: CIMARA DA SAÚDE(REPUBLICANOS) com 3008 votos

CAMPANÁRIO: FAUSTO DUARTE(REPUBLICANOS) com 2145 votos

CAMPANHA: ROBERTO SILVA(PT) com 5576 votos

CAMPESTRE: ELIANA MUNIZ IRMÂ DO ZETINHO(UNIÃO) com 6886 votos

CAMPINA VERDE: DR HELDER(SOLIDARIEDADE) com 7537 votos

CAMPO AZUL: NARDIN(PT) com 2013 votos

CAMPO BELO: ADALBERTO LOPES(PL) com 16215 votos

CAMPO DO MEIO: SAMUEL(PSD) com 5051 votos

CAMPO FLORIDO: ALYSSON DA SAÚDE(PT) com 2739 votos

CAMPOS ALTOS: VICENTE DA VENDA(CIDADANIA) com 3028 votos

CAMPOS GERAIS: MIRO FALCÃO(PSDB) com 8585 votos

CANA VERDE: AENDER(PSD) com 2930 votos

CANAÃ: ZÉ IVANIR(PRD) com 2795 votos

CANÁPOLIS: ENIVANDER(PSD) com 5609 votos

CANDEIAS: JUCÃO(PP) com 3642 votos

CANTAGALO: ROBERTO DO TOCA(PSD) com 2216 votos

CAPARAÓ: DIÓGENIS MIRANDA(MDB) com 3194 votos

CAPELA NOVA: CHARLES LOPES MOREIRA(REPUBLICANOS) com 2354 votos

CAPELINHA: JONAS BARREIROS(UNIÃO) com 10509 votos

CAPETINGA: NARDO DO CALAU(CIDADANIA) com 1583 votos

CAPIM BRANCO: ELVIS PRESLEY(PSD) com 6257 votos

CAPINÓPOLIS: LUCIANO BELCHIOR(MDB) com 3684 votos

CAPITÃO ANDRADE: JACKSON MACHADO(MDB) com 1910 votos

CAPITÃO ENÉAS: REI(SOLIDARIEDADE) com 5361 votos

CAPITÓLIO: CRISTIANO GERARDÃO(PL) com 2792 votos

CAPUTIRA: EDGAR ARAUJO(PSDB) com 3899 votos

CARAÍ: KASSANDRA(PSDB) com 0 votos

CARANAÍBA: FABINHO(MDB) com 2508 votos

CARANDAÍ: KIKO(PRD) com 7315 votos

CARANGOLA: SILAS VIEIRA(PSD) com 12211 votos

CARATINGA: DR GIOVANNI(PL) com 14832 votos

CARBONITA: MARCELINO DA FIINHA(PSDB) com 4384 votos

CAREAÇU: NETINHO(UNIÃO) com 2435 votos

CARLOS CHAGAS: NANA(PSD) com 9002 votos

CARMÉSIA: ATOS TÁCIO(AVANTE) com 2120 votos

CARMO DA CACHOEIRA: JULIANO CIPO(PSD) com 3657 votos

CARMO DA MATA: MÔNICA(PL) com 4397 votos

CARMO DE MINAS: DARCI DA LOJA(PDT) com 5364 votos

CARMO DO CAJURU: VINICIUS CAMARGOS(PP) com 4388 votos

CARMO DO PARANAÍBA: LUCAS MENDES(PODE) com 6522 votos

CARMO DO RIO CLARO: FILIPE CARIELO(PSD) com 6384 votos

CARMÓPOLIS DE MINAS: CELINHO DA SAÚDE(UNIÃO) com 6451 votos

CARNEIRINHO: WILLIAN MAIA(REPUBLICANOS) com 3655 votos

CARRANCAS: HELY ANDRADE ALVES(MDB) com 2169 votos

CARVALHÓPOLIS: PEDRINHO PITANGA(MDB) com 1660 votos

CARVALHOS: CARECA(MOBILIZA) com 2425 votos

CASA GRANDE: NADINHO(MDB) com 1504 votos

CASCALHO RICO: DÁRIO BORGES(PSD) com 2081 votos

CÁSSIA: NEGRINHO(CIDADANIA) com 3502 votos

CATAGUASES: JOSÉ HENRIQUES(MDB) com 23363 votos

CATAS ALTAS: SAULO MORAIS(PRD) com 2484 votos

CATAS ALTAS DA NORUEGA: PAULINHO TIAGO(MOBILIZA) com 2364 votos

CATUJI: JÔ(MOBILIZA) com 3406 votos

CATUTI: DELERMANDO FRANÇA(UNIÃO) com 2069 votos

CAXAMBU: LUIZ HENRIQUE(PSDB) com 5403 votos

CEDRO DO ABAETÉ: JUCA(MDB) com 721 votos

CENTRAL DE MINAS: GILBERTO CUNHA(MDB) com 3450 votos

CENTRALINA: DR OSCAR(PSD) com 5198 votos

CHÁCARA: BILIM(PL) com 2357 votos

CHALÉ: BASTIÃO DA RETA(PSDB) com 3337 votos

CHIADOR: ITIBERE(PSDB) com 1859 votos

CIPOTÂNEA: ROBERTINHO(PP) com 2455 votos

CLARAVAL: ZÉ REINALDO(AVANTE) com 1816 votos

CLARO DOS POÇÕES: VANDERLEI(UNIÃO) com 3520 votos

CLÁUDIO: ZEZINHO (MDB) com 8512 votos

COIMBRA: RUSSO(REPUBLICANOS) com 3129 votos

COLUNA: NILSON DO BETO VIEIRA(MDB) com 2887 votos

COMENDADOR GOMES: REGINALDO SILVA(PL) com 1253 votos

COMERCINHO: NAUVIN(AVANTE) com 2533 votos

CONCEIÇÃO DA APARECIDA: TONHÃO(PL) com 3828 votos

CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS: FERNANDO PALUMBO(PSDB) com 1740 votos

CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS: CELSON PIRES(MDB) com 8764 votos

CONCEIÇÃO DAS PEDRAS: CARLÃO(PP) com 1349 votos

CONCEIÇÃO DE IPANEMA: WILLIAN DO POSTO(PL) com 2118 votos

CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO: OTACILINHO(PSB) com 10024 votos

CONCEIÇÃO DO PARÁ: WESLEY PITT(REPUBLICANOS) com 2376 votos

CONCEIÇÃO DO RIO VERDE: CRISTIANO CUSTODIO(PP) com 4877 votos

CONCEIÇÃO DOS OUROS: LUIS FERNANDO(MDB) com 4161 votos

CÔNEGO MARINHO: VAN MADUREIRA(AVANTE) com 3240 votos

CONFINS: PEZÃO(PP) com 2963 votos

CONGONHAL: JUNINHO(REPUBLICANOS) com 4058 votos

CONGONHAS: ANDERSON CABIDO(PSB) com 12193 votos

CONGONHAS DO NORTE: FABRICIO ENFERMEIRO(PSD) com 2644 votos

CONQUISTA: BRAULINHO(MDB) com 1731 votos

CONSELHEIRO LAFAIETE: LEANDRO CHAGAS(PRD) com 24593 votos

CONSELHEIRO PENA: TIA NÁDIA(PMB) com 7012 votos

CONSOLAÇÃO: ROGILSON(UNIÃO) com 1050 votos

CONTAGEM: MARÍLIA(PT) com 188228 votos

COQUEIRAL: RENATO CURUJA(PSD) com 3174 votos

CORAÇÃO DE JESUS: SAMUEL BARRETO(PL) com 6312 votos

CORDISBURGO: ALDAIR CRISTALEIRO(PSD) com 2858 votos

CORDISLÂNDIA: ODAIR(PRD) com 1525 votos

CORINTO: EVALDAO(MDB) com 12548 votos

COROACI: RONEY(REPUBLICANOS) com 3568 votos

COROMANDEL: FERNANDO BRENO(PRD) com 14009 votos

CORONEL FABRICIANO: SADI LUCCA(PL) com 38459 votos

CORONEL MURTA: AILTON DE DOVINHA(MOBILIZA) com 4227 votos

CORONEL PACHECO: COLÉU(PSB) com 1883 votos

CORONEL XAVIER CHAVES: SIDINEI RESENDE PAIVA(REDE) com 1128 votos

CÓRREGO DANTA: EDNEI(AVANTE) com 2012 votos

CÓRREGO DO BOM JESUS: JOÃO GABRIEL(PP) com 1657 votos

CÓRREGO FUNDO: DANILO CONTADOR(PSD) com 3086 votos

CÓRREGO NOVO: ELON FERRARI(PSB) com 1869 votos

COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS: ZÉ EDUARDO(PODE) com 2293 votos

