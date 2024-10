Brigadistas do parque farão monitoramento da situação

O incêndio que atingiu o entorno do Parque Estadual do Ibitipoca, na Zona da Mata, na noite dessa terça-feira (1º/10), foi controlado na tarde desta quarta (2/10), informou a assessoria do Corpo de Bombeiros em Juiz de Fora.

Além de o parque ter sido preservado, a zona de amortecimento não chegou a ser atingida pelas chamas, que foram controladas em muitos trechos com uso de abafadores.

Agora, os brigadistas do parque farão monitoramento da situação. A área total atingida ainda será calculada pelos militares, informou o Corpo de Bombeiros.

Desde sua fundação, em 1973, o local atrai turistas pelas belezas naturais, além de ser um importante centro de pesquisa e preservação. Localizado na Serra do Ibitipoca, uma ramificação da Serra da Mantiqueira, o parque está localizado em Conceição do Ibitipoca, distrito de Lima Duarte.

O parque, administrado pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF), foi alvo de mudanças por meio de um processo de concessão iniciado em 2022. No ano seguinte, a Parques Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura (Parquetur) venceu a licitação e passou a administrar o uso público do espaço. O contrato prevê a concessão por 30 anos com o compromisso de conservar o patrimônio ambiental e realizar melhorias em sua infraestrutura.