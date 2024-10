No porta-malas do automóvel havia cerca de 180 quilos de maconha

Criminosos em fuga da Polícia Militar em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, bateram em cinco carros até serem capturados no fim da manhã desta quarta-feira (2/10). O veículo no qual os três homens abordados estavam tinha um grande carregamento de drogas no porta-malas e nos bancos traseiros.

Um dos suspeitos foi preso no início da abordagem na Avenida Brasil, no Centro. Outros dois fugiram de carro e foram perseguidos por diversos bairros da cidade, como São Pedro, Democrata e Jardim Casablanca.

Nos momentos finais da perseguição, os dois homens, que já haviam batido em três automóveis, acertaram mais dois no Bairro Nova Califórnia e acabaram presos.

No porta-malas do automóvel, havia cerca de 180 quilos de maconha, segundo informações preliminares da PM. O registro da ocorrência não tinha sido finalizado até o fechamento desta publicação. A quantidade exata de drogas ainda será apurada pela polícia.