CRISÓLITA: RONALDO COSTA(PT) com 2139 votos

CRISTAIS: CELINHO DO DIVINO ELIAS(PSDB) com 3807 votos

CRISTÁLIA: JAIRO JÚNIOR(PP) com 2107 votos

CRISTIANO OTONI: CARLOS VIEIRA(PP) com 2361 votos

CRISTINA: PAVÃO(PP) com 2223 votos

CRUCILÂNDIA: ELIZANGELA(SOLIDARIEDADE) com 2252 votos

CRUZEIRO DA FORTALEZA: DR. ANTONIO(MDB) com 2155 votos

CRUZÍLIA: JOAQUIM(PP) com 4211 votos

CUPARAQUE: ROGERIO MENDES(REPUBLICANOS) com 2151 votos

CURRAL DE DENTRO: ADAILDO ROCHA TAMPINHA(UNIÃO) com 2953 votos

CURVELO: LUIZ PAULO(CIDADANIA) com 32819 votos

DATAS: NARLISSON(PSD) com 3503 votos

DELFIM MOREIRA: EDILBERTO(UNIÃO) com 3275 votos

DELFINÓPOLIS: PEDRO PAULO(MDB) com 2118 votos

DELTA: LERIANE(PP) com 3536 votos

DESTERRO DE ENTRE RIOS: WAGUINHO DUARTE(PRD) com 3937 votos

DESTERRO DO MELO: XARAZINHO(PSD) com 1596 votos

DIAMANTINA: PAQUITO(MDB) com 12334 votos

DIOGO DE VASCONCELOS: JOÃO CLAUDIO(PRD) com 1854 votos

DIONÍSIO: MARCINY(PRD) com 3237 votos

DIVINÉSIA: CIRLEI(PODE) com 2703 votos

DIVINO: MAURI VENTURA(PT) com 7006 votos

DIVINO DAS LARANJEIRAS: REINALDO(MDB) com 2179 votos

DIVINOLÂNDIA DE MINAS: JOBIM CAMPOS(DC) com 2027 votos

DIVINÓPOLIS: GLEIDSON AZEVEDO(NOVO) com 83298 votos

DIVISA ALEGRE: DEMIR DA LOJA(PP) com 2820 votos

DIVISA NOVA: JOSÉ LUIZ(PSD) com 3071 votos

DIVISÓPOLIS: EUDER MENDES(PP) com 4279 votos

DOM BOSCO: NELSON SALSICHA(PP) com 2237 votos

DOM CAVATI: JADINHO(PSDB) com 2250 votos

DOM JOAQUIM: NEM DA SAÚDE(MDB) com 2060 votos

DOM SILVÉRIO: ZÉ BRÁULIO(UNIÃO) com 2135 votos

DOM VIÇOSO: CHICO DA DINA(PRD) com 1667 votos

DONA EUSÉBIA: ADEILTON MAGALHÃES(MDB) com 2587 votos

DORES DE CAMPOS: MARCINHO DO TICA(MDB) com 4269 votos

DORES DE GUANHÃES: LEO(PRD) com 2621 votos

DORES DO INDAIÁ: ALEX(PSD) com 5683 votos

DORES DO TURVO: KALLIL(PP) com 3583 votos

DORESÓPOLIS: VALDIR(SOLIDARIEDADE) com 1377 votos

DOURADOQUARA: FLAVIO MARRECO(PSB) com 1429 votos

DURANDÉ: RENATO PAIVA(PSD) com 3441 votos

ELÓI MENDES: NATAL(SOLIDARIEDADE) com 9198 votos

ENGENHEIRO CALDAS: CLAUDINEI(PL) com 3727 votos

ENGENHEIRO NAVARRO: HUGO(PSD) com 3140 votos

ENTRE FOLHAS: MARQUINHOS DO BROA(MDB) com 3007 votos

ENTRE RIOS DE MINAS: THIAGO ITAMAR TED(AVANTE) com 3964 votos

ERVÁLIA: MAURO GODINHO(PSD) com 6677 votos

ESMERALDAS: MARCELO NONATO(SOLIDARIEDADE) com 23044 votos

ESPERA FELIZ: OZIEL GOMES(PP) com 9166 votos

ESPINOSA: NILSON FABER(AVANTE) com 10659 votos

ESPÍRITO SANTO DO DOURADO: HÉRICA KIKA(PSD) com 2527 votos

ESTIVA: BILINHO(PSD) com 4260 votos

ESTRELA DALVA: DIEGO DO NELO(PRD) com 2120 votos

ESTRELA DO INDAIÁ: DOUTOR JURACI(PODE) com 1838 votos

ESTRELA DO SUL: SEBASTIÃO DA SILVEIRA(PSD) com 2668 votos

EUGENÓPOLIS: JUAREZ BREIJÃO(PSD) com 4815 votos

EWBANK DA CÂMARA: CARLINHOS(PSD) com 2266 votos

EXTREMA: DR FABRÍCIO(PDT) com 16192 votos

FAMA: ALEXANDRE ELLER(PSD) com 1654 votos

FARIA LEMOS: GIL DAMAS(MDB) com 1895 votos

FELÍCIO DOS SANTOS: WENITON(PRD) com 2745 votos

FELISBURGO: IDEUVAN AVELAR(PSDB) com 3021 votos

FELIXLÂNDIA: CONCEIÇÃO BERNADINO(PODE) com 5481 votos

FERNANDES TOURINHO: JOÃO FONSECA(MDB) com 1268 votos

FERROS: PROFESSOR CARLINHOS(MDB) com 3071 votos

FERVEDOURO: DR CARLOS(PP) com 3796 votos

FLORESTAL: JUNINHO DO WAGUINHO(MOBILIZA) com 2661 votos

FORMIGA: CORONEL LAÉRCIO(PL) com 14024 votos

FORMOSO: DINARTE(PL) com 3507 votos

FORTALEZA DE MINAS: MARCINHO(PDT) com 827 votos

FORTUNA DE MINAS: CLAUDIO DE NICOTE(MDB) com 1377 votos

FRANCISCO DUMONT: NILSON AZEVEDO(UNIÃO) com 2532 votos

FRANCISCO SÁ: ALINI BICALHO(PT) com 7615 votos

FRANCISCÓPOLIS: NEM DOS SANTOS(PDT) com 2813 votos

FREI GASPAR: JACKELINY DE EDSON ALVES(PT) com 2633 votos

FREI INOCÊNCIO: JIMMY DUTRA(PSD) com 3176 votos

FREI LAGONEGRO: EDNEZIO(AVANTE) com 1793 votos

FRONTEIRA: SÉRGIO COXA(PSDB) com 5501 votos

FRONTEIRA DOS VALES: DAI(PT) com 2056 votos

FRUTA DE LEITE: MARLON(AVANTE) com 1903 votos

FRUTAL: BRUNO AUGUSTO(REPUBLICANOS) com 17482 votos

FUNILÂNDIA: ZÉ DA GURITA(PP) com 1506 votos

GALILÉIA: MARIA AUREA(PSDB) com 2172 votos

GAMELEIRAS: CARLINHOS DE ADELICIO(PRD) com 3162 votos

GLAUCILÂNDIA: HERIVELTO (PSD) com 2149 votos

GOIABEIRA: SAMUEL FERREIRA(SOLIDARIEDADE) com 1862 votos

