Um homem de 29 anos, suspeito de furtar dez armas de fogo de pequeno porte em uma delegacia da Polícia Civil em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, foi preso na noite de terça-feira (1º/10) em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

Militares do 25º Batalhão de Polícia Militar na cidade realizaram a captura após tomarem conhecimento de que o homem estava hospedado com a namorada, de 28 anos, em um hotel nas proximidades da Praia do Forte.

A mulher também foi presa. Dois aparelhos celulares e um Jeep Renegade foram apreendidos. A dupla foi encaminhada para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e, posteriormente, entregue aos cuidados da Polícia Civil em Juiz de Fora.

O furto ocorreu em 30 de setembro, quando o homem realizava um serviço de manutenção na delegacia. Após inspeções de rotina, os policiais civis perceberam a falta das armas no setor de custódia de materiais apreendidos.

Em nota divulgada no início da noite desta quarta-feira (2/10), a Polícia Civil informou que as 10 pistolas foram recuperadas.