GOIANÁ: PAVAOZINHO(PSD) com 1919 votos

GONÇALVES: MÁRCIO DO ZEZÉ(UNIÃO) com 2503 votos

GONZAGA: EFIGÊNIA(REPUBLICANOS) com 2186 votos

GOUVEIA: ALBERIS(MDB) com 5434 votos

GOVERNADOR VALADARES: CORONEL SANDRO(PL) com 69694 votos

GRÃO MOGOL: DIÊGO(PP) com 5705 votos

GRUPIARA: ROGERIO(MDB) com 846 votos

GUANHÃES: EVANDRO LOTT(REPUBLICANOS) com 8158 votos

GUARACIABA: BRUNO TINICO(UNIÃO) com 2964 votos

GUARACIAMA: ZE MARIA DEDIM(SOLIDARIEDADE) com 3553 votos

GUARANÉSIA: JOÃO CARLOS MINCHILLO(UNIÃO) com 4623 votos

GUARANI: PROFESSOR EMERSON PATRICK(REPUBLICANOS) com 2605 votos

GUARARÁ: CELIO DA PADARIA(UNIÃO) com 1396 votos

GUARDA-MOR: ZÉ BETIO(PSD) com 2576 votos

GUAXUPÉ: JARBINHAS(PSDB) com 16240 votos

GUIDOVAL: LUCIANA(PSD) com 3490 votos

GUIMARÂNIA: ALEX(UNIÃO) com 3022 votos

GUIRICEMA: OSCARZINHO(PSD) com 4367 votos

GURINHATÃ: DOUGLAS VALENTE(PP) com 2196 votos

HELIODORA: EDUARDO DO ALEX(PSD) com 3840 votos

IAPU: PEZAO(UNIÃO) com 4619 votos

IBERTIOGA: JUQUINHA(UNIÃO) com 2047 votos

IBIÁ: GILLIANNO MAMÃO(PSD) com 6521 votos

IBIAÍ: DRA MAURINA(MDB) com 2767 votos

IBIRACATU: WARLEY LIMA(PT) com 2471 votos

IBIRACI: CESAR DA ESTANCIA(PL) com 3816 votos

IBIRITÉ: DINIS PINHEIRO(REPUBLICANOS) com 62588 votos

IBITIÚRA DE MINAS: RONY(PP) com 1906 votos

IBITURUNA: DEVANIL(PRD) com 1318 votos

ICARAÍ DE MINAS: GONÇALO(PT) com 5226 votos

IGARAPÉ: ARNALDO CHAVES(PP) com 18270 votos

IGARATINGA: FABIO ALVES(AVANTE) com 5472 votos

IGUATAMA: LUCAS DO DR. CÉLIO(AVANTE) com 4084 votos

IJACI: NELSINHO(PSD) com 2237 votos

ILICÍNEA: NIRLEI DO SINDICATO(PP) com 3975 votos

IMBÉ DE MINAS: BATISTA DO SINDICATO(PT) com 2887 votos

INCONFIDENTES: TESTA(REPUBLICANOS) com 2863 votos

INDAIABIRA: LUCIM(UNIÃO) com 3930 votos

INDIANÓPOLIS: SELMO(CIDADANIA) com 2736 votos

INHAPIM: SANDRO(MDB) com 10131 votos

INHAÚMA: ZULA(REPUBLICANOS) com 2434 votos

INIMUTABA: EMERSOMM DANEZZI(PSD) com 3613 votos

IPABA: JUNINHO DA SAUDE(REPUBLICANOS) com 7434 votos

IPANEMA: JÚLIO(PL) com 6947 votos

IPATINGA: GUSTAVO NUNES(PL) com 52282 votos

IPIAÇU: RAFAEL CAPANEMA(MDB) com 2315 votos

IPUIÚNA: ELDER(PL) com 4955 votos

IRAÍ DE MINAS: CLEITINHO(REPUBLICANOS) com 4070 votos

ITABIRA: MARCO(PSB) com 52085 votos

ITABIRINHA: DR LUCAS(PSD) com 6063 votos

ITABIRITO: DR. ELIO DA MATA(CIDADANIA) com 16861 votos

ITACAMBIRA: MOISÉS DE VICENTAO(PSB) com 2644 votos

ITACARAMBI: PAULO AZEVEDO(UNIÃO) com 5144 votos

ITAGUARA: LUAN(PL) com 4494 votos

ITAIPÉ: MARCONI DE GILMAR(REPUBLICANOS) com 2682 votos

ITAJUBÁ: RODRIGO RIERA(PSD) com 20862 votos

ITAMARANDIBA: PEDRO AFONSO(AVANTE) com 11473 votos

ITAMARATI DE MINAS: CESIO LADEIRA(MDB) com 1748 votos

ITAMBACURI: JOVANI SANTOS(AVANTE) com 8372 votos

ITAMBÉ DO MATO DENTRO: CLEIDILENY(PP) com 1888 votos

ITAMOGI: ROGERIO(PL) com 4516 votos

ITAMONTE: JOÃO PEDRO(PODE) com 4794 votos

ITANHANDU: PAULINHO(PODE) com 5118 votos

ITANHOMI: DR ARTHUR(REPUBLICANOS) com 4066 votos

ITAOBIM: FABIANO FERNANDES(REPUBLICANOS) com 8958 votos

ITAPAGIPE: RICARDO GARCIA(AVANTE) com 5009 votos

ITAPECERICA: GLEYTINHO DO VALÉRIO(PP) com 7882 votos

ITAPEVA: DANIEL(MDB) com 4145 votos

ITATIAIUÇU: ROMER SOARES(CIDADANIA) com 6666 votos

ITAÚ DE MINAS: NORIVAL LIMA(UNIÃO) com 6089 votos

ITAÚNA: GUSTAVO MITRE(REPUBLICANOS) com 38581 votos

ITAVERAVA: DELEI DO BANANAL(PL) com 2602 votos

ITINGA: BOSQUINHO(PSD) com 5337 votos

ITUETA: GIORZANE CREMASCO(MDB) com 2461 votos

ITUIUTABA: LEANDRA(AVANTE) com 33662 votos

ITUMIRIM: OLODUM(PRD) com 2047 votos

ITURAMA: DR HERCULANO (REPUBLICANOS) com 11797 votos

ITUTINGA: ROD DA LAN HOUSE(PSB) com 1736 votos

JABOTICATUBAS: RACLY ANDRADE(SOLIDARIEDADE) com 7532 votos

JACINTO: LEO PONTO CERTO(PP) com 5001 votos

JACUÍ: DI PROFESSORA(PSD) com 3539 votos

JACUTINGA: GUINA(PSD) com 6096 votos

JAGUARAÇU: MARCIO(PSDB) com 1735 votos

JAÍBA: JIMMY MURÇA(PSD) com 9949 votos

JAMPRUCA: ASSIS DA FARMACIA(PSDB) com 1806 votos

JANAÚBA: ZE APARECIDO(PSD) com 37715 votos

JANUÁRIA: MAURÍCIO ALMEIDA(PODE) com 32371 votos

JAPARAÍBA: ALEXANDRE(MDB) com 1829 votos

JAPONVAR: WELSON DO POSTO(PP) com 5619 votos

JECEABA: FABIO VASCONCELOS(PSDB) com 2687 votos

JENIPAPO DE MINAS: EDSON FIGUEIRÓ(PSDB) com 2304 votos

JEQUERI: LUIZ ANTÔNIO(PSDB) com 4133 votos

JEQUITAÍ: BINHA(MDB) com 3475 votos

JEQUITIBÁ: LUIZ DA AMBULÂNCIA(PL) com 2646 votos

JEQUITINHONHA: NILO SOUTO(PDT) com 7892 votos

JESUÂNIA: TORINHO(PP) com 2214 votos

JOAÍMA: BINA(SOLIDARIEDADE) com 5838 votos

JOANÉSIA: AIKEN(PSD) com 2565 votos

JOÃO MONLEVADE: DR. LAÉRCIO(PT) com 25386 votos

JOÃO PINHEIRO: GLÁUCON CARDOSO(NOVO) com 15206 votos

JOAQUIM FELÍCIO: MIGUELZINHO DE HELMAR(PSD) com 2738 votos

JORDÂNIA: MAX(REPUBLICANOS) com 3702 votos

JOSÉ GONÇALVES DE MINAS: DONA LIA(SOLIDARIEDADE) com 1797 votos

JOSÉ RAYDAN: ROMARIO(PSDB) com 1940 votos

JOSENÓPOLIS: DANIEL(REPUBLICANOS) com 1899 votos

JUATUBA: TED(PSD) com 11930 votos

JUIZ DE FORA: MARGARIDA SALOMÃO(PT) com 150848 votos

JURUAIA: CELSINHO(REPUBLICANOS) com 5472 votos

JUVENÍLIA: MAILSON(SOLIDARIEDADE) com 2589 votos

LADAINHA: RONAN CÉSAR(AVANTE) com 4480 votos

LAGAMAR: ZICO (MOBILIZA) com 2917 votos

LAGOA DA PRATA: DI GIANNE PROFESSOR(REPUBLICANOS) com 22018 votos

LAGOA DOS PATOS: VANDINHO(SOLIDARIEDADE) com 1785 votos

LAGOA DOURADA: ISMAR(MDB) com 4605 votos

LAGOA FORMOSA: ZE AMORIM(PODE) com 7997 votos

LAGOA GRANDE: DR. HAMILTON(PODE) com 3840 votos

LAGOA SANTA: BRENO SALOMÃO(CIDADANIA) com 24412 votos

LAJINHA: RENATO DO CASARÃO(MDB) com 7150 votos

LAMBARI: LEONARDO FRAMIL(UNIÃO) com 4684 votos

LAMIM: WALDINEY(UNIÃO) com 1741 votos

LARANJAL: FERNANDO GONÇALVES(REPUBLICANOS) com 3009 votos

LASSANCE: ATLOS CÁCIO(PDT) com 2932 votos

LAVRAS: JUSSARA MENICUCCI(PSD) com 28306 votos

LEANDRO FERREIRA: NIVALDO RODRIGUES(MDB) com 960 votos

LEME DO PRADO: JOSY CORDEIRO(PODE) com 1892 votos

LEOPOLDINA: PEDRO AUGUSTO(PL) com 25858 votos

LIBERDADE: LUCAS FILHO(PRD) com 1653 votos

LIMA DUARTE: ELENICE DELGADO(PT) com 6418 votos

LIMEIRA DO OESTE: LEANDRO(PL) com 2843 votos

LONTRA: WESLEY CONSTRUMENDES(PSD) com 3553 votos

LUISBURGO: JUNINHO MOITA(PRD) com 2033 votos

LUISLÂNDIA: JU(PP) com 3253 votos

LUMINÁRIAS: ÉCIO(PSD) com 2476 votos

LUZ: AILTON DUARTE(PL) com 6153 votos

MACHACALIS: LUCAS DA FARMÁCIA(PV) com 2854 votos

MACHADO: MAYCON WILLIAN(PP) com 16442 votos

MADRE DE DEUS DE MINAS: OSMAR(PRD) com 2150 votos

MALACACHETA: LEI DE FRANCINO(CIDADANIA) com 6213 votos

MAMONAS: VALDECI(AVANTE) com 3537 votos

MANGA: ANASTÁCIO GUEDES(PT) com 4904 votos

MANHUAÇU: IMACULADA(UNIÃO) com 25879 votos

MANHUMIRIM: SERGINHO BOREL(REPUBLICANOS) com 6911 votos

MANTENA: GENTIL(REPUBLICANOS) com 6727 votos

MAR DE ESPANHA: WELINGTON RODRIGUES(PSDB) com 4389 votos

MARAVILHAS: BONAPARTE(PSD) com 3487 votos

MARIA DA FÉ: ADILSON(PSDB) com 5963 votos

MARIANA: JULIANO DUARTE(PSB) com 23114 votos

MARILAC: ALDO FRANÇA(PSDB) com 2029 votos

MÁRIO CAMPOS: PROFESSORA ANDRESA(PSB) com 5307 votos

MARIPÁ DE MINAS: VAGNER(REPUBLICANOS) com 1962 votos

MARLIÉRIA: HAMILTON LIMA(REPUBLICANOS) com 2184 votos

MARMELÓPOLIS: RODRIGO(PSD) com 1215 votos

MARTINHO CAMPOS: WILSON AFONSO(AVANTE) com 3075 votos

MARTINS SOARES: SERGINHO JORDAO(PSDB) com 3822 votos

MATA VERDE: IRONE BENTO(UNIÃO) com 4835 votos

MATERLÂNDIA: MARQUINHO(AVANTE) com 1686 votos

MATEUS LEME: DR RENILTON(REPUBLICANOS) com 16048 votos

MATHIAS LOBATO: KARLA DO FABIANO(PSDB) com 2746 votos

MATIAS BARBOSA: MAURICIO VETERINÁRIO(PSB) com 4471 votos

MATIAS CARDOSO: PRETINHA DE MERSON(PT) com 2997 votos

MATIPÓ: FABINHO GARDINGO(PSD) com 7345 votos

MATO VERDE: DR PEDRO(REPUBLICANOS) com 6394 votos

MATOZINHOS: ITALO BORGES(PSD) com 10477 votos

MATUTINA: GILBERTO DO QUITO(MDB) com 1683 votos

MEDEIROS: MIRANDA(AVANTE) com 1774 votos

MEDINA: LUCAS LUTERPLAN(MDB) com 5231 votos

MENDES PIMENTEL: DR PAULO(PDT) com 2573 votos

MESQUITA: ILTON TORRES(AVANTE) com 2357 votos

MINAS NOVAS: ALESSANDRO(REPUBLICANOS) com 11538 votos

MINDURI: NETO(PP) com 1375 votos

MIRADOURO: CLOVES BOTELHO(AVANTE) com 4021 votos

MIRAÍ: ADAELSON MAGALHÃES(REPUBLICANOS) com 4499 votos

MIRAVÂNIA: ELZIO MOTA(PP) com 1752 votos

MOEDA: DÉCIO LAPA(UNIÃO) com 3073 votos

MOEMA: CRIOLO(PL) com 2641 votos

MONJOLOS: PAULO ZILLE(MDB) com 589 votos

MONSENHOR PAULO: DR. FLAVIANO(MDB) com 3839 votos

MONTALVÂNIA: FRED DO RALLY(PODE) com 5665 votos

MONTE ALEGRE DE MINAS: RODRIGO ALVIM(PSD) com 8754 votos

MONTE AZUL: SAULO FELICIANO(PODE) com 8177 votos

MONTE BELO: KLEBINHO(AVANTE) com 4454 votos

MONTE CARMELO: RICARDO ENGENHEIRO(PSD) com 13283 votos

MONTE FORMOSO: JANIO(SOLIDARIEDADE) com 2241 votos

MONTE SANTO DE MINAS: CABURÉ(PSDB) com 9550 votos

MONTE SIÃO: JUNINHO ZUCATO(UNIÃO) com 9072 votos

MONTES CLAROS: GUILHERME GUIMARÃES(UNIÃO) com 151240 votos

MONTEZUMA: IVAN VIEIRA(UNIÃO) com 3197 votos

MORADA NOVA DE MINAS: DR. HERMANO(PSDB) com 3577 votos

MORRO DA GARÇA: MÁRCIO ROCHA(PSD) com 1837 votos

MORRO DO PILAR: CLERINHO(PSD) com 1992 votos

MUNHOZ: VARDÃO(UNIÃO) com 2931 votos

MURIAÉ: DR MARCOS GUARINO(PSB) com 32610 votos

MUTUM: CLAUDINEI CLEMENTE(REPUBLICANOS) com 9556 votos

MUZAMBINHO: PAULINHO MAGALHÃES(PP) com 4826 votos

NACIP RAYDAN: GERE DO DUNGA(PP) com 1747 votos

NANUQUE: GILSON COLETA(PP) com 13996 votos

NAQUE: ROBINHO(PDT) com 3210 votos

NATALÂNDIA: PAULO SERGIO(PV) com 1861 votos

NATÉRCIA: GABRIEL VILAS BOAS(PSD) com 2850 votos

NAZARENO: DIEGO ALVARENGA(PRD) com 2426 votos

NEPOMUCENO: ELIAS(PSDB) com 6511 votos

NINHEIRA: PROF. SANTINHO(PSD) com 3436 votos

NOVA BELÉM: VALDECI DORNELAS(PSD) com 1945 votos

NOVA ERA: TXAI(REDE) com 8211 votos

NOVA LIMA: JOÃO MARCELO(CIDADANIA) com 47321 votos

NOVA MÓDICA: RAPHAEL(MDB) com 2164 votos

NOVA PONTE: ZÉ DIVINO(PP) com 5700 votos

NOVA PORTEIRINHA: ELBE BRANDÃO(CIDADANIA) com 1939 votos

NOVA RESENDE: ITAMARZINHO(PL) com 5418 votos

NOVA SERRANA: FABIO AVELAR(AVANTE) com 29638 votos

NOVA UNIÃO: WALDIR CAETANO(PSD) com 1962 votos

NOVO CRUZEIRO: VIVIANE(PSD) com 8357 votos

NOVO ORIENTE DE MINAS: NORMANDES JARDIM(REPUBLICANOS) com 2667 votos

NOVORIZONTE: CLEBER PINHO(PSD) com 2207 votos

OLARIA: WALDINEY(AVANTE) com 1173 votos

OLHOS D'ÁGUA: RODRIGO DO RIBEIRÃO(REPUBLICANOS) com 2527 votos

OLÍMPIO NORONHA: BETO(PP) com 817 votos

OLIVEIRA: DR. ERIK(SOLIDARIEDADE) com 12779 votos

OLIVEIRA FORTES: SILMAR(UNIÃO) com 1644 votos

ONÇA DE PITANGUI: GUMERCINDO PEREIRA(MDB) com 1561 votos

ORATÓRIOS: CARLOS(PSB) com 2473 votos

ORIZÂNIA: JONIA LEITE(PDT) com 2907 votos

OURO BRANCO: SAVIO FONTES(REPUBLICANOS) com 9597 votos

OURO FINO: TONINHO MIGUEL(NOVO) com 11133 votos

OURO PRETO: ANGELO OSWALDO(PV) com 21051 votos

OURO VERDE DE MINAS: MARCELO DE CÍCERO(MOBILIZA) com 4941 votos

PADRE CARVALHO: DRA SÂMIA(PL) com 1753 votos

PADRE PARAÍSO: DIEGO(SOLIDARIEDADE) com 5990 votos

PAI PEDRO: JUNIOR DO SACOLÃO(PP) com 2518 votos

PAINEIRAS: OSMAN MACHADO(AVANTE) com 1508 votos

PAINS: ITAMAR DA TAMAFE(UNIÃO) com 3155 votos

PAIVA: BRUNO(PODE) com 1294 votos

PALMA: SYMÁ RODRIGUES(PODE) com 2509 votos

PALMÓPOLIS: LEO ROCHA(PSD) com 2657 votos

PAPAGAIOS: RISLAINE(AVANTE) com 7914 votos

PARÁ DE MINAS: INÁCIO FRANCO(PL) com 27177 votos

PARACATU: IGOR SANTOS(UNIÃO) com 40976 votos

PARAGUAÇU: GABRIELZINHO(PDT) com 9019 votos

PARAISÓPOLIS: EVERTON DE ASSIS(REPUBLICANOS) com 5368 votos

PARAOPEBA: AROLDINHO(PL) com 9741 votos

PASSA QUATRO: MARCINHO DO CABELO BRANCO(SOLIDARIEDADE) com 7035 votos

PASSA TEMPO: JUSCELINO ROCHA(REPUBLICANOS) com 3066 votos

PASSA VINTE: EDINHO NASCIMENTO(PRD) com 1307 votos

PASSABÉM: LUCIANO(MOBILIZA) com 967 votos

PASSOS: DIEGO OLIVEIRA(PSD) com 49477 votos

PATOS DE MINAS: FALCÃO(NOVO) com 65823 votos

PATROCÍNIO: GUSTAVO BRASILEIRO(DC) com 28082 votos

PATROCÍNIO DO MURIAÉ: GOLDSTEIN DA MATTA(PSDB) com 2282 votos

PAULA CÂNDIDO: EVERALDO(UNIÃO) com 3510 votos

PAULISTAS: NEM DE NENÉ(AVANTE) com 1401 votos

PAVÃO: JANE(PT) com 3550 votos

PEÇANHA: FABRICIO ALVARENGA(PSB) com 6613 votos

PEDRA AZUL: MARCIO SOUTO(REPUBLICANOS) com 8587 votos

PEDRA BONITA: PEDRO RUBENS(PL) com 2806 votos

PEDRA DO ANTA: EDUARDO VIANA(PL) com 1806 votos

PEDRA DO INDAIÁ: MATEUS(PSD) com 2675 votos

PEDRA DOURADA: FAGNER FERREIRA FÁ(UNIÃO) com 1212 votos

PEDRALVA: JOEL SILVA(PT) com 2169 votos

PEDRAS DE MARIA DA CRUZ: HEIDIN HS(PODE) com 3378 votos

PEDRINÓPOLIS: RAFAEL(PSD) com 1931 votos

PEDRO LEOPOLDO: EMILIANO(PP) com 25010 votos

PEDRO TEIXEIRA: REINALDO(PP) com 1633 votos

PEQUERI: GLAUCO(PSD) com 2286 votos

PEQUI: DR ANDRE(AVANTE) com 2771 votos

PERDIGÃO: JULLIANO DA ABS(AVANTE) com 4870 votos

PERDIZES: FERNANDINHO(PSD) com 7078 votos

PERDÕES: GUILHERME DA CULTURA(UNIÃO) com 4789 votos

PERIQUITO: ZÉ FLOR(MDB) com 3868 votos

PESCADOR: ANASTÁCIO JARDIM(REPUBLICANOS) com 2075 votos

PIAU: WANDER(PP) com 1581 votos

PIEDADE DE CARATINGA: ADOLFO BENTO(PRD) com 2673 votos

PIEDADE DE PONTE NOVA: GERALDINHO DO POSTO(PDT) com 1590 votos

PIEDADE DO RIO GRANDE: DANIELLE MARTINS(PRD) com 2130 votos

PIEDADE DOS GERAIS: DANIEL(PP) com 2801 votos

PIMENTA: GEOVANIO (PSD) com 4384 votos

PINGO D'ÁGUA: ARTUR MARQUIOLE(MDB) com 2511 votos

PINTÓPOLIS: TINDA(PSD) com 2581 votos

PIRACEMA: LIM(AVANTE) com 2731 votos

PIRAJUBA: GAUCHINHO(PSD) com 2357 votos

PIRANGA: LUISINHO(MOBILIZA) com 7569 votos

PIRANGUÇU: NILSO DO CORNÉLIO(PP) com 2745 votos

PIRANGUINHO: PAULO RENATO(UNIÃO) com 2758 votos

PIRAPETINGA: LUIZ HENRIQUE(PL) com 5270 votos

PIRAPORA: ALEX CESAR(UNIÃO) com 22825 votos

PIRAÚBA: ANDREZINHO XAVIER(PSD) com 4432 votos

PITANGUI: MARIA LUCIA CARDOSO(MDB) com 9727 votos

PIUMHI: DR PAULO(PSD) com 13761 votos

PLANURA: TUNIQUIM BOTELHO(REPUBLICANOS) com 3572 votos

POÇO FUNDO: ROSIEL(PT) com 5553 votos

POÇOS DE CALDAS: PAULO NEY(PSDB) com 28861 votos

POCRANE: DERSON DIONIS(REPUBLICANOS) com 2940 votos

POMPÉU: KENEDY WÁLLAFY(NOVO) com 7503 votos

PONTE NOVA: DR MILTON(AVANTE) com 16439 votos

PONTO CHIQUE: GÊ BODÃO(PSD) com 1691 votos

PONTO DOS VOLANTES: CÂNDIDO FERRAZ(PSDB) com 4113 votos

PORTEIRINHA: SILVANEI BATISTA(PSB) com 12509 votos

PORTO FIRME: RENATO SESSETE(AVANTE) com 5759 votos

POTÉ: SERGINHO(MDB) com 4965 votos

POUSO ALEGRE: CORONEL DIMAS(REPUBLICANOS) com 45921 votos

POUSO ALTO: JUN(PSB) com 2503 votos

PRADOS: RILDO COSTA(SOLIDARIEDADE) com 4245 votos

PRATA: XEXÉU(PP) com 14508 votos

PRATÁPOLIS: EVERILSON(PL) com 3168 votos

PRATINHA: WELLINGTON(AVANTE) com 1773 votos

PRESIDENTE BERNARDES: DR JAZON(REPUBLICANOS) com 2603 votos

PRESIDENTE JUSCELINO: BRENO(MDB) com 2641 votos

PRESIDENTE KUBITSCHEK: OSVALDINO DO PANTINHA(PDT) com 1233 votos

PRESIDENTE OLEGÁRIO: RHENYS CAMBRAIA(REPUBLICANOS) com 7333 votos

PRUDENTE DE MORAIS: JOCIMAR BRANDÃO(JÓ DE BRANDÃO)(AVANTE) com 5243 votos

QUARTEL GERAL: BADARÓ(PDT) com 2637 votos

QUELUZITO: DANILO(PP) com 1655 votos

RAPOSOS: GUILHERME BITENCOURT(CIDADANIA) com 4933 votos

RAUL SOARES: SILVINHO DA ANTARCTICA(PP) com 6222 votos

RECREIO: LEO MEDEIROS - MANGA(PT) com 3430 votos

REDUTO: CINTIA DE MATOS(NOVO) com 1713 votos

RESENDE COSTA: LUCAS PAULO(PSD) com 5835 votos

RESPLENDOR: NEMIAS MARTINS(PL) com 4940 votos

RESSAQUINHA: DR NASSER FERES(NOVO) com 2230 votos

RIACHINHO: NEIZON REZENDE(PODE) com 3080 votos

RIACHO DOS MACHADOS: RICARDO DE MINGA(PL) com 5138 votos

RIBEIRÃO DAS NEVES: TÚLIO (PP) com 108757 votos

RIBEIRÃO VERMELHO: WELDER PEREIRA(PSDB) com 2146 votos

RIO ACIMA: FELIPE DO WALDINEY(PDT) com 3917 votos

RIO CASCA: RAIMUNDO DA FARMACIA(PP) com 4724 votos

RIO DO PRADO: MISSIM(PSB) com 1771 votos

RIO DOCE: SILVÉRIO(PT) com 1722 votos

RIO ESPERA: MÁRCIO MIRANDA(MDB) com 2823 votos

RIO MANSO: DADA(AVANTE) com 2170 votos

RIO NOVO: GUILHERME NOGUEIRA(REPUBLICANOS) com 2982 votos

RIO PARANAÍBA: ADRIANO(PL) com 4483 votos

RIO PARDO DE MINAS: TUQUINHA(UNIÃO) com 11143 votos

RIO PIRACICABA: AUGUSTO(CIDADANIA) com 7462 votos

RIO POMBA: DR FERNANDO(MDB) com 5419 votos

RIO PRETO: ANTONIO MARCIO(MDB) com 1619 votos

RIO VERMELHO: MARKÃO(PSD) com 4455 votos

RITÁPOLIS: RONATO(PRD) com 1349 votos

ROCHEDO DE MINAS: CRISTIANO COLETTA(REPUBLICANOS) com 2170 votos

RODEIRO: JOSÉ CARLOS BENJAMIM(PSD) com 2838 votos

ROMARIA: PROFESSOR JUNINHO(MOBILIZA) com 1272 votos

ROSÁRIO DA LIMEIRA: CRISTOVAM(PDT) com 2037 votos

RUBELITA: MEIRINHA DE DONA VINA(REPUBLICANOS) com 2281 votos

RUBIM: BOLA(REPUBLICANOS) com 4169 votos

SABARÁ: SARGENTO RODOLFO(REPUBLICANOS) com 41204 votos

SABINÓPOLIS: BETO(PT) com 5230 votos

SACRAMENTO: JUNINHO TREVISAN(PL) com 7886 votos

SALINAS: KINCA DIAS(PDT) com 14688 votos

SALTO DA DIVISA: RONALDO PEIXOTO(REPUBLICANOS) com 2300 votos

SANTA BÁRBARA: ALCEMIR MOREIRA(CIDADANIA) com 11153 votos

SANTA BÁRBARA DO LESTE: ZÉ RUFINO(PP) com 4217 votos

SANTA BÁRBARA DO MONTE VERDE: DR SYLVINHO(PP) com 1463 votos

SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO: DONATINHO(PSD) com 2106 votos

SANTA CRUZ DE MINAS: WAGNER DO DIDICO(PRD) com 4167 votos

SANTA CRUZ DE SALINAS: ZÉ DE BILÉ(UNIÃO) com 2770 votos

SANTA CRUZ DO ESCALVADO: GILMAR(MOBILIZA) com 2058 votos

SANTA EFIGÊNIA DE MINAS: CLEIDINY DA SAÚDE(MDB) com 1826 votos

SANTA FÉ DE MINAS: JÚNIOR LEITE(AVANTE) com 1798 votos

SANTA HELENA DE MINAS: MARCUS DE ZE WILSON(AVANTE) com 2816 votos

SANTA JULIANA: JULIANO(PSDB) com 5979 votos

SANTA LUZIA: PAULO BIGODINHO(AVANTE) com 47306 votos

SANTA MARGARIDA: DOUTOR ILBNELLE(PP) com 8606 votos

SANTA MARIA DE ITABIRA: ANDRÉ(PSD) com 4228 votos

SANTA MARIA DO SALTO: BIDA(SOLIDARIEDADE) com 2052 votos

SANTA MARIA DO SUAÇUÍ: ELIAS GODINHO(UNIÃO) com 4497 votos

SANTA RITA DE CALDAS: EDVAN LOPES(PL) com 3043 votos

SANTA RITA DE IBITIPOCA: LEANDRO(MDB) com 2183 votos

SANTA RITA DE JACUTINGA: LUIZ FERNANDO OSÓRIO(PSB) com 1770 votos

SANTA RITA DE MINAS: ZANIA DO LELEI(REPUBLICANOS) com 1923 votos

SANTA RITA DO ITUETO: ODENIR RAPOSO(REPUBLICANOS) com 3070 votos

SANTA RITA DO SAPUCAÍ: LEANDRO MENDES(UNIÃO) com 8753 votos

SANTA ROSA DA SERRA: FRED(PSDB) com 1744 votos

SANTA VITÓRIA: DR SERGIO(SOLIDARIEDADE) com 8476 votos

SANTANA DA VARGEM: ARGEMIRO GALVÃO(PSD) com 3565 votos

SANTANA DE CATAGUASES: MARCOS FERREIRA(PSD) com 1986 votos

SANTANA DE PIRAPAMA: MARQUINHO TAMEIRÃO(UNIÃO) com 3288 votos

SANTANA DO DESERTO: RICARDO VIANA(PSD) com 1564 votos

SANTANA DO GARAMBÉU: DR. MOURA(PRD) com 1058 votos

SANTANA DO JACARÉ: RENATO DO LÓ(MOBILIZA) com 1757 votos

SANTANA DO MANHUAÇU: PAULINHO CHICÓ DA DIGUDINHO(PSD) com 3384 votos

SANTANA DO PARAÍSO: BRUNO MORATO(AVANTE) com 16311 votos

SANTANA DO RIACHO: FERNANDO DA FARMÁCIA(REPUBLICANOS) com 4254 votos

SANTANA DOS MONTES: ALOISO DO ÔNIBUS(PRD) com 2139 votos

SANTO ANTÔNIO DO AMPARO: CAIQUE(PODE) com 8008 votos

SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO: AMAURY DE SÁ(MDB) com 2460 votos

SANTO ANTÔNIO DO GRAMA: DR MARCO(PDT) com 1939 votos

SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ: RONAM SALES(PDT) com 1349 votos

SANTO ANTÔNIO DO JACINTO: MARQUINHOS DE JOTA(PSD) com 4228 votos

SANTO ANTÔNIO DO MONTE: LEO CAMILO(PSD) com 8073 votos

SANTO ANTÔNIO DO RETIRO: IVO FERNANDES SILVA(UNIÃO) com 3516 votos

SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO: ALEXANDRE RODRIGUES(PRD) com 1179 votos

SANTO HIPÓLITO: DARIO(PRD) com 2264 votos

SANTOS DUMONT: DR PACÍFICO JÚNIOR(PSB) com 10103 votos

SÃO BENTO ABADE: ENEIAS MACHADO(PSD) com 2887 votos

SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ: DUGUINHO(REPUBLICANOS) com 1568 votos

SÃO DOMINGOS DAS DORES: SUELY PEREIRA(PP) com 1772 votos

SÃO DOMINGOS DO PRATA: FERNANDO ROLLA(AVANTE) com 4917 votos

SÃO FÉLIX DE MINAS: MARCOS ALEXANDRE(PRD) com 2034 votos

SÃO FRANCISCO: PAULO MIGUEL(PSD) com 22990 votos

SÃO FRANCISCO DE PAULA: JOÃO ÊNIO(PSDB) com 2826 votos

SÃO FRANCISCO DE SALES: GILMAR SOUTO(REPUBLICANOS) com 2236 votos

SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA: INÁCIO RICARDO(PT) com 2013 votos

SÃO GERALDO: WALMIR(UNIÃO) com 3021 votos

SÃO GERALDO DA PIEDADE: OZANAM FARIAS(MDB) com 1568 votos

SÃO GERALDO DO BAIXIO: JULIANO FILIPE(REPUBLICANOS) com 1882 votos

SÃO GONÇALO DO ABAETÉ: FABIANO(AVANTE) com 3587 votos

SÃO GONÇALO DO PARÁ: ZAQUINHA(AGIR) com 5071 votos

SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO: NOZINHO(PDT) com 6836 votos

SÃO GONÇALO DO RIO PRETO: DI DE PEDRO DE CÉLIA(PSD) com 1471 votos

SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ: ELOI RADIN(UNIÃO) com 8525 votos

SÃO GOTARDO: MAKOTO SEKITA(PSD) com 11607 votos

SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA: EDER PARABOLICA(SOLIDARIEDADE) com 2867 votos

SÃO JOÃO DA LAGOA: RONALDINHO DIAS(PL) com 2223 votos

SÃO JOÃO DA MATA: MIRO(UNIÃO) com 1781 votos

SÃO JOÃO DA PONTE: FABIO MADEIRA(AVANTE) com 10245 votos

SÃO JOÃO DAS MISSÕES: JAIR XAKRIABÁ(REPUBLICANOS) com 4517 votos

SÃO JOÃO DEL REI: AURELIO SUENES(PL) com 25265 votos

SÃO JOÃO DO MANHUAÇU: ZÉ BRAZ(MDB) com 4375 votos

SÃO JOÃO DO MANTENINHA: DANILO MUQUECA(PODE) com 2487 votos

SÃO JOÃO DO ORIENTE: FILIPE DA FARMACIA(PSDB) com 3198 votos

SÃO JOÃO DO PACUÍ: CAIO CUNHA(MDB) com 2885 votos

SÃO JOÃO DO PARAÍSO: SELMINHA(SOLIDARIEDADE) com 9224 votos

SÃO JOÃO NEPOMUCENO: TONY CALEGARO(PRD) com 6576 votos

SÃO JOAQUIM DE BICAS: MATHEUS RESENDE(PP) com 9417 votos

SÃO JOSÉ DA BARRA: MARCELINHO SILVA(REPUBLICANOS) com 2536 votos

SÃO JOSÉ DA LAPA: MARCIA LOPES(PP) com 6177 votos

SÃO JOSÉ DA SAFIRA: CURISCO(PSDB) com 2167 votos

SÃO JOSÉ DO ALEGRE: PAULO DO CONTRA MÃO(PSD) com 1982 votos

SÃO JOSÉ DO DIVINO: GEKA(REPUBLICANOS) com 1814 votos

SÃO JOSÉ DO GOIABAL: AILTON DA CAIXA (PL) com 1858 votos

SÃO JOSÉ DO JACURI: DANIELLY ROCHA(PRD) com 2632 votos

SÃO JOSÉ DO MANTIMENTO: ANDREIA DO HELINHO(PDT) com 1450 votos

SÃO LOURENÇO: LESSA(PSD) com 18345 votos

SÃO MIGUEL DO ANTA: JUNINHO SIVIRINO(UNIÃO) com 2888 votos

SÃO PEDRO DA UNIÃO: RONALDO TIJOLO(PSDB) com 1992 votos

SÃO PEDRO DO SUAÇUÍ: TCHUCA EUZÉBIO(SOLIDARIEDADE) com 2568 votos

SÃO PEDRO DOS FERROS: DANILO DDD(PP) com 3226 votos

SÃO ROMÃO: ALLAN DO SAX(MDB) com 3266 votos

SÃO ROQUE DE MINAS: BREXINHA(UNIÃO) com 2715 votos

SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA: AUGUSTO(UNIÃO) com 4285 votos

SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE: DIDI ALMEIDA(UNIÃO) com 1631 votos

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA: MANINHO(PSDB) com 2746 votos

SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO: SABRINA MESQUITA(MOBILIZA) com 5435 votos

SÃO SEBASTIÃO DO OESTE: ROMULO BEIRIGO(REPUBLICANOS) com 3811 votos

SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO: MARCELO MORAIS(PSD) com 29431 votos

SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO: ANDREA OTONE(PSD) com 1464 votos

SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE: PAULO HENRIQUE(PSD) com 1045 votos

SÃO THOMÉ DAS LETRAS: ZETE(PP) com 1611 votos

SÃO TIAGO: ALEXANDRE(PRD) com 4478 votos

SÃO TOMÁS DE AQUINO: DANIEL TINECA(PSD) com 2941 votos

SÃO VICENTE DE MINAS: NAVA(PSD) com 2620 votos

SAPUCAÍ-MIRIM: NILSINHO(UNIÃO) com 3585 votos

SARDOÁ: IVANIA MAIA(MDB) com 2742 votos

SARZEDO: RITINHA(PP) com 15284 votos

SEM PEIXE: EDER DE TIQUIM(PSD) com 2766 votos

SENADOR AMARAL: DANIEL FRANCO(MDB) com 2622 votos

SENADOR CORTES: JOAO LUCIO(PSD) com 1906 votos

SENADOR FIRMINO: GUSTAVO DO GAMBÁ(PP) com 3058 votos

SENADOR JOSÉ BENTO: ANDREIA(UNIÃO) com 1247 votos

SENADOR MODESTINO GONÇALVES: ZÉ NEVES(PRD) com 2552 votos

SENHORA DE OLIVEIRA: RICARDO(PL) com 2541 votos

SENHORA DO PORTO: DEZINHO(REPUBLICANOS) com 1325 votos

SENHORA DOS REMÉDIOS: GILBERTO DO MIRANTE(PL) com 3518 votos

SERICITA: ROBISON(UNIÃO) com 4404 votos

SERITINGA: DUDU IRMÃO DO DENYS(PSDB) com 675 votos

SERRA AZUL DE MINAS: LEONARDO ENFERMEIRO(PSDB) com 1463 votos

SERRA DA SAUDADE: NEUSA RIBEIRO(PP) com 1084 votos

SERRA DO SALITRE: IZAEL DA AUTO ELETRICA(PODE) com 4912 votos

SERRA DOS AIMORÉS: WANDER PINTO(AVANTE) com 3833 votos

SERRANIA: XANDA(AVANTE) com 2504 votos

SERRANÓPOLIS DE MINAS: MARCÃO(PT) com 2036 votos

SERRANOS: REGIS(PSD) com 770 votos

SERRO: NONDAS MIRANDA(PL) com 7127 votos

SETE LAGOAS: DOUGLAS MELO(PSD) com 49367 votos

SETUBINHA: NECO ALECRIM(MOBILIZA) com 4139 votos

SILVEIRÂNIA: JULINHO GROSSI(MOBILIZA) com 1364 votos

SILVIANÓPOLIS: LÚCIO DA SORVETERIA(PSD) com 1690 votos

SIMÃO PEREIRA: CHICLETE(UNIÃO) com 2099 votos

SIMONÉSIA: MARINALVA FERREIRA(PL) com 9594 votos

SOBRÁLIA: ROBERTINHO JUNIOR(PSD) com 2473 votos

SOLEDADE DE MINAS: LÚCIO(PODE) com 1801 votos

TABULEIRO: AILTON FERRAZ(REPUBLICANOS) com 1729 votos

TAIOBEIRAS: DENERVAL(PSDB) com 16744 votos

TAPARUBA: JOAQUIM DO CIEL(PSDB) com 2031 votos

TAPIRA: MAURA DO BARROSO(MDB) com 2207 votos

TAPIRAÍ: VANDERLEI(AVANTE) com 1376 votos

TAQUARAÇU DE MINAS: MARCILIO BEZERRA(PP) com 3695 votos

TARUMIRIM: MARQUIM DO ZÉ NENEM(PRD) com 4221 votos

TEIXEIRAS: NIVALDO DO BOTAFOGO(PC do B) com 5554 votos

TEÓFILO OTONI: MARINHO(PL) com 37157 votos

TIMÓTEO: CAPITÃO VITOR(REPUBLICANOS) com 14332 votos

TIRADENTES: ZÉ ANTÔNIO DO PACU(PSDB) com 2421 votos

TIROS: FERNANDA DO PRAXEDAO(MDB) com 2761 votos

TOCANTINS: SILAS FORTUNATO(PRD) com 5893 votos

TOCOS DO MOJI: ZÉ MARIA CANTUÁRIA(UNIÃO) com 1947 votos

TOLEDO: ZILDINHO(PSDB) com 3104 votos

TOMBOS: TIAGO DALPERIO(PP) com 4379 votos

TRÊS CORAÇÕES: DIMAS ABRAHÃO(PSDB) com 15649 votos

TRÊS MARIAS: DR DANILO(REPUBLICANOS) com 7987 votos

TRÊS PONTAS: LUISINHO(PSD) com 23289 votos

TUMIRITINGA: NILSÃO DO CAMINHÃO(MDB) com 2875 votos

TUPACIGUARA: NETO(PSDB) com 12488 votos

TURMALINA: ZILMAR DA FARMACIA(PSD) com 8579 votos

TURVOLÂNDIA: ZE NELSINHO(MDB) com 3058 votos

UBÁ: PROFESSOR JOSE DAMATO(PSD) com 23694 votos

UBAÍ: FARLEY VIEIRA(PRD) com 4309 votos

UBAPORANGA: DR GLEYDSON(PSD) com 6951 votos

UBERABA: TONY CARLOS(MDB) com 46294 votos

UBERABA: ELISA ARAÚJO(PSD) com 76409 votos

UBERLÂNDIA: PAULO SÉRGIO(PP) com 184282 votos

UMBURATIBA: JOÃO DE DIDÍ(PT) com 1427 votos

UNAÍ: THIAGO MARTINS(PL) com 17248 votos

UNIÃO DE MINAS: GEOVA TOMAZ(SOLIDARIEDADE) com 1669 votos

URUANA DE MINAS: BRUNO RAPHAEL(SOLIDARIEDADE) com 1781 votos

URUCÂNIA: SERGINHO FURÃO(PP) com 3975 votos

URUCUIA: AILSÃO(MDB) com 3915 votos

VARGEM ALEGRE: CILINHA(PSD) com 2625 votos

VARGEM BONITA: GARCIA(PSDB) com 1940 votos

VARGEM GRANDE DO RIO PARDO: GABRIEL BRAZ(MDB) com 2230 votos

VARGINHA: LEONARDO CIACCI(PSD) com 51822 votos

VARJÃO DE MINAS: RAFAEL DETONI(PL) com 2792 votos

VÁRZEA DA PALMA: RODRIGO DALLA(PODE) com 10318 votos

VARZELÂNDIA: AMÂNCIO OLIVA(PSB) com 6876 votos

VAZANTE: GABRIEL ROSA(PSD) com 9487 votos

VERDELÂNDIA: WILTON MADUREIRA(PT) com 2981 votos

VEREDINHA: NEREU AQUILES(PSDB) com 2527 votos

VERÍSSIMO: MARCO AURELIO(PP) com 1512 votos

VERMELHO NOVO: VINÍCIUS DO LINO(PRD) com 3237 votos

VESPASIANO: ZÉ WILSON(PSDB) com 27116 votos

VIÇOSA: ÂNGELO CHEQUER(UNIÃO) com 16346 votos

VIEIRAS: RICARDO MAIA(PSD) com 2510 votos

VIRGEM DA LAPA: DIM(PT) com 2842 votos

VIRGÍNIA: BRUNO DO AÇOUGUE(PSD) com 5256 votos

VIRGINÓPOLIS: JOSUÉ GARAJAU(REPUBLICANOS) com 2399 votos

VIRGOLÂNDIA: DOUTOR ZÉ ISMAR(MDB) com 2287 votos

VISCONDE DO RIO BRANCO: FABINHO ANTONUCCI(REPUBLICANOS) com 13576 votos

VOLTA GRANDE: IVAN DA BORRACHARIA(PRD) com 2357 votos

WENCESLAU BRAZ: EDVALDO BITENCOURT(MDB) com 1892 votos